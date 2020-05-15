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Пандемия коронавируса нового типа

Как бизнес и общественные организации России оказывают помощь в борьбе с коронавирусом

С марта сообщалось как минимум о 12 крупных благотворительных проектах на сумму от 500 млн рублей
Здание Сбербанка России Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Сбербанка России
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. C начала пандемии COVID-19 многие российские бизнесмены, общественные и политические организации, частные лица запустили специальные благотворительные программы. ТАСС подготовил материал о благотворительных инициативах крупных российских компаний и отечественных бизнесменов, направленных на помощь больницам, социально-значимым организациям и волонтерам. С марта 2020 года сообщалось как минимум о 12 крупных благотворительных проектах на сумму от 500 млн рублей.

"Норильский никель" - 10,5 млрд рублей

14 апреля металлургическая компания "Норильский Никель" объявила о выделении 10,5 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса. Часть этих денег было решено потратить на помощь сотрудникам, но основная доля пойдет на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), тест-систем, финансирование расширения больниц и обсерваторов.

Сбербанк - 3 млрд рублей

30 апреля Сбербанк России объявил, что выделит более 3 млрд рублей на борьбу с пандемией. В частности, на эти цели топ-менеджмент компании обещал пожертвовать свою зарплату за апрель. Деньги планировалось направить на поддержку региональных организаций здравоохранения.

USM - 2 млрд рублей

6 апреля акционеры холдинга USM (основной владелец - Алишер Усманов) объявили, что направят 2 млрд рублей на нужды федерального Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В частности, на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков.

Олег Дерипаска - 1,5 млрд рублей

31 марта совладелец "Объединенной компании Русал" и холдинга En+ Олег Дерипаска выделил около 1,5 млрд рублей на строительство трех инфекционных клиник общей вместимостью 160 коек в городах Тайшет, Братск и Шелехов Иркутской области. Ожидается, что они будут построены к концу июля. Также основанный Дерипаской фонд "Вольное дело" занимается поставкой ИВЛ больницам в Краснодарском крае.

Яндекс - 1,5 млрд рублей

26 марта компания "Яндекс" сообщила, что инвестировала в различные проекты, связанные с борьбой с COVID-19 1,5 млрд рублей. Сюда вошли сервисы доставки, дистанционное образования и др. Часть средств была направлена на финансирование дезинфекции машин в таксопарках, поддержку заболевших курьеров и водителей, 250 млн рублей - на оплату поездок для социальных и медицинских служб. Впоследствии компания запустила услугу бесплатных тестов на коронавирус на дому.

Волга групп - 1,3 млрд рублей

7 апреля представители владельца инвестиционной группы "Волга групп" Геннадия Тимченко сообщили, что бизнесмен направил более 1,3 млрд рублей на закупку для российских больниц средств защиты и аппаратов ИВЛ.

Фонд Владимира Потанина - 1,27 млрд рублей

23 марта фонд Владимира Потанина выделил 1 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций, а также музеев и волонтеров в условиях эпидемии. Впоследствии, 9 апреля Потанин выделил дополнительно из своего фонда 270 млн рублей на поддержку социально незащищенных граждан по благотворительной программе Русской православной церкви "Милосердие".

Альфа-групп - 1 млрд рублей

24 марта "Альфа-групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева объявила, что передаст годовую прибыль инвестиционной компании А1 (1 млрд рублей) на нужны Оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

"Полюс" и другие компании ДВФО - 1 млрд рублей

26 марта золотодобывающая компания "Полюс" и Фонд развития Дальнего Востока объявили, что работающие на Дальнем Востоке компании в общей сложности соберут 1 млрд рублей на помощь регионам, где они работают.

Mail.ru Group - 1 млрд рублей

26 марта компания Mail.ru Group объявила о намерении выделить 1 млрд рублей на помощь малому и среднему бизнесу.

АКБ "Россия" - 700 млн рублей

15 апреля акционерный банк "Россия" Юрия Ковальчука выделил 700 млн рублей на закупку материалов для петербургских больниц.

ММК - 500 млн рублей

16 апреля "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктора Рашникова выделил 500 млн рублей для помощи Магнитогорску: закупку СИЗ и ИВЛ для больниц, а также покупку планшетов и ноутбуков для молодых педагогов и дистанционного обучения детей из малообеспеченных семей.

Ряд других компаний, таких как "Газпром", "Лукойл", "Колмар", "Алроса", "Фосагро", "Русгидро", "Ренова", "Т Плюс", "Уралхим", "Еврохим" и "Евраз" сообщали, что занимаются поставками тестов на коронавирус в региональные клиники или дооснащением больниц. Некоторые компании, занимающиеся переработкой нефти, в том числе "Газпром нефть", сообщали, что безвозмездно будут обеспечивать топливом социальные и медицинские службы регионов присутствия.

О поставках врачам одежды и обуви (в том числе совместимой с СИЗ) сообщали компании H&M, Ecco, Uniqlo и др. Поставками предметов личной гигиены и чистящих средств клиникам занялись компании Dove, Kiehl's и др. 

Другие общественные и частные инициативы

28 апреля председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал всех членов партии пожертвовать свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом. Всего к 14 мая было собрано 402 млн рублей. Сообщалось, что эти деньги пойдут на закупку СИЗ, приобретение компьютеров и планшетов для нуждающихся семей.

Сбор средств для поддержки врачей, пенсионеров, лишившихся работы и др. были запущен в разных регионах России. Например, в Перми местный краевой фонд социальной поддержки населения за два месяца собрал 156 млн рублей.

Общероссийский народный фронт, платформа Dobro.ru и волонтеры запустили общероссийскую акцию взаимопомощи "Мы вместе" для оказания помощи нуждающимся. Всего в рамках нее собрано более 1,5 млрд рублей.

Широкую известность получили и некоторые другие акции по сбору средств. В частности, 3 млн рублей на помощь родственникам скончавшихся от коронавируса врачей собрали россияне по призыву Зинаиды Корневой - 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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