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Случаи самоубийств миллиардеров из списка Forbes

В ночь на 6 мая покончил с собой глава совета директоров компании "Аллтек" Дмитрий Босов
Борис Березовский Владимир Старков/ТАСС
Описание
Борис Березовский
© Владимир Старков/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 6 мая 2020 года в подмосковном поселке Усово покончил с собой российский предприниматель, миллиардер, глава совета директоров компании "Аллтек" Дмитрий Босов. Это четвертый случай самоубийства среди миллиардеров, входивших с список журнала Forbes.

Один из богатейших немецких бизнесменов Адольф Меркле совершил самоубийство близ города Блаубойрен (земля Баден-Вюртемберг, Германия) 5 января 2009 года. Меркле был владельцем фармацевтических компаний Phoenix и Ratiopharm , а также занимался торговлей на бирже. Его состояние в 2007 году составляло $12,8 млрд, однако он потерпел крупные убытки в результате мирового кризиса 2008 года и неудачных сделок с акциями концерна Volkswagen.

Немецкий миллиардер Отто Байсхайм, один из основателей и совладелец компании Metro (управляет одноименной сетью магазинов мелкооптовой торговли), покончил с собой в собственном доме в Роттах-Эгерне (Бавария, Германия) 18 февраля 2013 года. Состояние предпринимателя журнал Forbes тогда оценивал в $3,3 млрд. Сообщалось, что незадолго до смерти 89-летнего бизнесмена у него была диагностирована неизлечимая болезнь.

Российский бизнесмен Борис Березовский был найден мертвым в доме своей бывшей супруги в Лондоне 23 марта 2013 года. Он был основателем торговой автомобильной компании "Логоваз", впоследствии - владельцем или совладельцем "Аэрофлота", "Сибирской нефтяной компании", "Общественного российского телевидения" (ОРТ), издательского дома "Коммерсантъ" и др. В 2001 году Березовского объявили в розыск по обвинению в мошенничестве, в 2003 году он эмигрировал в Великобританию. Впоследствии был признан виновным в хищении денежных средств "Аэрофлота" и "Автоваза", запрос о его экстрадиции в РФ удовлетворен не был. На момент гибели Березовского Forbes оценивал его состояние в $1 млрд. В 2014 году британский суд констатировал невозможность достоверно установить обстоятельства смерти предпринимателя.

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Биография предпринимателя Дмитрия Босова
Миллиардер покончил с собой в ночь на 6 мая
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