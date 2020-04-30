История спасения советским солдатом Николаем Масаловым немецкой девочки

ТАСС-ДОСЬЕ. 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, во время уличных боев при штурме Берлина советским солдатом Николаем Масаловым была спасена немецкая девочка. Этот поступок увековечен в монументе "Воин-освободитель", установленном в берлинском Трептов-парке.

Биография Николая Масалова

Николай Иванович Масалов родился 10 декабря 1922 года в деревне Вознесенке Томской губернии РСФСР (ныне Кемеровская область РФ) в крестьянской семье.

После начала Великой Отечественной войны, в декабре 1941 года, был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Масалова зачислили в минометную батарею 1045-го стрелкового полка в составе 284-й стрелковой дивизии, которая с весны 1942 года вела бои с противником в составе Брянского фронта на Воронежском и Курском направлениях. После доукомплектования в сентябре 1942 года 284-я стрелковая дивизия была переведена на Сталинградский фронт, где приняла участие в боях за Сталинград.

21 января 1943 года Николай Масалов был ранен в бою в районе Мамаева кургана в Сталинграде.

1 марта 1943 года 284-ю стрелковую дивизию переименовали в 79-ю гвардейскую Краснознаменную дивизию, 1045-й стрелковый полк стал именоваться 220-м гвардейским.

С июля 1944 года по январь 1945 года 79-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 1-го Белорусского фронта вела бои в районе Варшавы. В ходе Висло-Одерской операции Николай Масалов в составе дивизии участвовал в боях на Кюстринском плацдарме на западном берегу реки Одер. Принимал участие в Берлинской наступательной операции. За апрельские бои на Одере гвардии старший сержант Масалов был награжден орденом Славы III степени.

Позднее Масалов стал почетным гражданином Берлина, немецкого города Вайсенфельса, Тяжинского района (Кемеровская области) и поселка городского типа Тяжинский, где он проживал после войны. Работал завхозом в детском сайду, комендантом в райисполкоме. 20 декабря 2001 года Николай Масалов умер в возрасте 79 лет. Похоронен в Тяжинском.

Спасение немецкой девочки в Берлине

Известен Николай Масалов стал после героического спасения трехлетней немецкой девочки под огнем противника, совершенного им во время уличных боев при штурме Берлина 30 апреля 1945 года. В центральной части германской столицы к югу от парка Тиргартен путь наступавшим советским войскам преграждал Ландвер-канал, по которому проходила полоса немецкой обороны. Во время ожидания артиллерийской подготовки, предварявшей атаку советских частей, Масалов, услышав детский плач, переполз через простреливаемый мост на противоположную сторону канала и спас трехлетнюю девочку, вынеся ее из зоны обстрела. Последующая судьба девочки осталась неизвестной.

Личным свидетелем поступка Масалова был командующий 8-й гвардейской армией, маршал Василий Чуйков. Он и предложил скульптору Евгению Вучетичу использовать этот сюжет, когда в 1946 году возникла идея установки в Берлине монумента в честь избавления Германии от нацизма.

Память

Работы по созданию монумента "Воин-освободитель" Евгения Вучетича были начаты в 1946 году. Памятник весом около 70 тонн отлит в Ленинграде, в Берлин его переправляли по частям. Торжественное открытие состоялось 8 мая 1949 года в Трептов-парке. Монумент является центральной фигурой мемориального комплекса, где покоятся свыше 7 тыс. советских солдат, погибших при штурме Берлина (останки были перенесены с разных городских кладбищ). Памятник представляет собой 12-метровую фигуру солдата, отлитую из бронзы. В одной руке у него опущенный меч, разрубивший нацистскую свастику, другой рукой воин прижимает к груди спасенную немецкую девочку. При создании памятника прототипом для облика солдата был выбран 20-летний рядовой Иван Одарченко. Для облика спасенного ребенка - трехлетняя дочь военного коменданта советского сектора Берлина генерал-майора Александра Котикова - Светлана.

Монумент "Воин-освободитель" стал одним из самых известных в мире памятников советским солдатам, павшим во Вторую мировую войну, а также символом победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения народов Европы от нацизма.

О героическом поступке Николая Масалова снят документальный фильм "Человек из легенды" (РФ, 2003). В Берлине рядом с местом спасения девочки на Потсдамском мосту размещена мемориальная доска в память о Масалове. В центре поселка Тяжинский в 1978 году был установлен памятник погибшим в годы войны кузбассовцам - уменьшенная копия берлинского "Воина-освободителя". Именем Николая Масалова названа центральная библиотека Тяжинского района.