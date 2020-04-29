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История концлагеря Дахау

По разным оценкам, в этом лагере погибли от 42 тыс. до 70 тыс. человек, в том числе 7 тыс. советских пленных
Концлагерь Дахау, 1949 год AP Photo
Описание
Концлагерь Дахау, 1949 год
© AP Photo

ТАСС-ДОСЬЕ. 75 лет назад, 29 апреля 1945 года, американские войска освободили концлагерь Дахау.

Дахау был первым концлагерем, созданным в Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера. Лагерь, занимавший 230 га на окраине баварского города Дахау, начал действовать 22 марта 1933 года. Первоначально он предназначался для содержания примерно 5 тыс. оппозиционных режиму политиков и церковных деятелей, а также евреев, цыган, гомосексуалистов и душевнобольных, которые, согласно нацистской идеологии, считались "врагами немецкого рейха". Во время Второй мировой войны в Дахау стали направлять также военнопленных, в основном советских. Несмотря на то, что лагерь был значительно расширен, он был постоянно переполнен (на момент освобождения в 1945 году в нем находились 32 тыс. человек).

В Дахау отрабатывалась система наказаний, включая физические и психологические издевательства над узниками, которая позже была распространена на все нацистские концлагеря. Здесь же проходили подготовку руководители и охранники для других лагерей, а также солдаты формирований СС, для чего был открыт тренировочный полигон (во время учений военнопленные использовались в качестве живых мишеней). Было сформировано подразделение СС "Мертвая голова", предназначавшееся для охраны концлагерей.

В 1942 году в лагере были построены газовая камера и крематорий (газовые камеры в нацистской Германии использовались с 1939 года в рамках программы "Т-4", направленной на уничтожение лиц, страдающих тяжелыми наследственными заболеваниями и психическими расстройствами, с целью недопущения рождения неполноценных детей).

В Дахау проводились медицинские опыты над заключенными (по изучению воздействия на организм холода, давления, газов, токсических средств, по инфицированию и другие). Ставились хирургические эксперименты, часто без анестезии.

Вспомогательные лагеря

С 1942 года было сформировано свыше 150 вспомогательных лагерей, в которые направлялись узники из Дахау для работ на немецкую военную промышленность (практика создания сети таких лагерей применялась и в других крупных концлагерях, в том числе в Бухенвальде). Крупнейшими вспомогательными лагерями Дахау были Кауферинг и Мюльдорф, располагавшиеся недалеко от города Ландсберг-на-Лехе. Точное число заключенных, которые работали на созданных здесь подземных авиационных заводах, неизвестно. По некоторым оценкам, их было не менее 30 тыс.

Узники Дахау

По разным оценкам, в Дахау погибли от 42 тыс. до 70 тыс. человек, включая 7 тыс. советских пленных. За все время существования лагеря в нем содержались порядка 250 тыс. человек из 24 стран.

Среди узников Дахау были австрийский психиатр Виктор Франкл (впоследствии - создатель метода логотерапии) и французский ученый Жорж Шарпак (лауреат Нобелевской премии по физике 1992 года).

Немец Георг Шерер, попавший в концлагерь в 1935 году как член Социалистической рабочей партии, вскоре был назначен его старостой. В этом качестве он содействовал спасению тех заключенных, кому грозило уничтожение в газовой камере, помещая их в лагерный лазарет. Шереру помогал работавший там узник из Австрии Вальтер Нефф. Шерер, освобожденный в 1941 году, и Нефф, бежавший из лагеря в марте 1945 года, организовали в Дахау подпольную антифашистскую организацию. 28 апреля 1945 года, когда к Дахау приближались американские войска, они, намереваясь в том числе препятствовать уничтожению оставшихся в лагере узников, подняли в городе восстание, которое было подавлено через несколько часов.

Освобождение

26 апреля 1945 года концлагерь покинула часть охраны и его комендант Эдуард Вайтер. Мартин Вайс, занявший его место, бежал 28 апреля. 29 апреля на территорию концлагеря вошли войска 7-й армии США. Находившиеся там порядка 600 солдат вермахта и СС были взяты в плен и в тот же день расстреляны.

В ноябре-декабре 1945 года трибунал, созданный военным командованием США, провел судебный процесс по делу администрации и охраны Дахау (проходил на территории лагеря). Все 40 подсудимых быи признаны виновными, из них двое были приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные, включая главного лагерного врача Карла-Клауса Шиллинга и коменданта Мартина Вайса, - к смертной казни. Второй процесс прошел там же в начале 1947 года. По его итогам Алекс Пиорковски, комендант лагеря в 1940-1942 годах, был приговорен к смертной казни, 116 человек - к различным срокам заключения. Смертные приговоры были приведены в исполнение в конце мая 1946 года и в октябре 1948 года в тюрьме Ландсберга-на-Лехе.

На месте концлагеря в 1965 году по инициативе выживших заключенных, объединившихся в Международный комитет Дахау, при финансовой поддержке правительства Баварии был открыт музей. 

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Германия
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