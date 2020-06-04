Биография нового премьер-министра Белоруссии Романа Головченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июня 2020 года агентство БелТА сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко. Ранее он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета республики. Во главе правительства Головченко сменил Сергея Румаса, который руководил кабинетом министров с августа 2018 года. Решение о роспуске правительства глава государства принял 3 июня. По его словам, это сделано в связи с предстоящими выборами главы государства, назначенными на 9 августа.

ТАСС подготовил биографию нового премьер-министра Белоруссии.

Роман Александрович Головченко родился 10 августа 1973 года в городе Жодино Минской области Белорусской ССР (ныне Республика Белоруссия).

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО МИД России) по специальности "международные отношения", в 2003 году - Академию управления при президенте Республики Белоруссия по специальности "экономика и управление внешнеэкономической деятельностью".

В 1997-2002 годах работал главным специалистом Государственного секретариата Совета безопасности Республики Белоруссия.

С 2002 года по 2005 год - заместитель начальника отдела Генеральной прокуратуры республики.

В 2005-2006 годах был главным советником управления внешней политики администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С 2006 года по 2009 год занимал должности главного советника отдела сотрудничества в сфере международной безопасности, главного советника управления международной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Республики Белоруссия.

В июле - декабре 2009 года работал советником-посланником посольства Белоруссии в Польше.

В 2009-2013 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.

С апреля 2013 года по август 2018 года был чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии (по совместительству).

18 августа 2018 года указом президента Белоруссии Александра Лукашенко Роман Головченко был назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета республики.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2018).

Владеет иностранными языками.

Женат. Есть сын и две дочери.