История объединения субъектов России

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 мая 2020 года главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы в единый субъект Федерации. С момента принятия Конституции РФ 1993 года в России было пять случаев слияния областей и краев с автономными округами.

ТАСС подготовил материал о том, как проходило объединение субъектов Федерации.

Статистика

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года закрепила федеративное устройство государства в составе 89 регионов (21 республика, шесть краев, 49 областей, два города федерального значения, одна автономная область, 10 автономных округов). В последующие годы в России было проведено пять слияний субъектов Федерации. Процесс проходил в 2003-2008 годах путем включения автономных округов в состав краев и областей в целях ускорения их социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения.

В ходе объединения были ликвидированы шесть автономных округов. Все они вошли в состав новых укрупненных субъектов Федерации как административно-территориальные единицы с особым статусом. В результате общее число российских регионов сократилось с 89 до 83 в 2008 году. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году число субъектов Федерации возросло до 85 (22 республики, девять краев, 46 областей, три города федерального значения, одна автономная область, четыре автономных округа).

Из пяти новых объединенных регионов три получили краевой статус вместо областного, при этом лишь один из них был полностью переименован (Пермский, Камчатский и Забайкальский края вместо Пермской, Камчатской и Читинской областей).

Законодательная база объединения регионов

17 декабря 2001 года был принят федеральный конституционный закон "О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ". В соответствии с документом, новый субъект может быть создан путем слияния двух и более граничащих между собой регионов. Совместное предложение об объединении президенту России направляют высшие должностные лица и органы законодательной власти заинтересованных субъектов. Оно должно содержать предполагаемое наименование и описание границ нового региона, предложения о формировании органов госвласти на его территории и др.

После одобрения главой государства вопрос выносится на местные референдумы, при этом различия в формулировке вопроса не допускаются. Согласно законодательству, референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины избирателей субъекта РФ, внесенных в списки. В случае, если по итогам голосования вопрос об объединении регионов не получил одобрения хотя бы в одном из них, новая инициатива о слиянии может быть выдвинута не ранее чем через год.

Официальные данные о результатах референдумов направляют президенту страны. Глава государства может внести в Госдуму проект федерального конституционного закона об образовании в составе России соответствующего субъекта. Документ должен быть принят большинством голосов не менее двух третей от общего числа депутатов Госдумы (то есть не менее 300) и одобрен голосами не менее трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации (не менее 128 сенаторов), после чего его подписывает президент РФ. На основании принятого закона в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, определяющую перечень субъектов Федерации, вносится название нового образованного субъекта.

Объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого АО

7 декабря 2003 года на референдумах по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого АО жителям регионов было предложено ответить на вопрос "Согласны ли Вы, чтобы Пермская область и Коми-Пермяцкий автономной округ объединились в новый субъект РФ - Пермский край, в составе которого Коми-Пермяцкой округ будет являться административно-территориальной единицей с особым статусом?". Слияние одобрили 89,77% избирателей округа и 83,81% избирателей области. Против в Коми-Пермяцком округе проголосовали 7,87%, в Пермской области - 13,97%. Явка на референдуме составила 64,17% (в округе) и 62,43% (в области).

25 марта 2004 года глава государства подписал федеральный конституционный закон. В соответствии с ним с 1 декабря 2005 года в составе РФ был образован Пермский край. Территория нового объединенного региона составила 160,2 тыс. кв. км, включая 32,9 тыс. кв. км площади бывшего автономного округа. Численность населения возросла до 2,748 млн человек, из которых 132,8 тыс. - жители Коми-Пермяцкого АО. Первым губернатором края стал глава Пермской области Олег Чиркунов. В настоящее время Пермский край возглавляет Дмитрий Махонин (в статусе врио губернатора; с февраля 2020 года).

Слияние Красноярского края, Таймыра и Эвенкии

17 апреля 2005 года в Красноярском крае, Таймырском (Долгано-Ненецком) и Эвенкийском автономных округах состоялись референдумы по вопросу объединения регионов в единый субъект - Красноярский край. За его создание в Красноярском крае высказались 92,44% избирателей, в Таймырском АО - 69,95%, Эвенкийском АО - 79,87%. Против проголосовали 6,63%, 29,1% и 19,19% избирателей соответственно. Всего в референдуме на территории края приняли участие 62,67% избирателей, на Таймыре - 62,11%, в Эвенкии - 79,92%.

Федеральный конституционный закон об образовании с 1 января 2007 года единого Красноярского края был подписан президентом России 14 октября 2005 года. Площадь региона составила 2,367 млн кв. км, из которых 879,9 тыс. и 763,2 тыс. кв. км - территории бывших Таймырского и Эвенкийского АО. Численность населения - 2,894 млн человек, включая 38,4 тыс. и 17 тыс. жителей автономных округов. Новый субъект Федерации возглавил губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. С сентября 2017 года глава Красноярского края - Александр Усс.

Объединение Камчатской области и Корякского АО

По предложению руководства Камчатской области и Корякского АО 23 октября 2005 года в регионах прошли референдумы об объединении. В области и округе 84,99% и 89,04% избирателей проголосовали за слияние субъектов в Камчатский край. Против высказались 14,22% и 10,05% соответственно. Явка на референдумах составила: 56,44% в Камчатской области и 76,63% в Корякском округе. Согласно федеральному конституционному закону от 12 июля 2006 года, Камчатский край был образован с 1 июля 2007 года. Территория нового региона увеличилась до 464,3 тыс. кв. км (включая 292,6 тыс. кв. км бывшего автономного округа), численность населения - до 345,7 тыс. человек (в том числе 22,6 тыс. жителей Корякского АО). Губернатором края стал Алексей Кузьмицкий, руководивший ранее Камчатской областью. С апреля 2020 года Камчатский край возглавляет врио губернатора Владимир Солодов.

Слияние Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО

По итогам референдумов, состоявшихся 16 апреля 2006 года в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском АО, 89,77% и 97,79% их жителей высказались за объединение субъектов. Против проголосовали 9,44% и 1,55% соответственно. Всего в референдуме приняли участие 68,98% избирателей области и 99,51% избирателей автономного округа. 30 декабря 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым с 1 января 2008 года был создан новый объединенный субъект России - Иркутская область. Его площадь составила 774,8 тыс. кв. км (включая 22,1 кв. км. Усть-Ордынского округа), число жителей - 2,506 млн человек (из них 134,3 тыс. - население бывшего АО). Регион возглавил Александр Тишанин, руководивший Иркутской областью с 2005 года. В настоящее время врио губернатора Иркутской области - Игорь Кобзев (с декабря 2019 года).

Объединение Читинской области и Агинского Бурятского АО

11 марта 2007 года в Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе прошли референдумы по объединению регионов в новый субъект Федерации - Забайкальский край. В области за слияние субъектов проголосовали 90,29% избирателей, против - 8,89%. В округе за высказались 94%, против - 5,16%. Явка составила 80,46% в Читинской области и 89,92% в Агинском Бурятском АО. Новый субъект был образован 1 марта 2008 года (в соответствии с законом от 21 июля 2007 года). Территория Забайкальского края составила 431,9 тыс. кв. км (в том числе 19,6 тыс. бывшего Агинского Бурятского округа), население - 1,117 млн человек (включая 76,4 тыс. жителей округа). Первым губернатором региона стал бывший глава Читинской области Равиль Гениатулин. С октября 2018 года Забайкальский край возглавляет Александр Осипов.