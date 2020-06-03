Хронология крупнейших случаев разлива нефти и нефтепродуктов в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС Евгения Зиничева признать чрезвычайной ситуацией федерального характера произошедший в Норильске разлив 20 тыс. тонн топлива. 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом.

По данным мониторинга Росприроднадзора, в 2019 году в России было зарегистрировано 819 случаев разлива нефти на общей площади 93,6 га - значительно меньше, чем в 2018 году (3 053 случая на площади в 214,5 га).

ТАСС рассказывает о крупнейших подобных случаях в истории РФ, когда суммарная масса разлившейся нефти или нефтепродуктов превышала 1 тыс. тонн.

1994, Республика Коми, 94 тыс. тонн нефти

В июле-августе 1994 года в Усинском районе Республики Коми на нефтепроводе "Возей - Головные сооружения" из-за коррозии образовались многочисленные отверстия, из которых на грунт вылилось, по оценке экспертов МЧС России, до 94 тыс. тонн сырой нефти. Происшествие стало крупнейшей экологической катастрофой за предыдущие 20 лет в истории нефтедобычи на территории СССР и РФ. Причиной разлива стало плохое техническое состояние нефтепровода, который не имел действенной антикоррозийной защиты и работал с 1970-х годов без должного ремонта. Загрязненная территория включала в себя восемь населенных пунктов с общей численностью населения 63,5 тыс. человек, общая площадь загрязнения достигла 270 га. По реке Печора нефть дошла до Баренцева моря, нефтяное пятно растянулось на 18 км. В сентябре-октябре 1994 года в результате ливневых дождей произошло вторичное загрязнение большой территории вдоль рек Колва и Уса. Сбор нефти и рекультивацию на участках разливов удалось завершить только в первой половине 2000-х годов.

1997, Саратовская область, 1,5 тыс. тонн нефти

16 февраля 1997 года в Саратовской области в результате разрыва нефтепровода "Самара - Тихорецк" разлилось около 1,5 тыс. тонн нефти. Было загрязнено 10-12 га земель. В пойму ручья Мечетка, впадающего в Волгу, попало порядка 200 тонн нефти. Содержание нефтепродуктов в протоках Волгоградского водохранилища превышало максимально допустимую величину в 10 тыс. раз. Восстановительные работы на нефтепроводе завершили 19 февраля 1997 года.

1999, Башкирия, 1 тыс. тонн нефти

12 июня 1999 года в Салаватском районе Башкирии, близ села Терменево рядом с границей Челябинской области, произошел разрыв магистрального нефтепровода "Туймазы - Омск - Новосибирск". Всего из трубы вытекло около 1 тыс. тонн нефти, при этом около половины этого объема попало в реку Ай. В зоне экологического бедствия оказался памятник истории и культуры - пещерный комплекс Сикияз-Тамак. Рекультивация сельхозугодий и очистка водоемов заняли несколько месяцев.

2003, Пензенская область, 10 тыс. тонн нефти

29 января 2003 года в Пензенской области, в 4 км юго-западнее Кузнецка, произошел прорыв трубы магистрального нефтепровода "Дружба", за которым последовал пожар. Вылилось около 10 тыс. тонн сырой нефти, площадь разлива составила 2 тыс. кв. м. Утечка произошла во время профилактических работ: при попытке перекрыть задвижку нефтепровода произошли выброс и воспламенение конденсата. Погиб рабочий-бульдозерист, еще три человека пострадали. Практически вся вытекшая нефть сгорела - распространение пожара удалось остановить за счет оперативного возведения песчаных валов. Ущерб был оценен в 50 млн рублей.

2004, Иркутская область, 4,5 тыс. тонн нефти

15 ноября 2004 года в Иркутской области, на магистральном нефтепроводе "Западная Сибирь - Ангарск" (принадлежит компании "Транснефть"), в промышленной зоне между городами Зима и Саянск, произошел разрыв трубы. В результате на поверхность вытекло около 4,5 тонн нефти. Основная часть горючего сконцентрировалась в котловане, из которого брали грунт на отсыпку дорог. Также оказались залиты 6 га сельхозугодий. Специалисты оценивали затраты на ликвидацию последствий аварии в 40 млн рублей.

2007, Керченский пролив, более 10 тыс. тонн нефтепродуктов

11 ноября 2007 года в условиях сильного шторма в Керченском проливе в районе 451-й якорной стоянки морского порта Кавказ потерпели крушение четыре российских судна - сухогрузы "Вольногорск", "Нахичевань", "Ковель" и нефтеналивной танкер "Волгонефть-139". Кроме того, сухогруз "Камюст-1" затонул в районе мыса Песочный. В результате ЧП шестеро моряков погибли, 11 пропали без вести. Танкер разломился надвое. Из задней части судна, перевозившего 3,5 тыс. тонн мазута, вытекло около 1,3 тыс. тонн, еще около 1 тыс. тонн удалось откачать с борта. Всего в результате четырех крушений в пролив попало 2 300 тонн смазочных материалов, 5,5 тонн дизельного топлива, более 1,3 тыс. тонн мазута и 7 тыс. тонн серы. Была загрязнена акватория Таманского залива и прилегающей береговой полосы на общем протяжении около 250 км в России и Украине, погибли до 35 тыс. птиц. Общий ущерб составил 30 млрд рублей.

2012, Ненецкий автономный округ, 2,2 тыс. тонн нефти

20 апреля 2012 года в Ненецком автономном округе на месторождении имени Р. Требса и А. Титова ("Башнефть-Полюс") при проведении работ по расконсервации скважины произошел неконтролируемый выброс нефти. Фонтан удалось заглушить только к утру 22 апреля. В результате на землю вылилось около 2 200 тонн нефти, площадь загрязнения составила 1 га. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 13,5 млн рублей.

2020, Приморский край, 1,6 тыс. тонн мазута

14 марта 2020 года в Находке (Приморский край) на топливном складе котельной КГУП "Примтеплоэнерго" в результате взрыва произошел выброс из емкости порядка 1,6 тыс. тонн мазута на площади около 1 га. В результате пострадали расположенное рядом озеро Соленое и его береговая полоса. К 30 апреля основной объем попавшего в озеро мазута удалось собрать с использованием сорбентов.