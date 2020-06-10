Биография писателя Анатолия Трушкина

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июня 2020 года стало известно, что на 79-м году жизни от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин.

Анатолий Алексеевич Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, где его семья находилась в эвакуации. Детство провел с семьей в Московской области. В 1950-х годах проживал в Москве, затем - в Озерске (Челябинская обл.). В этом городе его отец работал по линии Комитета государственной безопасности СССР, мать была лаборанткой на местном производственном объединении "Маяк" (предприятие, в частности, занималось разработкой компонентов ядерного оружия).

В 1964 году Анатолий Трушкин окончил Московский авиационный технологический институт (позднее МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского, в 2015 году вошел в состав Московского авиационного института), в 1974 г. - Литературный институт им. А. М. Горького (его учителями были писатель Сергей Залыгин и драматург Виктор Розов).

В первой половине 1960-х годов участвовал в постановках студенческого театра эстрадных миниатюр МАТИ, также был автором текстов.

В середине 1960-х годов работал инженером на оборонном заводе.

В конце 1960-х годов был сотрудником отдела юмора газеты "Студенческий меридиан".

C 1971 года по 1981 год Анатолий Трушкин работал литературным редактором и сценаристом на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. По его сценариям был поставлен ряд телеспектаклей.

С начала 1980-х годов Анатолий Трушкин писал юмористические тексты для эстрады. Его произведения исполняли со сцены известные артисты: Ян Арлазоров ("Невидимка", "Версия"), Михаил Евдокимов ("Любовь", "Корнет"), Клара Новикова ("Что завидовать-то?"), Геннадий Хазанов ("Репортаж", "Профессионал"), Ефим Шифрин ("Путешественник", "Дрынолет").

В 1980-е годы был автором сценариев для сатирического киножурнала "Фитиль".

В 1982 и 1986 годах становился лауреатом Всесоюзных эстрадных конкурсов.

В 1986 году по сценарию Анатолия Трушкина и Лиона Измайлова режиссер Владимир Алеников снял сатирическую комедию "Нужные люди".

Анатолий Трушкин также выступал как автор-исполнитель. Регулярно принимал участие в юмористических телевизионных передачах.

В 2003-2005 годах - автор и ведущий телепрограммы "Народные средства" (ТВЦ).

Юмористические тексты Анатолия Трушкина были изданы в сборниках "Хотите, верьте..." (1989), "Нашли время смеяться" (1995), "Побольше посмеешься - поменьше поплачешь…" (2001), "Смешная наша жизнь" (2006), "Содом и Гоморра" (2011) и др.

Был женат на Наталье Ивановне Трушкиной. Дочь - Наталья.