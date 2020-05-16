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История акции "Ночь музеев"

В России мероприятие пройдет 16 мая
Описание
© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 мая в России состоится ежегодная всероссийская акция "Ночь музеев". Из-за пандемии коронавируса и закрытия музеев в подавляющем большинстве регионов страны, в этом году она состоится в онлайн-режиме.

Как проводилась акция в предыдущие годы - в материале ТАСС.

"Ночь музеев" - международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы. В это время посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому, зачастую бесплатному билету. Во многих странах акция проводится несколько раз в год, общего регламента ее проведения не существует.

История акции

Первая "Длинная ночь музеев" (нем. Lange Nacht der Museen) была организована в 1997 году в двенадцати музеях Берлина. В 1999 году похожие мероприятия организовало Министерство культуры и коммуникации Франции. В 2005 году Совет Европы утвердил выдвинутую Францией идею о ежегодном проведении международной акции, в которой в настоящее время участвуют свыше 3,5 тыс. музеев более чем 40 стран. Общеевропейская акция проводится под патронажем Совета Европы и Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM) в выходные, ближайшие к Международному дню музеев 18 мая.

"Ночь музеев" в России

Россия присоединилась к акции 20 апреля 2002 года - тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань. В 2007 году акция впервые прошла в Москве (в столице она получила название "Ночь в музее") и Екатеринбурге. Многие учреждения культуры готовят выставочно-экскурсионные программы специально к дате акции, значительная часть российских музеев работает в этот день не круглосуточно, а до 21:00 или 23:00.

В 2015 году "Ночь музеев" получила федеральный статус и стала проводиться централизованно, при поддержке Минкультуры России. В мероприятии приняли участие федеральные, ведомственные и частные музеи по всей стране.

В 2016 году основной темой акции стал Год российского кино. В рамках мероприятия при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) также прошла "Ночь истории", приуроченная к 150-летию РВИО. Кроме того, Минкультуры рекомендовало музеям проводить мероприятия "История одного экспоната". В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде (в этом городе она называется "Музейная ночь") площадки - участники федеральной акции 21 мая работали по единому билету.

В 2017 году главной темой акции в РФ было 100-летие революционных событий 1917 года, при этом в ряде музеев мероприятия были посвящены Году экологии в России. Акция охватила свыше 2 тыс. музеев в 80 регионах страны. По единому входному билету можно было посетить участвующие в "Ночи..." музеи и галереи Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Калининграда. В различных мероприятиях акции приняли участие в общей сложности более 2 млн человек.

В 2018 году основная тема была сформулирована как "Шедевры из запасников" - музеи показывали уникальные экспонаты, многие из которых ранее не демонстрировались публике. По данным Минкультуры РФ, в "Ночи музеев" участвовали все российские регионы. Было проведено более 1,5 тыс. мероприятий, к акции присоединились более 2,3 млн человек.

В 2019 году мероприятия акции прошли 18 мая и в ночь на 19 мая. Девиз "Ночи..." был "Живи в музее". Центральной площадкой акции стал Музей Москвы, где прошел т. н. мультижанровый сторителлинг - представление с участием людей различных профессий, которые рассказали свои истории о городе. В программе только московских музеев состоялись более 350 мероприятий на 200 площадках, в целом же в РФ акция объединила не менее 2 тыс. музейных организаций. Всего в "Ночи музеев" участвовали рекордные 2,5 млн человек.

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