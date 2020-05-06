Биография предпринимателя Дмитрия Босова

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 6 мая 2020 года в подмосковном поселке Усово покончил с собой российский предприниматель, миллиардер Дмитрий Босов.

Он родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Его отец занимал руководящие должности на местных промышленных предприятиях, впоследствии стал заместителем генерального директора завода по огранке алмазов и бриллиантов "Кристалл", мать была преподавателем английского языка.

В 1991 году Дмитрий Босов с отличием окончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

Кандидат экономических наук. В 2000 году в Алтайском государственном техническом университете (Барнаул) защитил диссертацию по теме "Управление инвестиционным процессом в условиях неопределенности и риска".

В 1991 году основал в Москве акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) "ПИФ" - представительство барнаульского завода "Кристалл", работал в фирме заместителем директора, исполнительным директором. Параллельно занимался оптовой торговлей горчичниками, сумками, мебелью.

В 1993 году возглавил ТОО "Внешнеторговое объединение "Полиэкспорт", которое вскоре занялось бизнесом по поставкам сырья на Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), а также сбытом готовой продукции этого предприятия. В 1996 году Дмитрий Босов стал главой московского представительства международной трейдинговой компании Trans World Commodities, принадлежащей Дэвиду и Саймону Рубенам, а также Льву и Михаилу Черным. В 1997 году Босов лично стал владельцем 20% акций КрАЗ.

В 2000 году вышел из алюминиевого бизнеса, основал и стал председателем совета директоров холдинговой компании "Аллтек". Первоначально она специализировалась на инвестициях в электродные и криолитовые заводы. Достаточно быстро компания диверсифицировала активы, начав инвестировать в нефтеперерабатывающие заводы, угледобывающие предприятия и так далее.

К концу 2010-х годов основным бизнесом "Аллтека" стала добыча угля. Входящая в него группа "Сибантрацит" занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG и является крупнейшим в России производителем металлургических углей. Также "Аллтеку" принадлежит проект по созданию предприятия по выпуску сжиженного природного газа "Печора СПГ" и девелоперские активы - центр архитектуры и дизайна "Артплей" в Москве и поселки "Графские пруды" и "Графские кварталы" в Подмосковье.

Помимо "Аллтека" Дмитрий Босов владел 50% угольно-инфраструктурной компании "Востокуголь".

Среди крупных проектов, реализуемых "Аллтеком" и "Востокуглем", строительство второй очереди Северомуйского тоннеля (15 км) на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

С 2008 года был руководителем попечительского совета новосибирского хоккейного клуба "Сибирь".

В 2020 году Дмитрий Босов впервые вошел в список миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние было оценено в $1,1 млрд (1851-е место в мире, 86-е - в России).

Был женат, вдова - Элеонора. У него было четверо детей.