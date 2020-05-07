Чем известен Михаил Саакашвили на Украине

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 мая 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-губернатора Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ (консультативно-совещательный орган при главе украинского государства). Изначально Зеленский собирался назначить Саакашвили заместителем главы правительства по вопросам реформ. Однако в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов для поддержки этой инициативы.

ТАСС рассказывает о деятельности Михаила Саакашвили на Украине.

Биографическая справка

Он родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси (Грузия). Выпускник Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. Учился и работал в США, Италии и Голландии, Норвегии. В 1995 году вернулся в Грузию. Был депутатом парламента (1995-2000), представителем Грузии в ПАСЕ (2000), министром юстиции республики (2000-2001). В начале 2000-х годов возглавил оппозиционную партию "Национальное движение" ("Единое национальное движение - ЕНД"). В ноябре 2003 году стал одним из лидеров так называемой революции роз, в результате которой был свергнут президент Эдуард Шеварднадзе и к власти пришла оппозиция.

4 января 2004 года Михаил Саакашвили был избран президентом Грузии (96,27%). 25 ноября 2007 года ушел в отставку на фоне массовых акций протеста против его политического курса. Однако 5 января 2008 года вновь был переизбран на пост главы государства (53,47%). В середине ноября 2013 года, за несколько дней до истечения срока полномочий, покинул страну.

На родине бывший президент является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе по обвинению в коррупции, убийстве и организации вооруженного нападения. В 2018 году заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.

Переезд на Украину

В декабре 2013 года, во время событий "евромайдана", Михаил Саакашвили в составе группы европейских парламентеров прибыл на Украину. Принимал участие в митингах в Киеве, в феврале 2014 года поддержал государственный переворот, в результате которого власть перешла к оппозиции.

13 февраля 2015 года Саакашвили был назначен внештатным советником президента Украины Петра Порошенко (2014-2019) и главой Совещательного международного совета реформ (консультативный орган при главе государства).

В феврале 2015 года Главная прокуратура Грузии обратилась к Украине с ходатайством об экстрадиции Михаила Саакашвили. Генпрокуратура Украины экстрадировать политика отказалась, посчитав, что запрос о его выдаче связан с "преследованием по политическим мотивам". В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства "в связи с принятием им гражданства другого государства".

Во главе Одесской обладминистрации в 2015-2016 годах

29 мая 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Своей главной задачей на новом посту Саакашвили называл борьбу с коррупцией и олигархами. В это же время начался его конфликт с премьером Украины Арсением Яценюком, членов кабинета которого глава Одесской обладминистрации неоднократно обвинял в коррупции. В результате премьер потребовал от Саакашвили "убираться из Украины".

Отставка с поста губернатора, лишение украинского гражданства

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. 9 ноября президент Украины подписал указ об отставке Саакашвили. Комментируя свой уход, экс-губернатор Одесской области заявил о необходимости создания "новой политической силы для свержения нынешней политической элиты". Саакашвили создал и возглавил общественную организацию "Движение новых сил" (укр. "Рух нових сил"), которое в 2017 году было преобразовано в партию "Движение новых сил Михаила Саакашвили".

В июле 2017 года Саакашвили выехал в США. 26 июля по указу президента Украины Петра Порошенко он был лишен украинского гражданства (текст указа не обнародован). В Госпогранслужбе Украины тогда заявили, что не позволят Саакашвили попасть в страну и изымут у него украинский паспорт в случае попытки пересечь границу.

Возвращение на Украину в 2017 году

Не имея возможности вернуться на Украину на законных основаниях, 10 сентября 2017 года Михаилу Саакашвили удалось нелегально пересечь польско-украинскую границу. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) на границе с Польшей, откуда направился во Львов, а затем в Киев. Позднее районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 3,4 тыс. гривен (около $130).

Бывший президент Грузии остался на Украине без формальных на то юридических оснований. Однако 7 ноября 2017 года Саакашвили заявил, что украинская миграционная служба все-таки выдала ему документ о том, что его пребывание в стране легально. Осенью 2017 года он также подал заявление о предоставлении ему политического убежища, однако получил от властей Украины отказ.

Организация бессрочной акции протеста в 2017 году

17 октября 2017 года Саакашвили в качестве лидера партии "Движение новых сил" стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной рады. Митингующие требовали создания антикоррупционного суда и отставки президента Порошенко. Генеральный прокурор Украины Юрия Луценко обвинил участников митинга в подготовке госпереворота.

3 декабря в центре Киева состоялась массовая акция протеста "Марш за импичмент", организованная сторонниками Саакашвили. Участники акции выступали за принятие закона об импичменте, а также отставку Петра Порошенко. По оценкам МВД, в шествии приняли участие около 2,5 тыс. человек, по словам организаторов акции - порядка 50 тыс.

Задержание в декабре 2017 года

5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации незаконных митингов. Кроме того, его обвинили в получении "из России" около $500 тыс., предназначенных на финансирование акций протеста с целью свержения власти Порошенко. Однако сторонники политика, окружив автомобиль СБУ, куда усадили Саакашвили, смогли освободить своего лидера.

На следующий день Генпрокуратура Украины сообщила, что в отношении экс-главы Одесской области возбуждены уголовные дела по статьям 15 ("Покушение на преступление"), 28 ("Совершение преступления группой лиц") и 256 ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") Уголовного кодекса Украины.

8 декабря лидер "Движения новых сил" был вновь задержан. Однако 11 декабря Печерский районный суд Киева отказался помещать Саакашвили под домашний арест, как того требовало обвинение, и освободил его из-под стражи. Генпрокуратуре удалось обжаловать это решение, и политик был заключен под домашний арест с 27 января по 6 февраля 2018 года.

Новые акции протеста и открытое письмо президенту

17 декабря 2017 года в Киеве прошел очередной марш за импичмент президенту Украины, организованный партией Саакашвили. В ходе акции произошли столкновения ее участников с сотрудниками правоохранительных органов.

Спустя несколько дней, 20 декабря, Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook открытое письмо президенту Петру Порошенко, в котором призвал украинского лидера добровольно оставить пост. По словам Саакашвили, "президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование".

4 и 18 февраля 2018 года с теми же самыми лозунгами были организованы протестные акции "Марш за будущее".

Вопрос об экстрадиции

9 февраля 2018 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что власти страны не видят никаких юридических препятствий для процедуры экстрадиции лидера "Движения новых сил" в Грузию.

12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве. Позднее украинская Государственная пограничная служба сообщила, что Михаил Саакашвили, который "находился на территории Украины незаконно", был возвращен в Польшу, откуда прибыл в сентябре 2017 года. Пресс-служба польской пограничной охраны подтвердила, что политик принят на территории республики. Не имея к тому времени ни грузинского, ни украинского гражданства, Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его супруга. 21 февраля 2018 года Государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до февраля 2021 года.

Возвращение украинского гражданства

Весной 2019 года, в ходе президентской кампании на Украине, Михаил Саакашвили поддержал кандидатуру соперника Порошенко - руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Бывший президент Грузии обратился к украинцам на своей странице в Facebook с призывом голосовать за Зеленского "без всяких предварительных условий". По словам Саакашвили, "поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины".

21 апреля, сразу же после известия о победе Владимира Зеленского на выборах, экс-лидер Грузии сообщил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину. 22 мая он написал письмо новому главе государства с просьбой вернуть ему украинское гражданство. 28 мая Владимир Зеленский удовлетворил просьбу Михаила Саакашвили, подписав соответствующий указ. 29 мая Саакашвили вернулся на Украину.

После возвращения на Украину

21 июля 2019 года Михаил Саакашвили вместе со своей партией "Движение новых сил" принял участие во внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Однако партия в парламент не прошла, получив 0,46% голосов избирателей.

В том же году Саакашвили предпринял попытку опротестовать свое выдворение в Польшу в 2018 году. Однако 19 ноября 2019 года Верховный суд Украины признал депортацию политика законной.

22 апреля 2020 года на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. По словам Саакашвили, на посту вице-премьера он видит своей основной задачей развитие сотрудничества с МВФ, а также укрепление малого и среднего бизнеса. Политик также отметил необходимость помощи среднему классу, ликвидации "феодальной олигархической системы", когда страной "управляют пять-шесть человек".

24 апреля глава грузинского правительства Георгий Гахария заявил, что Грузия отзовет посла из Киева, если Саакашвили назначат украинским вице-премьером. Гахария назвал это назначение "категорически неприемлемым", поскольку Саакашвили осужден в Грузии за "довольно тяжкое преступление" и объявлен в розыск.

30 апреля стало известно, что вопрос о назначении Саакашвили членом украинского правительства снят с повестки дня Верховной рады. Экс-глава Одесской области не смог заручиться поддержкой большинства депутатов. При этом глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Саакашвили будет предложена другая должность.