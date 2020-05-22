Договор по открытому небу. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 мая 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что 22 мая Соединенные Штаты представят всем участникам Договора по открытому небу уведомление о своем решении выйти из этого документа. В его письменном заявлении говорится, что "через шесть месяцев, начиная с завтрашнего дня (22 мая), Соединенные Штаты больше не будут участником договора", однако США могут пересмотреть свое решение, "если Россия вернется к полному соблюдению договора". Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, комментируя это заявление, подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

История подписания

Договор по открытому небу (ДОН, Treaty on Open Skies) - международный документ, который предоставляет право его участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.

Идея "открытого неба" впервые была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года Режим "открытого неба", предполагавший обмен военной информацией между СССР и США с ее проверкой путем взаимной аэрофотосъемки территорий обеих стран, предлагался в качестве одного из элементов всеобъемлющей системы контроля за военной деятельностью. Эйзенхауэр считал, что "эта идея может открыть маленькие ворота в стене разоружения". Переговоры начались в конце 1950-х гг., однако были прекращены после инцидента с американским разведывательным самолетом U-2 в мае 1960 года (был сбит в воздушном пространстве СССР).

Весной 1989 года президент США Джордж Буш - старший предложил руководству стран НАТО и Организации Варшавского договора вернуться к обсуждению этого вопроса. Первые два раунда переговоров состоялись в 1990 году в Оттаве (Канада) и Будапеште (Венгрия). Затем переговорный процесс был продолжен в Вене в 1991 и 1992 годах.

21 марта 1992 года в Вене документ был парафирован. 24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 27 стран - членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (европейские государства, а также США и Канада; с 1995 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Договор вступил в силу 1 января 2002 года после ратификации 20 странами (РФ ратифицировала 26 мая 2001 года).

Участники

В настоящее время участниками договора являются 34 из 57 стран ОБСЕ: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Договор подписала, но не ратифицировала Киргизия.

Основные положения

Документ предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, содержит требования к самолету и аппаратуре наблюдения, устанавливает правила обработки собранных сведений. Информация поступает в банк данных, который доступен для всех участников. Предусмотрена возможность расширения его действия на другие области (контроль за экологическим состоянием, обстановкой в зонах чрезвычайных ситуаций, мониторинг территории и действий противостоящих сторон в рамках миротворческих операций ОБСЕ).

Маршрут полета самолета наблюдения должен проходить не ближе десяти километров от границы прилежащего государства, которое не является участником соглашения. Договор разрешает создавать группы. Так, Россия и Белоруссия составляют одну группу государств-участников, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Квоты

Договор закрепляет за каждым участником определенное количество квот (в том числе активных, когда страна выполняет инспекционные полеты над территорией другого государства, и пассивных, когда она принимает инспекции других государств). У США и группы в составе России и Белоруссии - по 42 полета в год. У Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Турции и Украины - по 12 полетов. Самая малая квота - 2 - у Португалии. При этом целиком квоту нельзя использовать для полетов только над одним государством. Так, Россия и Белоруссия не могут совершить более четырех полетов (квота для группы) над США и двух полетов над Турцией, а США - более восьми полетов над Россией и Белоруссией.

Самолеты, аэродромы

Для проведения наблюдательных полетов Россия используют специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М-Лк-1, а США - Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне.

Самолет наблюдения не оснащен каким-либо вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств ДОН, что исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных Договором. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская обл.), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте. Для инспекционных полетов с каждого из аэродромов устанавливается максимальная дальность.

Запрет на полеты

Возможность каких-либо ограничений на наблюдательные полеты из соображений секретности, национальной безопасности и т. д. Договором не предусмотрена. Однако, согласно статье VIII, наблюдаемая сторона может запретить полет, если он нарушает изложенные в документе процедуры, требования к оборудованию самолета или маршруту. Каких-либо санкций к наблюдаемой стороне за запрет полетов не предусмотрено.

Консультативная комиссия

С целью практической реализации положений ДОН государства-участники учредили Консультативную комиссию по открытому небу (ККОН) со штаб- квартирой в Вене (в секретариате ОБСЕ), которая формируется из представителей государств-участников. Она проводит не менее четырех сессий в год, а внеочередные сессии созываются по запросу одной или более стран-участниц. Решения в комиссии принимаются консенсусом и имеют обязательную силу. Согласно ДОН раз в пять лет проводятся конференции по рассмотрению выполнения этого документа. Первая состоялась в феврале 2005 году, вторая - в июне 2010 года, третья - в июне 2015 года.

Выполнение договора

Практическая проверка положений договора началась еще до его вступления в силу. Первые пробные полеты были выполнены Венгрией и Канадой в 1990 года. В 1992 году состоялся первый пробный полет над территорией России, совместно осуществленный Россией и Великобританией. С 24 марта 1992 года по 31 декабря 2001 года действовал режим временного применения Договора. Ежегодно над территориями стран-участниц совершалось около ста инспекционных полетов.

В 2011 году Грузия в одностороннем порядке заявила о прекращении сотрудничества с Россией в рамках договора из-за конфликта вокруг политического статуса Абхазии и Южной.

13 августа 2018 года в закон об оборонном бюджете США на 2019-й финансовый год была внесена статья, ограничивающая администрацию Дональда Трампа в использовании бюджетных средств при реализации ДОН. СМИ трактовали это как приостановку выполнения ДОН, однако тогда Госдепартамент заявил, что Вашингтон сохраняет приверженность продолжению соблюдения договора.

Взаимные претензии США и России

В 2017 году Россия и США обменялись взаимными претензиями по выполнению ДОН. Вашингтон выдвинул в адрес Москвы обвинения в нарушении ряда условий документа. В частности, одной из претензий стало ограничение Россией в 2014 году наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 км. По словам представителей российского правительства, интенсивные полеты над ограниченной территорией Калининградской области (208 км с востока на запад) затрудняют нормальное функционирование авиации гражданского назначения. Кроме того, США считают нарушением Договора отказ России в проведении наблюдательных полетов в 10-километровой зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией. По мнению РФ, признающей суверенитет этих стран, соблюдение буферной зоны гарантировано условиями Договора. Также Вашингтон обвиняет Москву в ограничении полетов в связи с закрытием воздушного пространства для рейсов первых лиц государства.

Москва также обвиняет Вашингтон в ведении ряда ограничительных мер. Это отказ предоставлять разрешение на отход от американских правил воздушного движения, усложнение процедуры согласования полетов над территориями Соединенных Штатов в Тихом океане, ограничения для наблюдательных полетов над Алеутскими и Гавайскими островами.