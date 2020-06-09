Случаи ДТП с участием известных россиян за последние 10 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июня 2020 года в Москве в районе дома 3 на Смоленской площади произошло ДТП. За рулем одной из двух столкнувшихся машин был актер Михаил Ефремов, который, по данным полиции, находился в нетрезвом состоянии. Водитель второго автомобиля от полученных травм скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 (ДТП с погибшим по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения), который предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Случаи ДТП с участием известных россиян и последующем привлечении виновников к уголовной и административной ответственности - в материале ТАСС.

Писатель Эдвард Радзинский

10 июля 2011 года участником ДТП в Истринском районе Подмосковья стал телеведущий, писатель и драматург Эдвард Радзинский. При попытке объехать затор на своем внедорожнике Volvo XC90 он выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail. В результате погибла пассажирка Nissan, 24-летняя жительница Одинцовского района Мария Куликова. Сам Радзинский был госпитализирован с сотрясением мозга. Своей вины в ДТП он не отрицал. Следственный отдел полиции по Истринскому району Московской обл. по факту ДТП возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), позднее расследованием происшествия занималось Главное следственное управление при подмосковном главке МВД. По итогам экспертиз было установлено, что единоличным виновником ДТП являлся Эдвард Радзинский. 2 октября 2014 года стало известно, что уголовное дело в отношении Радзинского было прекращено по амнистии. В апреле 2015 года Савеловский суд Москвы взыскал с писателя 2 млн руб. в пользу отца погибшей Владимира Куликова в качестве компенсации морального ущерба (истец требовал выплаты 10 млн руб.).

Певец Витас

10 мая 2013 года на территории ВВЦ (ныне ВДНХ) в Москве певец Виталий Грачев, выступающий под псевдонимом Витас, находясь за рулем внедорожника Infiniti сбил велосипедистку Ольгу Холодову. После ДТП водитель пытался уехать с места аварии, а затем отказался от медицинского освидетельствования. На сделанной очевидцами видеозаписи было видно, как он при задержании нанес удар ногой одному из полицейских, и слышно, как он нецензурно оскорблял оперативников. Пострадавшая Холодова обратилась за помощью к медикам. Позднее она подала в полицию заявление об угрозах со стороны певца. В результате в отношении Грачева было возбуждено два уголовных дела - по статье 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и части 1 статьи 119 ("Угроза убийством") УК РФ. В июле следователи сделали вывод об отсутствии в действиях обвиняемого признаков преступления по статье об угрозе убийством. Кроме того, следствие отказало в возбуждении дела об оскорблении представителя власти, поскольку обвиняемый не имел целью оскорбить конкретного сотрудника правоохранительных органов, а "высказывался в отношении неопределенного круга лиц". 11 июля 2013 года Останкинский районный суд лишил Грачева водительских прав на полтора года, 26 августа того же года - приговорил певца к штрафу в 100 тыс. руб. за применение насилия в отношении представителя власти.

Актер Леонид Ярмольник

22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Виновником аварии был признан актер Леонид Ярмольник, ему назначили административный штраф в 500 руб. Среди пострадавших в аварии машин оказался ведомственный Mercedes-Benz Федеральной службы охраны (ФСО) России. Машину отремонтировали в спецорганизации, стоимость ремонта составила 1 млн 234 тыс. руб., при этом 400 тыс. покрыла страховая компания. ФСО в судебном порядке потребовала от Ярмольника компенсировать понесенные затраты в размере свыше 833 тыс. руб. Ответчик заявлял, что ФСО сделала неоправданно дорогой ремонт, который, согласно документам, занял всего один день. 30 апреля 2019 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск ФСО и взыскал с артиста компенсацию в 432 тыс. руб. за поврежденный Mercedes. 24 июля того же года Мосгорсуд изменил решение Хамовнического суда, постановив взыскать с Леонида Ярмольника в пользу ФСО 833 тыс. 432 руб.

Актриса Людмила Поргина

27 февраля 2017 года в подмосковном пос. Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисной автомобиль Toyota опрокинулся набок. За рулем находилась заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, пассажиром был ее муж, народный артист РСФСР Николай Караченцов. Актер был направлен в Щелковскую городскую клиническую больницу, а после прошел тщательное обследование в институте Склифосовского (Москва) и был выписан. По результатам экспертизы, в момент ДТП в крови у супруги Караченцова было 0,35 промилле алкоголя (на тот момент действовала норма о "нулевом" промилле). 9 марта 2017 года Мировой суд Щелковского района Московской обл. признал Людмилу Поргину виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на 1 год и 6 месяцев.

Режиссер Николай Коляда

10 июля 2017 года драматург, театральный режиссер Николай Коляда попал в ДТП в Екатеринбурге. Коляда управлял автомашиной Renault Duster. При перестроении в левый ряд он не обратил внимание на движущийся по его полосе автомобиль Hyundai Santa Fe и столкнулся с ним. Водитель Hyundai в результате аварии сильно пострадал. 19 сентября 2018 года суд Кировского района Екатеринбурга признал Коляду виновным в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 264 УК РФ). Режиссер был приговорен к ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев без лишения водительских прав. Также был частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего, в пользу которого с Коляды взыскали 200 тыс. руб. 13 ноября того же года Свердловский областной суд оставил приговор без изменения.

Футболист Федор Смолов

В ночь на 1 августа 2018 года форвард сборной России Федор Смолов попал в автомобильную аварию в Краснодаре. Находясь за рулем автомобиля BMW M5, футболист не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Сам Смолов не пострадал, однако покинул место ДТП. 9 августа 2018 года Октябрьский районный суд Краснодара лишил Федора Смолова водительских прав сроком на один год. Он был признан виновным по статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Футболист также возместил сумму ущерба за повреждение ограждений - 58 тыс. руб.