Случаи вынесения приговоров в отношении лиц, обвиненных в шпионаже против России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня 2020 года Московский городской суд признал виновным отставного американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии.

Случаи вынесения приговоров по обвинению в шпионаже против России в отношении граждан стран, входящих в НАТО - в материале ТАСС.

С 2000 года в СМИ сообщалось по меньшей мере о семи вердиктах (не считая дела Уилана).

5 апреля 2000 года в Москве был арестован отставной офицер военно-технической разведки ВМС США Эдмонд Поуп. По сведениям ФСБ РФ, он пытался получить секретную информацию о скоростной подводной ракете "Шквал", находящейся на вооружении ВМС РФ. 6 декабря того же года Московский городской суд приговорил Поупа к 20 годам лишения свободы за шпионаж. 14 декабря он был помилован указом президента Владимира Путина и в тот же день уехал в США.

5 сентября 2014 года сотрудник тартуского отдела полиции безопасности Эстонии Эстон Кохвер был задержан в Псковской области при проведении агентурной операции ФСБ РФ. У нарушителя были изъяты пистолет "Таурус" с патронами, денежные средства в сумме €5 тыс., спецтехника для осуществления скрытой аудиозаписи. Он был арестован по обвинению в шпионаже, контрабанде оружия, незаконном пересечении госграницы и в незаконном ношении оружия. 19 августа 2015 года Псковский суд приговорил Кохвера к 15 годам лишения свободы и 100 тыс. рублей штрафа. 26 сентября на пограничном КПП "Куничина гора" в Псковской области на мосту через реку Пиуза произошел обмен Эстона Кохвера на Алексея Дрессена, бывшего офицера Департамента полиции безопасности МВД Эстонии, отбывавшего наказание за передачу секретных сведений ФСБ.

19 мая 2015 года в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина Литвы Аристидаса Тамошайтиса при получении им секретных документов от россиянина. После предъявления улик литовец признался, что является офицером 2-го Департамента оперативных служб (военная разведка) Министерства обороны Литвы. 6 апреля 2016 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 15 ноября 2019 года он был передан Литве в ответ на помилование россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, приговоренных в 2017 году к 10 и 10,5 годам лишения свободы за сбор разведданных и передачу их российской стороне.

24 июня 2015 года в г. Советск (Калининградская область) по подозрению в государственной измене сотрудники ФСБ задержали Евгения Матайтиса, имевшего литовское и российское гражданство. В ходе судебного процесса Матайтис полностью признал вину. По данным российского правосудия, в 2009 году в Вильнюсе он был привлечен к негласному сотрудничеству с литовской военной разведкой и дал согласие за ежемесячное денежное вознаграждение добывать информацию о вооруженных силах РФ. Сбор и передачу за рубеж сведений он осуществлял в течение шести лет на территории Калининградской области. 13 апреля 2016 года он был приговорен к 13 годам заключения, штрафу в размере 200 тыс. рублей и лишению воинского звания (был капитаном 3 ранга запаса). 15 ноября 2019 года был передан Литве в ответ на помилование Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

5 декабря 2017 года в Москве в ходе спецоперации ФСБ был задержан при получении документов, содержащих секретные сведения, и позже арестован по обвинению в шпионаже гражданин Норвегии Фруде Берг. Берг, больше 20 лет работавший инспектором на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ и в 2014 году вышедший на пенсию, не признал свою вину. 3 апреля 2019 года в Мосгорсуде начался закрытый процесс по его делу. 16 апреля Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. 15 ноября того же года, когда был совершен обмен литовских и российских граждан, осужденных за шпионаж, Россия передала Берга представителям Норвегии на территории Литвы. 16 ноября он прибыл в Норвегию.

В мае 2016 года в Санкт-Петербурге ФСБ был задержан житель Эстонии Арсен Мардалейшвили (в своей стране имел статус негражданина), который подозревался в сборе секретной информации о вооруженных силах России. Эту работу он выполнял по заданию спецслужб Эстонии. 3 апреля 2017 года Мосгорсуд признал Мардалейшвили виновным в шпионаже и приговорил его к 11 годам заключения. 20 июня того же года Верховный суд РФ оставил "без удовлетворения жалобу на приговор Мардалейшвили".

10 июня 2019 года Мосгорсуд начал в закрытом режиме слушание уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже. По данным СМИ, согласно материалам суда решение о его аресте было принято 21 апреля 2018 года. Следствием было установлено, что Радзаевски пытался получить доступ к секретным комплектующим установок С-300 для вывоза их в Польшу. 25 июня 2019 года суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.