Как власти Москвы вводили и смягчали ограничения из-за распространения коронавируса

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июня 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Также опубликован график снятия других ограничений, рассчитанный на срок до 23 июня.
О том, как московские власти вводили ограничения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - в материале ТАСС.
2 марта 2020 года - в Москве был подтвержден первый случай COVID-19: коронавирус выявили у жителя столицы, прилетевшего из Италии.
5 марта (в этот день в Москве был зарегистрирован еще один заразившийся) - мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ №12-УМ о введения в городе бессрочного режима повышенной готовности. Прибывающим в Москву из стран с неблагополучной ситуацией (Китая, Италии, Ирана, Испании, Германии и др.) предписали соблюдать режим изоляции на дому в течение 14 дней с момента возвращения.
10 марта (новых заразившихся выявлено не было) - введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек.
16 марта (+20 новых заразившихся) - введено свободное посещение учебных заведений, отменены конгрессно-выставочные и научно-практические мероприятия.
19 марта (+12) - в Москве была официально зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного коронавирусом.
21 марта (+6) - все учебные заведения закрыты и переведены на дистанционный режим.
25 марта (+120) - запрещено проведение любых массовых мероприятий, приостановлена работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров. Закрылись для посещения несколько крупных парков по списку, куда вошли Парк Горького, "Музеон", "Царицыно", "Кусково" и "Сокольники". Однако коммунальные службы вскоре после этого закрыли и другие парковые зоны столицы, а также детские площадки и скверы.
26 марта (+136) - так называемый обязательный режим самоизоляции был введен для пожилых людей старше 65 лет и лиц, страдающих рядом хронических заболеваний.
28 марта (+114) - приостановлена работа объектов общепита (за исключением обслуживания навынос и с доставкой), розничной торговли (кроме аптек и продовольственных магазинов), парикмахерских и т. д.
29 марта (+197) - режим самоизоляции распространили на всех жителей столицы независимо от возраста. Покидать квартиру стало допустимо только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайших магазинов и аптек, выгула домашних животных (на расстоянии до 100 м от места жительства), выноса мусора.
2 апреля (+595) - за нарушение режима самоизоляции установлены штрафы в размере от 4 до 5 тыс. рублей (на основе поправок к столичному Кодексу об административных правонарушениях, КоАП, принятых на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля). Также были введены штрафы для организаций за несоблюдение санитарных норм. Стало обязательным обеспечение предприятиями социального дистанцирования в 1,5 м между работниками и посетителями. По истечении 6 апреля первого срока нерабочих дней, объявленных 25 марта президентом РФ Владимиром Путиным, салонам красоты, соляриям и баням разрешили работать с 5 апреля при наличии лицензии на медицинскую деятельность, в городе возобновилась работа строек.
10 апреля (+1124) - остановлена работа салонов красоты.
13 апреля (+1355) - приостановлено строительство (кроме объектов медицинского назначения, метро и наземного транспорта), прекращена работа большинства организаций (за исключением предприятий непрерывного цикла) и служб каршеринга.
15 апреля (+1774) - введена система цифровых пропусков для передвижения на любом личном и общественном транспорте. В первый же день работы из-за сплошных проверок она привела к огромным очередям на некоторых станциях, причем у пассажиров не было возможности соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 м. Из-за проверок большое количество автомобилей скопилось на въездах в столицу. Вскоре после этого было объявлено, что полиция начнет проверять пропуска выборочно.
22 апреля (+2548) - водителям начали в автоматическом режиме приходить штрафы за поездки без электронных пропусков.
23 апреля (+1959) - запущено приложение "Социальный мониторинг" для контроля за лечащимися на дому инфицированными коронавирусом и членов их семей, а также за заболевшими ОРВИ.
12 мая (+5392) - закончился введенный президентом режим нерабочих дней. В Москве было введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, такси и на объектах торговли, за нарушение установлены штрафы в 4-5 тыс. рублей. Пассажиры электропоездов Московской железной дороги, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца также должны носить маски и перчатки. С 12 мая в городе возобновили работу более 300 крупных промышленных предприятий и строек.
25 мая (+2560) - возобновлена в ограниченном режиме работа центров государственных услуг "Мои документы" и служб каршеринга.
27 мая (+2140) - с 1 июня были разрешены прогулки для всех жителей, независимо от возраста и занятия спортом по особому графику. Анонсировано открытие всех парков (кроме "Зарядья") и зеленых территорий. Аттракционы в парках, детские и спортивные площадки остались закрытыми. С 1 июня вновь открылись автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. Кроме того, с первого дня лета было разрешено возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Откроются стадионы и объекты для тренировки профессиональных спортсменов. С 1 июня все жители, выходя на улицу, обязаны соблюдать масочный режим, даже при занятиях спортом.
4 июня (+1998) - жителям Москвы разрешили оформлять ежедневно цифровые пропуска для поездки в центры госуслуг на любом виде городского транспорта. С 5 июня в городе возобновилась работа центров информирования по переселению в рамках программы реновации жилищного фонда.
8 июня (+2001) - с 9 июня отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок, разрешена работа парикмахерских. С 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт. Мэром утвержден график поэтапного возвращения к работе городских организаций: с 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, ветклиники и др. 16 июня в полном объеме заработают стоматологические клиники, музеи и библиотеки (в ограниченном режиме), летние веранды ресторанов и кафе, а еще через неделю - стационарные заведения общепита. Фитнес-клубы и бассейны планируется вернуть к работе с 23 июня.