Главный храм ВС России. История, архитектура, финансирование

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июня 2020 года президент России Владимир Путин посетил храм Воскресения Христова - Главный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" (близ г. Кубинки, Одинцовский район, Московская обл.).

Что известно об этом сооружении - в материале ТАСС.

История

Храмы, относящиеся к военным структурам, начали появляться в России еще в допетровский период. Так, в Москве свой храм имел каждый стрелецкий полк. Традиция строительства полковых храмов продолжилась при Петре I и последующих российских императорах. Обычно их строили рядом с казармами полков. Так, к Измайловскому лейб-гвардейскому полку относился петербургский Собор Святой Живоначальной Троицы (1835; архитектор Василий Стасов), а к Преображенскому полку - Свято-Преображенский собор (1829; Василий Стасов). Храмы флота располагались в Петербурге - Никольский морской собор (1762; Савва Чевакинский), Морской собор Николая Чудотворца в Кронштадте (1913; Василий Косяков), в Либаве (ныне - Лиепая, Латвия) - Свято-Никольский морской собор (1903; Василий Косяков) и в Севастополе - Владимирский собор (1888, Константин Тон, Алексей Авдеев). Главным воинском храмом считался посвященный победе в Отечественной войне 1812 года Храм Христа Спасителя в Москве (1860; Константин Тон).

В военных храмах традиционно устраивали богослужения для личного состава воинских подразделений, там же хранились военные трофеи, реликвии. В храмах устанавливали бронзовые доски с именами погибших офицеров и солдат, хоронили полководцев.

После распада СССР традиция строить часовни и церкви при войсковых частях возобновилась.

Впервые о планах построить в Кубинке храмовый комплекс 23 февраля 2018 года объявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны России Сергей Шойгу. Тогда он представил главе государства макет будущего храма. Президент одобрил проект, отметив "С патриархом только (согласуйте - ТАСС)".

4 сентября 2018 года Сергей Шойгу на селекторном совещании объявил, что проект строительства храма получил "одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия".

Церемония закладки собора состоялась 19 сентября 2018 года, на ней присутствовали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

7 мая 2019 года настоятелем храма был назначен председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов). 7 февраля 2020 года храм получил статус патриаршего собора.

Первоначально планировалось открыть храм накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года, однако церемония была отменена из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Строительные работы были завершены 13 мая 2020 года.

Освящение собора состоялось 14 июня.

17 июня патриарх Кирилл лично стал настоятелем храма вместо епископа Стефана.

Архитектура

Храм построен на въезде в парк "Патриот" (близ г. Кубинки Одинцовского района Подмосковья) у трассы М-1 "Беларусь".

Автор проекта Главного храма Вооруженных сил РФ - Дмитрий Смирнов. До этого он построил только одно культовое сооружение - Собор Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Российских в Сретенском монастыре (Москва; 2017).

Храм является пятикупольным, выполнен в русско-византийском стиле, но с авангардными для храмового зодчества элементами - фасад частично отделан металлом, своды представляют собой красочные витражи. Ступени храма созданы из переплавленного трофейного оружия вермахта - хранившихся на складах пистолетов, пулеметов, боеприпасов, отдельных элементов артиллерийского и бронетанкового вооружения, не имевших музейной и исторической ценности.

Высота храма (по уровню креста главного купола) - 95 м, высота звонницы - 75 м, высота малого купола - 14,18 м (1418 дней длилась Великая Отечественная война). Ширина и длина храма - 97,9 на 65,4 м.

Храм является двухъярусным. Отделка нижнего (малого) храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. Стены верхнего храма украшены мозаикой со сценами из Священного писания и истории отечественных вооруженных сил.

Храм имеет четыре придела, посвященных святым - покровителям видов и родов войск Вооруженных сил: Илие Пророку, Варваре Великомученице, Александру Невскому и апостолу Андрею Первозванному.

На звоннице установлены 18 колоколов, отлитых на Воронежском литейном заводе (самый большой - весом 18 т).

Площадь комплекса - 11 тыс. кв. м, вместимость - до 6 тыс. человек.

Вокруг храма расположен музейный комплекс "Дорога памяти" с галереей фотографий участников Великой Отечественной войны.

Мозаики с изображением Путина и Сталина

Широкий резонанс в апреле 2020 года получили сообщения СМИ о том, что храм украсят мозаиками с портретами президента России Владимира Путина и Иосифа Сталина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 26 апреля рассказал ТАСС, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. Позже епископ Стефан сообщил ТАСС, что эта мозаика переделывается в мастерской-изготовителе и изображения первых лиц государства будут с нее убраны.

Финансирование

В 2018 году было объявлено, что храм будет сооружен на добровольные пожертвования. Всего на счет специально организованного для этих целей благотворительного фонда "Воскресение" поступило к июню 2020 года 3 млрд 82 млн руб. Еще 3 млрд руб. было выделено из бюджетов Москвы и Московской обл.