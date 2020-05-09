История акции "Бессмертный полк" в России и мире

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 мая в России будет проведена акция "Бессмертный полк". В этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в онлайн-режиме. Для участия в ней уже зарегистрировались около 2 млн человек. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории акции.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.

Традиционно в рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят по улицам колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "народная летопись".

В соответствии с едиными принципами организации и проведения шествий "Бессмертного полка", участие в них является строго добровольным, не допускаются любые "разнарядки", формирование "школьных" или "корпоративных" колонн. Не допускается использовать акцию для достижения политических целей, а также для получения коммерческой выгоды. Политикам и чиновникам рекомендуется воздерживаться от попыток "возглавлять" колонны.

История

Акции, приуроченные к празднованию Дня Победы, участники которых несли портреты ветеранов, проводились в разных городах России начиная с 1960-х годов под различными названиями.

Первая акция "Бессмертный полк" в современном формате состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. Организаторами стали журналисты Томской медиа-группы. Тогда же участникам "Бессмертного полка" было предложено опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте.

В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург.

В 2014 году она была проведена более чем в 500 городах России, а также в Израиле и Белоруссии. Общее число участников достигло 500 тыс.

В 2015 году в акциях "Бессмертного полка" приняли участие, по разным данным, от 4 до 12 млн человек в России и 20 зарубежных странах, в том числе в Германии и США. В Москве 9 мая в честь 70-летия Победы по Красной площади прошли около 500 тыс. человек. Среди присоединившихся к шествию в столице был президент РФ Владимир Путин, который нес портрет своего отца - фронтовика Владимира Спиридоновича. Глава государства участвовал в акциях "Бессмертного полка" и в следующих годах.

В 2016 году в Москве в шествии приняли участие 700 тыс. человек, всего в России - 6,2 млн. За рубежом оно охватило 40 стран, включая США, Германию, Украину и страны Прибалтики. По итогам 2017 года в акции участвовали 7,8 млн человек, в том числе 850 тыс. - в Москве. Всего шествия прошли более чем в 60 государствах.

В 2018 году "Бессмертный полк" привлек уже 10,4 млн человек в России и 80 странах мира. В Москве к нему присоединились более 1 млн участников. Кроме Владимира Путина в российской столице в составе "Бессмертного полка" прошли президент Сербии Александар Вучич (с портретом деда Анжелко Вучича) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (его отец не участвовал во Второй мировой войне, поэтому он шел с портретом Героя Советского Союза Вольфаса Виленскиса - одного из наиболее известных евреев - героев войны).

В 2019 году акция прошла в 115 странах, в России в ней приняли участие более 10 млн человек. В Москве к шествию присоединились 700 тыс. человек.

Основные координаторы и организаторы

В настоящее время в России действуют две основные организации, занимающиеся проведением акций: межрегиональное историко-патриотическое общественное движение (МИПОД) "Бессмертный полк" и Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

МИПОД было зарегистрировано в октябре 2013 года в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. В 2015 г. организация выбрала логотип акции - белого журавля, взлетающего на фоне красной звезды.

"Бессмертный полк России" ведет свою историю от 2007 года, когда в Томске схожую акцию под названием "Парад победителей" провел местный житель Геннадий Иванов. В ней, кроме самого организатора, приняли участие еще два ветерана. Иванов ранее заявлял, что МИПОД позаимствовал у него идею акции.

В 2013 году акцию в Москве впервые провело российское патриотическое общественное движение "Бессмертный полк - Москва" под председательством муниципального депутата столичного района Хорошево-Мневники Николая Земцова. Эта организация не была признана МИПОД. В октябре 2015 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало ООД "Бессмертный полк России". Оно было создано при участии "Бессмертного полка - Москва". Логотип "Бессмертного полка России" представляет собой Георгия Победоносца на фоне красной звезды и белого кольца с названием движения.

В 2019 году "Бессмертный полк России" являлся организатором акции в Москве, а также в некоторых городах за рубежом. Сопредседатели центрального штаба ООД - Геннадий Иванов, народный артист СССР Василий Лановой, генерал-полковник Сергей Макаров и деятель поискового движения, историк Елена Цунаева. Руководитель исполкома - Артем Хуторской.

16 апреля 2019 года МИПОД и ООД подписали соглашение о единых принципах организации и проведения шествий. Шествия могут проводить и другие организации, однако они должны следовать этим принципам.

В частности, в 2020 году в виртуальной акции можно принять участие как через официальные сайты двух движений, так и через социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и специальный проект Сбербанка - "Банк памяти".

На официальном сайте МИПОД "Бессмертный полк" и "народной летописи" размещено более 642 тыс. историй ветеранов.

Официальный сайт ООД "Бессмертный полк России" - http://polkrf.ru