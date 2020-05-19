Кто из известных россиян вылечился от коронавируса

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 мая 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин приступил к исполнению своих обязанностей в Доме правительства после выписки из больницы, где он проходил лечение от коронавируса.

ТАСС подготовил материал об известных россиянах, выздоровевших после перенесенного заболевания COVID-19.

Чиновники, депутаты

30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у него подтверждена коронавирусная инфекция. После этого глава правительства начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполнении обязанностей председателя правительства РФ", согласно которому и. о. премьер-министра на время болезни Мишустина стал первый зампред кабмина Андрей Белоусов. При этом Михаил Мишустин продолжал работать в удаленном режиме - проводил совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону, а также находился на постоянной связи с главой государства.

1 мая стало известно, что коронавирусом заразились глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. 8 мая Якушев и Волков были выписаны из стационара для дальнейшего лечения дома. Министр тогда поблагодарил врачей и медицинский персонал Городской клинической больницы №52 департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение. Глава Минстроя планирует выйти на работу после выздоровления в четверг, 21 мая, и принять участие в заседании правительства.

6 мая пресс-секретарь министра культуры РФ Ольги Любимовой сообщил, что у главы Минкультуры диагностирована коронавирусная инфекция. Любимова перешла на удаленную работу, проводила совещания в режиме видеоконференций. Позднее она сообщила, что болезнь протекала в легкой форме, и о госпитализации речи не шло. 14 мая министр вышла на работу после выздоровления.

6 мая пресс-служба Минобрнауки сообщила, что глава министерства Валерий Фальков находится на самоизоляции и работает в удаленном режиме, как и значительная часть сотрудников ведомства. При этом в министерстве отмечали, что не могут предоставить информацию о здоровье министра в соответствии с федеральным законом "О персональных данных". 14 мая президент Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий в РФ, проходившему в режиме видеоконференции, рассказал, что Валерий Фальков "перенес коронавирус, переболел".

18 мая советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова рассказала журналистам, что общее число депутатов Госдумы, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, составило шесть человек. Сообщалось о выздоровлении двоих из них - главы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, члена КПРФ Леонида Калашникова и его коллеги по фракции, первого замглавы комитета по международным делам Дмитрия Новикова.

Деятели культуры, спортсмены и др.

23 марта народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где размещаются пациенты с подозрением на коронавирус. Незадолго до госпитализации 78-летний Лещенко вернулся с гастролей из США транзитом через Ниццу (Франция). 25 марта артист, у которого диагностировали пневмонию, был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, 27 марта врачи подтвердили наличие у него коронавирусной инфекции. 28 марта Лещенко был переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия, 6 апреля - выписан вместе с супругой.

26 марта писатель Борис Акунин рассказал на своей странице в соцсети Facebook, что выздоравливает после заражения коронавирусом. По его словам, он и его жена заболели 13 марта, у жены болезнь проходила в более легкой форме. 15 апреля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Акунин уточнил, что наличие у него коронавирусной инфекции врач подтвердил "на 11-й или 12-й день", писатель перенес болезнь в изоляции дома.

В конце марта тренер по фигурному катанию Олег Васильев (олимпийский чемпион в парном катании, 1984) сдал анализ на коронавирус по возвращении жены и дочери из Швейцарии. Тест тренера, а также сына его супруги дал положительный результат. Второй, третий и четвертый тесты на наличие коронавируса показали отрицательный результат, однако Васильев оставался под домашним карантином вплоть до 10 апреля, когда пятый тест также оказался отрицательным.

Знаменитости с диагнозом "внебольничная пневмония"

Кроме того, ряд известных россиян весной 2020 года переболели пневмонией, однако их тесты на коронавирус были отрицательными. Это, в частности, член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, певец Стас Михайлов, историк моды и телеведущий Александр Васильев. Также сообщалось о госпитализации в больницу в Коммунарке с диагнозом "пневмония" депутата Московской городской думы, народного артиста РСФСР Николая Губенко и его супруги, народной артистки РСФСР Жанны Болотовой. К настоящему времени все они уже выписаны и выздоровели.