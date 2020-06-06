История переговоров ОПЕК+ о стабилизации нефтяного рынка

ТАСС-ДОСЬЕ. На 6 июня 2020 года запланированы министерские встречи стран Организации стран - экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК) и стран, не входящих в организацию. По данным источника ТАСС, Россия и Саудовская Аравия согласовали продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки как минимум на один месяц.

Падение мировых цен в 2014-2016 годах

В конце 2014 года, в связи с началом падения мировых цен на энергоносители, возникла необходимость выработки согласованных действий между Россией (в 2015 году уровень ежедневной добычи нефти составил 10,7 млн баррелей в день, 11% от объема мировой добычи) и членами Организации стран - экспортеров нефти (32,5 млн баррелей в день в 2015 году, 33,8%).

Если в середине 2014 года нефть марки Brent стоила больше $100 за баррель, то уже к октябрю она подешевела на 15%. Это заставило двух членов картеля - Венесуэлу и Кувейт - в ноябре 2014 года выступить с предложениями о сокращении нефтедобычи, чтобы создать условия для возобновления роста цен. Аналогичную идею в том же месяце озвучил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он предложил ОПЕК обоюдно снизить добычу для стабилизации цен.

Несмотря на это, ОПЕК на своем заседании в Вене 27 ноября 2014 года отказалась сокращать уровень добычи (с 2011 года совокупный ежедневный лимит добычи стран картеля формально составлял 30 млн баррелей в сутки). Это привело к дальнейшему падению нефтяных котировок - сначала до $75 за баррель, а в январе 2015 года - до $45.

На заседании 4 декабря 2015 года ОПЕК не раскрыла целевой уровень добычи, фактически разрешив странам - участницам картеля добывать любой объем нефти. Это привело к новому витку снижения нефтяных котировок. В январе 2016 года баррель нефти Brent впервые с 2002 года стоил дешевле $30. Рост предложения на рынке произошел благодаря началу поставок нефти из Ирана, с которого в январе 2016 года были сняты международные санкции.

Подготовка к соглашению о сокращении добычи

16 февраля 2016 года Россия и три страны ОПЕК - Катар, Саудовская Аравия и Венесуэла - на уровне министерств начали неформальное обсуждение возможной заморозки уровня добычи. При этом министр экономики США Эрнест Мониз 25 февраля сообщил, что Соединенные Штаты (крупнейший производитель нефти - 14 млн баррелей в сутки в 2015 году, 14,6% мировой добычи) не будут присоединяться к возможному соглашению о заморозке, поскольку не имеют правовых инструментов для регулирования объемов добычи своей нефтяной отрасли.

В апреле 2016 года в столице Катара Дохе прошли переговоры нефтедобывающих стран - представителей государств ОПЕК, а также России, Азербайджана, Бахрейна, Казахстана, Колумбии, Мексики и Омана. Темой было временное соглашение о сохранении объема добычи на уровне, не превышающем показатели по состоянию на 1 января 2016 года. 17 апреля было объявлено, что переговоры завершились безрезультатно. Одной из причин провала соглашения стало нежелание Ирана замораживать объемы добычи (в 2016 году страна нарастила добычу на 15,9% по сравнению с 2015 года - до 3,7 млн баррелей в день), что, в свою очередь, было основным требованием Саудовской Аравии.

5 сентября 2016 года в Ханчжоу (КНР) в ходе саммита G20 министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех подписали совместное заявление о действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. 10 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к соглашению о заморозке уровня нефтедобычи.

Венское соглашение 2016 года

30 ноября 2016 года на очередной встрече в Вене 13 государств - членов ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей. К соглашению 10 декабря присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан, Экваториальная Гвинея (вошла в ОПЕК позднее, в 2017 году) и Южный Судан. Всего страны - участницы соглашения договорились уменьшить совокупную добычу на 1 млн 758 тыс. баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия решила снизить среднесуточную добычу на 2,7% (300 тыс. баррелей). Участников соглашения в СМИ начали называть альянсом ОПЕК+.

Соглашение стало первым с 2001 года международным договором, нацеленным на стабилизацию цен на нефтяном рынке. Среди стран, не участвующих в альянсе ОПЕК+, но добывающих большой объем нефти, - Бразилия, КНР, Норвегия и США.

Результаты соглашения

Соглашение в Вене способствовало росту нефтяных цен и стабилизировало рынок. Еще до начала сокращения добычи, 1 декабря 2016 года, стоимость барреля марки Brent впервые с июня 2016 года превысила уровень в $50. В 2017 году средняя стоимость Brent составила $54,1, в 2018 году - $71,3, в 2019 году - $64,5. Благодаря полученным результатам в июле 2019 года страны ОПЕК+ подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве.

На протяжении 2017-2019 годов соглашение неоднократно продлевалось с некоторыми изменениями. В частности, в июне 2018 года было решено нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки, в декабре 2018 года - снова сократить - до 1,2 млн, а в декабре 2019 года - до 1,7 млн.

По подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным в ноябре 2019 года, сделка ОПЕК+ позволила ее участникам повысить свои нефтяные доходы, несмотря на снижение добычи. В среднем, по данным МЭА, страны ОПЕК в 2019 году совокупно зарабатывали $1,9 млрд в день, что на $350 млн больше, чем в 2016 году, хотя добыча по сравнению с тем периодом снизилась на 3 млн баррелей в сутки. Нефтяная выручка России увеличилась на $170 млн - до $670 млн в день.

Переговоры в 2020 году

В январе 2020 года нефтяные котировки начали падать: рынок отреагировал на новости о появившейся в Китае новой коронавирусной инфекции. В начале февраля 2020 года Саудовская Аравия предложила провести внеочередную встречу ОПЕК+ для пересмотра параметров соглашения. Однако решено было обсудить этот вопрос на плановом совещании 5-6 марта. 4 марта на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, предваряющего основную министерскую встречу, Саудовская Аравия и ряд других стран предложили усилить сокращение добычи во втором квартале 2020 года еще на 1,5 млн баррелей в сутки. Однако 6 марта в ходе министерской встречи Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении старых договоренностей или сокращении добычи.

Таким образом, с 1 апреля сделка ОПЕК+ перестала действовать. Саудовская Аравия объявила, что начнет наращивать добычу до максимальной - 12 млн баррелей в день вместо 9,8 млн баррелей в рамках сделки. Впоследствии, объясняя решение Саудовской Аравии отказаться от сделки, президент РФ Владимир Путин заявил, что таким образом королевство пыталось избавиться от конкурентов, которые производят сланцевую нефть, прежде всего - США.

9 марта нефтяные котировки упали на 30% - Brent опустилась до $31 за баррель. Однако на этом падение не остановилось - из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом за пределами Китая стала очевидной перспектива мировой рецессии, спрос на нефть резко упал. К концу месяца глобальное предложение нефти превысило спрос на 20 млн баррелей в сутки. К 30 марта котировки Brent впервые за 20 лет упали ниже $22 за баррель.

1 апреля президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в Twitter, что в телефонных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом касался вопроса снижения добычи.

2 апреля Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+ в формате видеоконференции. 3 апреля, в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для стабилизации ситуации необходимо сократить добычу "до примерно 10 млн баррелей в сутки". Министр также отметил, что для восстановления стабильности в отрасли необходимо, чтобы в совместных усилиях по сокращению добычи нефти участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, США "и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК".

В результате переговоров на уровне ОПЕК+ и G20, продолжавшихся 9-12 апреля, было заключено соглашение по снижению добычи. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июне, на 7,7 млн баррелей - в июле - декабре, и на 5,8 млн баррелей - до апреля 2021 года. При этом в сделке приняли участие и другие нефтедобывающие страны, включая США, Норвегию, Аргентину и Канаду. Общая сумма снижения добычи была оценена в 15-20 млн баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия согласились сократить добычу с 11 на 2 млн 530 тыс. баррелей в сутки - до 8,470 млн баррелей каждая. В США было анонсировано снижение добычи на 2-3 млн баррелей в сутки (с уровня 13 млн баррелей в сутки).

Подписание сделки не привело к немедленному росту цен. Кроме того, из-за переполненности нефтехранилищ в США, 20 апреля котировки майских фьючерсов на американскую марку нефти WTI впервые в истории стали отрицательными. При этом к концу месяца июньские фьючерсы остались на уровне выше $20 за баррель.

Сделка вступила в силу 1 мая. Вскоре после этого ситуация на нефтяных рынках начала стабилизироваться, к началу июня котировки нефти Brent достигли уровня $39 за баррель.