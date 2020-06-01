История вопроса о внесении изменений в Конституцию РФ в 2020 году

15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. В частности, глава государства предложил установить приоритет российской конституции над требованиями международного законодательства, закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, Совета Федерации, Конституционного суда, ограничить число президентских сроков, закрепить в основном законе ряд мер социальной поддержки населения и др.

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин одобрил 1 июля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом президент заявил на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в основной закон страны.

Кто вошел в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

В Конституцию РФ также было внесено положение о Государственном совете, состав которого формирует президент. К ведению Госсовета отнесено определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ, а также приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Статус и полномочия Госсовета должен определить специальный федеральный закон.

Также президент наделялся полномочиями вносить в Совет Федерации представления о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов. В настоящее время решение о прекращение полномочий членов КС может принять только сам суд, а полномочия судей ВС прекращаются либо в связи с истечением срока их пребывания в должности (шесть лет), либо досрочно по решению Высшей квалификационной коллегии судей. Глава государства получил право не подписывать принятые обеими палатами парламента законы, если по его запросу КС признает их не соответствующими Конституции РФ. В настоящее время президент также может отклонить принятые парламентариями законы, но Госдума и Совфед могут преодолеть его вето, повторно поддержав отклоненный закон квалифицированным большинством голосов (две трети депутатов и сенаторов соответственно).

Требования об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство было предложено закрепить в отношении глав регионов, членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, членов правительства и руководителей других федеральных ведомств, судей.

Согласно предложенным поправкам в статью 81 (глава 4, "Президент РФ"), главой государства может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 35 лет, проживающий в России не менее 25 лет, не имевший и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство (требование 25-летнего ценза оседлости не касается жителей Крыма и Севастополя, в 2014 году вошедших в состав России по итогам референдума). Согласно действующей редакции основного закона, президентом может избираться гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет. Кроме того, поправки снимали действующее ограничение на занятие поста президента более двух сроков подряд.

В общей сложности корректировке подлежали 22 статьи глав 3-8 ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление"). Поправки не затрагивают главы 1-2 ("Основы конституционного строя", "Права и свободы человека и гражданина") и 9 ("Конституционные поправки и пересмотр конституции") основного закона.

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект №885214-7 "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" (с марта 2020 года - "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти"), предусматривающий изменение ряда статей Конституции РФ.

В тот же день, 15 января, для сбора предложений о поправках в Конституцию РФ распоряжением президента была образована рабочая группа. В нее вошли законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели - всего 75 человек. Возглавили группу три сопредседателя: глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что поправки в конституцию не должны затрагивать ее фундаментальных основ, и предложил утвердить их парламентом через принятие соответствующих конституционных законов, после чего провести общероссийское голосование по всему пакету предложенных изменений. По результатам волеизъявления граждан президент примет окончательное решение о подписании поправок в основной закон.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

Государственная дума, согласно предложенным изменениям, получила полномочия не просто согласовывать, а утверждать кандидатуры премьер-министра и членов правительства, после чего они будут назначаться на должности президентом. При этом глава государства не сможет отклонять утвержденные Думой кандидатуры.

Руководителей федеральных органов власти, ведающих вопросами обороны, внутренних дел, безопасности, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции, предлагается назначать после консультаций с Совфедом. Кроме того, верхняя палата парламента получит право участвовать в консультациях по кандидатурам прокуроров регионов, прекращать по представлению главы государства полномочия судей КС, ВС, а также кассационных и апелляционных судов.

Состав Конституционного суда, согласно поправкам, было предложено сократить с 19 до 11 судей. При этом КС наделяется полномочиями проверять по запросу президента принятые Госдумой законопроекты еще до их подписания главой государства.

Президентский законопроект также закрепляет приоритет российской конституции над решениями межгосударственных органов, членами которых является РФ.

В основной закон также был включен ряд социальных обязательств государства, в частности, гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных пособий и пенсий и др.

Первое чтение, предложения новых поправок в законопроект

23 января 2020 года Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект (за проголосовали 432 депутата). После первого чтения в думский комитет по госстроительству и законодательству поступило 391, а в рабочую группу - более 1 тыс. предложений о дополнительных поправках в основной закон.

В частности, Павел Крашенинников, председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев и ряд других парламентариев предложили увеличить число назначаемых президентом РФ членов Совета Федерации до 30 человек (ныне - до 10% общего числа сенаторов, то есть до 17 человек). При этом семь из них могут назначаться пожизненно из числа бывших президентов РФ, а также граждан, "имеющих выдающиеся заслуги" перед страной. Член рабочей группы, председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов предложил закрепить в конституции создание особых, не входящих в субъекты РФ "федеральных территорий", которые в силу своей специфики требуют управления из центра.

Среди других предложений - закрепление в конституции положения об особой роли русского народа в создании российской государственности, включение понятия семьи как "союза мужчины и женщины", упоминание Бога, предоставление Госдуме права прекращать полномочия членов кабинета министров и др.

Основные положения поправок, внесенных в законопроект перед вторым чтением

Перед вторым чтением законопроекта 10 марта 2020 года в документ было внесено 170 поправок. В общей сложности была скорректирована 41 статья 3-8 глав основного закона. Также они дополнялись пятью новыми статьями. 1-2 и 9 главы по-прежнему оставались неизменными.

В глава 3 ("Федеративное устройство") были включены положения о недопустимости нарушения суверенитета и территориальной целостности РФ, а также о правопреемстве Российской Федерации по отношению к СССР. Статья 67 дополнена положением об особых федеральных территориях, не входящих в состав субъектов РФ. Организация публичной власти в них будет установлена отдельным федеральным законом. По словам Павла Крашенинникова, эта норма коснется в первую очередь военных городков и закрытых административно-территориальных образований. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, федеральными территориями должны стать озеро Байкал и космодром Восточный.

Статья 68, закрепляющая статус русского языка как государственного, была дополнена положением о том, что он признается языком "государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации". Согласно поправкам в статью 69, государство берет на себя обязательство защищать этнокультурное и языковое многообразие народов и этнических общностей РФ. Кроме того, Россия гарантирует защиту интересов соотечественников, проживающих за рубежом.

В статью 72 был включен пункт о защите "института брака как союза мужчины и женщины", а также о создании федеральными и местными властями "условий для достойного воспитания детей в семье" и "для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".

Президенту РФ, членам правительства, сенаторам, депутатам Госдумы, высшим должностным лицам субъектов РФ, прокурорам, уполномоченному по правам человека, руководителям федеральных госорганов, судьям запрещено иметь вклады, а также хранить ценности в зарубежных банках. Также в число лиц, которым нельзя иметь иностранного гражданства, включены прокуроры и уполномоченный по правам человека в РФ.

Согласно новым поправкам в статьи 83 и 110, российский президент фактически становился во главе исполнительной власти, так как на него было возложено "общее руководство" правительством РФ.

При формировании нового правительства в случае трехкратного отклонения Госдумой кандидатуры премьер-министра президент получил право не распускать нижнюю палату парламента (статья 111). В соответствии с действующим законодательством, глава государства в таком случае обязан распустить Думу и назначить новые парламентские выборы. В новой редакции основного закона, президент также может назначать вице-премьеров и министров правительства без согласия Госдумы, если депутаты трижды проголосуют против предложенных премьером кандидатур на эти посты.

Полностью изменился порядок назначения и освобождения от должности генпрокурора и его заместителей. В соответствии с поправками, эти полномочия переходят от Совета Федерации к президенту РФ, который производит назначения и отставки руководства Генпрокуратуры "после консультаций с верхней палатой парламента" (статья 83). В настоящее время президент представляет кандидатуры генпрокурора и его замов на утверждение Совфеду, а также вносит в верхнюю палату парламента предложения об их отставке.

Изменилась и процедура назначения руководителей Счетной палаты РФ: право на внесение в Совет Федерации и Госдуму кандидатур на эти посты получил глава государства (статья 83). Сейчас кандидатов на пост председателя Счетной палаты предлагает Госдума, его заместителя - Совет Федерации. После согласования с президентом нижняя и верхняя палаты парламента производят соответствующие назначения.

Кроме того, конституция была дополнена положениями, усложняющими процедуру привлечения к уголовной ответственности экс-президента РФ. Согласно поправкам в статью 93, бывших глав государств можно будет лишать неприкосновенности только по процедуре, предусмотренной для отрешения от должности действующего президента (она предполагает участие Верховного и Конституционного судов, поддержку такого решения квалифицированным большинством обеих палат парламента). В настоящее время, согласно федеральному закону от 12 февраля 2001 года, для снятия с бывших руководителей страны неприкосновенности необходимы представление председателя Следственного комитета РФ и согласие простого большинства депутатов Госдумы и членов Совета Федерации РФ.

Изменения в статью 95 предполагают, что президент РФ, прекративший свои полномочия, становится пожизненным сенатором (он может отказаться от этого статуса). До 30 человек увеличивается президентская квот в Совете Федерации.

Конституционный суд получил право выносить постановления о неисполнении решений иностранных или международных судов и арбитражей в отношении РФ, если они противоречат "основам публичного правопорядка Российской Федерации" (статья 125).

Также в конституцию была внесена поправка, позволяющая представителям госвласти участвовать в формировании органов местного самоуправления и назначении их должностных лиц. Соответствующий порядок должен быть установлен федеральным законом.

Среди других предложенных изменений - положение о ежегодной индексации пенсий, государственная поддержка культуры, запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества" и др. Также поправкой в статью 70 предусматривается возможность "пребывания отдельных федеральных органов государственной власти" в иных городах РФ, кроме Москвы.

Помимо изменений в основной закон (статья 1 законопроекта), ко второму чтению были также детально разработаны порядок общероссийского голосования по поправкам (статья 2) и процедура вступления в силу законопроекта №885214-7 в целом (статья 3).

Принятие поправок во втором чтении, новые дополнения в законопроект

10 марта 2020 года в ходе заседания Госдумы депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила после вступления в силу изменений в конституцию дать действующему президенту Владимиру Путину право снова избираться на высший пост в стране. По ее инициативе статью 81 основного закона было предложено дополнить частью 3.1. В ней говорится, что правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ после вступления изменений в основном законе в силу". Число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.

Кроме того, Валентина Терешкова высказалась за полное снятие ограничений на количество президентских сроков в конституции. Другой единоросс, депутат Александр Карелин, внес поправку о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и проведении новых выборов после вступления в силу изменений в основной закон.

В тот же день в Государственной думе выступил президент РФ Владимир Путин. Он поддержал поправку Терешковой, при условии, что ее одобрит Конституционный суд. При этом глава государства заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах депутатов Госдумы и считает нецелесообразным убирать из конституции ограничение по количеству президентских сроков.

В итоге в законопроект о поправке к Конституции РФ было включено только дополнение в статью 81, изначально предложенное Валентиной Терешковой. 10 марта документ был принят Госдумой РФ во втором чтении (за - 382 депутата, 44 воздержались).

Одобрение законопроекта

11 марта 2020 года депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о поправке в конституцию. За него проголосовали 383 парламентария, 43 воздержались. В тот же день документ одобрили члены Совета Федерации: за - 160 сенаторов, против - один, трое воздержались.

13 марта законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать изменения в Конституцию РФ. 14 марта закон подписал президент РФ Владимир Путин, в тот же день документ поступил в Конституционный суд.

16 марта Конституционный суд РФ опубликовал свое заключение, согласно которому предложенные поправки в основной закон не противоречат неизменяемым статьям конституции (главы 1, 2, 9).

Общенародное голосование

17 марта 2020 года президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на 22 апреля текущего года. Согласно документу, на плебисцит должен быть вынесен один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

Однако 25 марта, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, глава государства своим указом перенес дату голосования на неопределенный срок.