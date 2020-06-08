Как власти Москвы вводили и смягчали ограничения из-за распространения коронавируса

В столице с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график снятия других ограничений

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июня 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график снятия других ограничений, рассчитанный на срок до 23 июня. О том, как московские власти вводили ограничения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - в материале ТАСС.

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2 марта 2020 года - в Москве был подтвержден первый случай COVID-19: коронавирус выявили у жителя столицы, прилетевшего из Италии. 5 марта (в этот день в Москве был зарегистрирован еще один заразившийся) - мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ №12-УМ о введения в городе бессрочного режима повышенной готовности. Прибывающим в Москву из стран с неблагополучной ситуацией (Китая, Италии, Ирана, Испании, Германии и др.) предписали соблюдать режим изоляции на дому в течение 14 дней с момента возвращения. 10 марта (новых заразившихся выявлено не было) - введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. 16 марта (+20 новых заразившихся) - введено свободное посещение учебных заведений, отменены конгрессно-выставочные и научно-практические мероприятия. 19 марта (+12) - в Москве была официально зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного коронавирусом. 21 марта (+6) - все учебные заведения закрыты и переведены на дистанционный режим. 25 марта (+120) - запрещено проведение любых массовых мероприятий, приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров. Закрылись для посещения несколько крупных парков по списку, куда вошли Парк Горького, "Музеон", "Царицыно", "Кусково" и "Сокольники". Однако коммунальные службы вскоре после этого закрыли и другие парковые зоны столицы, а также детские площадки и скверы. 26 марта (+136) - так называемый обязательный режим самоизоляции был введен для пожилых людей старше 65 лет и лиц, страдающих рядом хронических заболеваний. 28 марта (+114) - приостановлена работа объектов общепита (за исключением обслуживания навынос и с доставкой), розничной торговли (кроме аптек и продовольственных магазинов), парикмахерских и т. д. 29 марта (+197) - режим самоизоляции распространили на всех жителей столицы независимо от возраста. Покидать квартиру стало допустимо только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выгула домашних животных (на расстоянии до 100 м от места жительства), выноса мусора. 2 апреля (+595) - за нарушение режима самоизоляции установлены штрафы в размере от 4 до 5 тыс. рублей (на основе поправок к столичному Кодексу об административных правонарушениях, КоАП, принятых на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля). Также были введены штрафы для организаций за несоблюдение санитарных норм. Стало обязательным обеспечение предприятиями социального дистанцирования в 1,5 м между работниками и посетителями. По истечении 6 апреля первого срока нерабочих дней, объявленных 25 марта президентом РФ Владимиром Путиным, салонам красоты, соляриям и баням разрешили работать с 5 апреля при наличии лицензии на медицинскую деятельность, в городе возобновилась работа строек. 10 апреля (+1124) - остановлена работа салонов красоты. 13 апреля (+1355) - приостановлено строительство (кроме объектов медицинского назначения, метро и наземного транспорта), прекращена работа большинства организаций (за исключением предприятий непрерывного цикла) и служб каршеринга.

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