Биография члена Совета Федерации Олега Ковалева

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 11 мая 2020 года на 72-м году жизни умер член Совета Федерации РФ от Рязанской области Олег Ковалев.

Он родился 7 сентября 1948 года в селе Ванновское Тбилисского района Краснодарского края в рабочей семье. Отец в годы Великой Отечественной войны был разведчиком, мать работала в санчасти в Сталинградской области.

В 1971 году окончил Саратовский монтажный техникум Минмонтажспецстроя СССР, в 1984 году - заочное отделение Ростовского инженерно-строительного института (ныне - в составе Донского государственного технического университета) по специальности "промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель".

Кандидат юридических наук. В 2006 году в Московском гуманитарном университете защитил диссертацию на тему "Регламент Государственной думы как нормативно-правовая основа деятельности парламента России".

После школы подал документы на факультет автоматики и телемеханики Саратовского политехнического института, но экзамены не сдал. В 1967 году был призван в армию. До 1969 года служил связистом в ракетных войсках стратегического назначения.

С 1971 по 1986 год работал в тресте "Спецжелезобетонстрой" Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Занимал должность главного инженера предприятия. Участвовал в строительстве Волжской ТЭЦ, Каширской ГРЭС, Архангельского ЦБК, Норильского ГМК и других объектов. Одновременно учился на заочном отделении Норильского индустриального института, был вынужден оставить вуз из-за перевода на другое место работы.

В 1986 году переехал в Московскую область. С января по октябрь 1986 года работал в системе треста "Мособлсельстрой №4" Главного управления по строительству в Московской области (Главмособлстроя).

В ноябре 1986 года возглавил трест "Кашира-агропромстрой" агропромышленного комплекса "Каширский" Министерства сельского хозяйства РСФСР.

В декабре 1991 года постановлением главы администрации Московской области Анатолия Тяжлова был назначен главой администрации Каширского района.

17 декабря 1995 года участвовал в выборах депутатов Госдумы РФ II созыва. Был выдвинут движением "Наш дом Россия" по Коломенскому избирательному округу №106, однако в нижнюю палату парламента не прошел (занял третье место среди 17 претендентов; депутатом от округа стал кандидат от КПРФ Герман Титов).

В марте 1996 года избран главой муниципального образования "Каширский район". Полномочия Ковалева как главы района были прекращены досрочно в декабре 1999 года в связи с избранием в Госдуму РФ.

В 1999-2007 годах - депутат Государственной думы Федерального собрания РФ III, IV и V созывов.

19 декабря 1999 года избран депутатом Государственной думы РФ III созыва от Межрегионального движения "Единство" (№3 в региональной группе "Центр"). Входил в думскую фракцию "Единство - Единая Россия". В 2000-2001 годах являлся заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления, с мая 2001 года - заместителем председателя комиссии по геополитике. В январе 2002 года возглавил комитет по регламенту и организации работы Государственной думы.

На президентских выборах 2000 года был доверенным лицом Владимира Путина.

В сентябре 2003 года вошел в общефедеральный список партии "Единая Россия" для участия в выборах в Госдуму РФ IV созыва. Баллотировался под третьим номером в региональной группе, представляющей Московскую область. 7 декабря того же года был избран депутатом нижней палаты парламента. Входил в партийную фракцию. Занимал должность председателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы.

2 декабря 2007 года избран депутатом Госдумы РФ V созыва в составе федерального списка "Единой России" (номер 5 в региональной группе № 54, Московская область). Входил в одноименную фракцию. Возглавлял комитет по регламенту и организации работы Государственной думы. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 11 апреля 2008 года в связи с наделением Олега Ковалева полномочиями главы Рязанской области.

14 марта 2008 года утвержден в должности губернатора Рязанской области депутатами облдумы по представлению президента РФ Владимира Путина. 12 апреля того же года официально вступил в должность. Сменил на посту руководителя региона Георгия Шпака.

10 июля 2012 года глава государства принял досрочную отставку Олега Ковалева и назначил его временно исполняющим обязанности главы Рязанской области до вступления в должность избранного руководителя региона.

В единый день голосования 14 октября 2012 года Олег Ковалев был избран губернатором Рязанской области, получив 64,43% голосов избирателей (баллотировался от "Единой России"). За его ближайшего соперника, кандидата от КПРФ Владимира Федоткина, отдали голоса 21,92%. 19 октября того же года Олег Ковалев официально вступил в должность губернатора.

14 февраля 2017 года досрочно сложил полномочия губернатора области. В тот же день был подписан соответствующий указ президента РФ. Врио главы региона стал депутат Госдумы РФ Николай Любимов.

После ухода с поста руководителя Рязанской области стал советником врио губернатора региона Николая Любимова на общественных началах.

В 2017-2020 годах - член Совета Федерации РФ. 19 сентября 2017 года постановлением Николая Любимова Олег Ковалев был наделен полномочиями члена Совета Федерации, представителя от исполнительного органа власти Рязанской области.

Был членом политической партии "Единая Россия". Возглавлял Центральную контрольно-ревизионную комиссию партии (2003-2008), входил в состав регионального политического совета отделения "Единой России" в Рязанской области.

Общая сумма декларированного дохода за 2015 год составила 4 млн 315 тыс. рублей.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 5 млн 476 тыс. рублей.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 8 млн 820 тыс. рублей.

Был награжден орденами Дружбы (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2005, 2008), Почета (2013).

Заслуженный строитель РФ (1997).

Был женат, у него было трое детей. Супруга - Ольга Алексеевна Мишина, сын - Андрей, дочери Наталья и Дарья.