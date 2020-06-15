Громкие дела о госизмене и разглашении гостайны в отношении российских ученых

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня 2020 года стало известно, что президенту Арктической академии наук доктору технических наук Валерию Митько предъявлено обвинение по статье 275 ("Государственная измена") Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

Хронология громких уголовных дел о госизмене и разглашении гостайны в отношении российских ученых - в материале ТАСС.

Валентин Данилов (КГТУ)

18 мая 2000 года следственным отделом Управления ФСБ России по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении руководителя теплофизического центра Красноярского государственного технического университета (КГТУ; в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета), специалиста в области физики плазмы Валентина Данилова. Он обвинялся в госизмене в пользу Китая: в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года. Данилов передавал представителям Ланьчжоуского института физики Китайской академии космических технологий секретные сведения о системах защиты российских космических аппаратов от солнечного излучения. Сам обвиняемый утверждал, что все переданные КНР материалы были давно рассекречены. 16 февраля 2001 года он был арестован. Прокуратура и УФСБ по Красноярскому краю предъявили Данилову обвинение по статьям 275 и 159 ("Мошенничество") УК РФ, вменяя ему не только шпионаж в пользу Китая, но и присвоение 466 тыс. руб. из заключенного КГТУ контракта на выполнение работ со Всекитайской экспортно-импортной компанией точного машиностроения. В декабре 2003 года ученый был оправдан присяжными Красноярского краевого суда. Однако прокуратура опротестовала вердикт, ссылаясь на существенные нарушения процессуальных норм, и приговор был отменен. 24 ноября 2004 года Данилов был признан виновным в госизмене и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2005 года Верховный суд РФ сократил ему срок на год - до 13 лет. 24 ноября 2012 года Валентин Данилов был условно-досрочно освобожден по решению суда Советского района г. Красноярска.

Игорь Решетин ("ЦНИИмаш-Экспорт")

В декабре 2003 года следственные органы ФСБ РФ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении гендиректора компании "ЦНИИмаш-Экспорт" Игоря Решетина и четверых его подчиненных: заместителей Сергея Твердохлебова и Александра Рожкина, главного экономиста Сергея Визира и начальника отдела экспортного контроля Михаила Иванова. Поводом для расследования стал контракт, заключенный в 1996 году. "ЦНИИмаш-Экспортом" со Всекитайской импортно-экспортной корпорацией точного машиностроения. По нему российская компания должна была составить отчет о "численном моделировании аэродинамического обтекания асимметрических моделей в условиях сверхзвукового потока" (спускаемых аппаратов космических кораблей). Сотрудники "ЦНИИмаш-Экспорт" подозревались в незаконном экспорте в КНР материалов и технологий, а также в незаконном выполнении работ, которые могли быть использованы "при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники". В октябре 2005 года подозреваемые были арестованы, им было предъявлено обвинение. В ходе следствия обвинение в госизмене было снято. 3 декабря 2007 года Лефортовский суд Москвы признал Игоря Решетина виновным по ч. 3 ст. 189 ("Незаконный экспорт или передача технологий и научно-технической информации в организованной группе"), ч. 4 ст. 188 ("Контрабанда, совершенная группой лиц") и ч. 3 ст. 160 ("Растрата, совершенная организованной группой"). Он был приговорен к 11 с половиной годам в колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела (за исключением Твердохлебова, который был переквалифицирован в свидетели обвинения; скончался до суда) получили от пяти до 11 лет. 19 июня 2012 года Решетин был освобожден досрочно.

Олег Коробейничев (ИХКГ СО РАН)

17 марта 2006 года следственный отдел Управления ФСБ по Новосибирской области предъявил обвинение в разглашении государственной тайны заведующему лабораторией кинетики процессов горения новосибирского Института химической кинетики и горения (ИХКГ) Сибирского отделения РАН Олегу Коробейничеву. Следователи ФСБ предполагали, что ученый разгласил гостайну в одной из работ, подготовленных по гранту США, а также передавал в научно-исследовательский центр Минобороны США секретную информацию о разрабатываемых в РФ новых видах твердого ракетного топлива. С Коробейничева взяли подписку о невыезде. Согласно публикациям СМИ, в декабре 2006 года. дело в отношении ученого было передано в суд, процесс слушания был закрытым. Академики РАН Юрий Цветков и Юрий Молин, а также тогдашний руководитель ИХКГ СО РАН Сергей Дзюба направили обращение в Общественную палату РФ в защиту Коробейничева, где указали на открытый характер работ обвиняемого. 25 мая 2007 года следственный отдел УФСБ по Новосибирской обл. прекратил уголовное дело в отношении Коробейничева, т. к. секретная связь ученого с Пентагоном не подтвердилась.

Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев ("Военмех")

16 марта 2010 года в Санкт-Петербурге были арестованы 56-летний Святослав Бобышев и 57-летний Евгений Афанасьев - профессора кафедры "Стартовые технические комплексы ракет и космических аппаратов" Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова. Их обвиняли в передаче Китаю сведений, касавшихся динамики движения в воде межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" при подводном старте. За переданные данные они получили $7 тыс. вознаграждения. Оба фигуранта дела свою вину отрицали. 20 июня 2012 года Санкт-Петербургский городской суд признал Афанасьева и Бобышева виновными в госизмене. Афанасьев был приговорен к 12 годам и шести месяцам, а Бобышев - к 12 годам колонии строгого режима. 11 апреля 2015 года Евгений Афанасьев скончался в колонии в Ульяновской области от инфаркта. В конце сентября 2019 года Святослав Бобышев был освобожден из колонии, остаток срока ему был заменен ограничением свободы.

Владимир Лапыгин (ЦНИИмаш)

В мае 2015 года по обвинению в госизмене был арестован сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт Роскосмоса) и преподаватель Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана 74-летний Владимир Лапыгин. В 1987-2005 годах он был начальником научно-технического центра аэрогазодинамики ЦНИИмаш, участвовал в разработке ракет-носителей и возвращаемых космических аппаратов. Его обвиняли в передаче Китаю программы для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля "Союз". Сам Лапыгин, признавая факт передачи программы, свою вину отрицал, заявляя, что она не была секретной. По его словам, сделал он это для заключения выгодного для ЦНИИмаш контракта, связанного с китайской пилотируемой космической программой "Шэньчжоу". В сентябре 2016 года Мосгорсуд признал Владимира Лапыгина виновным по ст. 275 УК РФ и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ученый был взят под стражу в зале суда. Позже Верховный суд РФ в кассационной инстанции утвердил вынесенный приговор. 11 июня 2020 года Московский районный суд Твери вынес решение об условно-досрочном освобождении Лапыгина.

Алексей Темирев

19 июля 2018 года Лефортовский суд арестовал доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева. На тот момент он был руководителем малого инновационного предприятия "Мехатроника" и учредителем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы". Детали уголовного дела не уточнялись в связи с наличием в материалах грифа "секретно". 13 февраля 2020 года Ростовский облсуд приговорил Темирева к 7,5 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Виктор Кудрявцев (ЦНИИмаш)

22 июля 2018 года стало известно, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. 25 июля ему было официально предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует Кудрявцеву передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Вину Кудрявцев отрицал.

22 августа 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что комиссия госкорпорации завершила работу в ЦНИИмаш в рамках расследования по делу о передаче за рубеж секретных сведений, но ее итоги оглашаться не будут.

Защита не раз просила избрать для Виктора Кудрявцева более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь на возраст (77 лет) и ухудшение состояния здоровья ученого. 27 сентября 2019 года он был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. В связи выявлением тяжелого заболевания Кудрявцев был помещен на лечение в один из московских онкоцентров. В ноябре 2019 года следователи ФСБ продлили срок следствия по делу ученого.

Роман Ковалев (ЦНИИмаш)

5 июня 2019 года Лефортовский районный суд г. Москвы арестовал начальника центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаш Романа Ковалева по обвинению в госизмене. Срок содержания его под стражей неоднократно продлевался. Адвокаты другого сотрудника ЦНИИмаш, Виктора Кудрявцева, обвиняемого по аналогичной статье, не исключали, что задержание Ковалева связано с делом их подзащитного. В начале июня 2020 года дело Романа Ковалева было выделено в отдельное производство и направлено в Московский областной суд.

Сергей Мещеряков (ЦНИИмаш)

15 июля 2019 года Лефортовский суд отправил под домашний арест сотрудника ЦТА ЦНИИмаш Сергея Мещерякова, который также подозревается в госизмене.