История парадов Победы на Красной площади

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июня 2020 года в Москве на Красной площади пройдет военный парад, приуроченный к 75-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. ТАСС подготовил справку об истории парадов Победы на Красной площади.

Первый парад

Впервые парад Победы на Красной площади Москвы состоялся 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, принимал парад заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных полков (десять - от всех действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-морского флота и Наркомата обороны). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.

Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1 тыс. 400 музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды. В конце шествия к подножию Мавзолея Владимира Ленина были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск.

Парад 1965 года

В 1946 и 1947 годах 9 мая в СССР было выходным днем, однако парадов в этот день не проводилось. В период с 1948 по 1964 годы День Победы официально не отмечался.

В 1965 году, в 20-й юбилей Победы, эта дата снова стала всенародным праздником и выходным днем. Второй парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая 1965 года. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза полковник Константин Самсонов, ассистентами - Герои Советского Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария, которые 1 мая 1945 года водрузили стяг над Рейхстагом. В параде приняли участие части Московского гарнизона и курсанты высших военных училищ и академий, почти треть участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны.

Парады 1985 и 1990 годов

Следующий парад Победы состоялся 9 мая 1985 года, на 40-летие Победы. Помимо воинских частей и современной боевой техники, в нем принимали участие колонны ветеранов, а также боевые машины времен Второй мировой войны (танки Т-34-85, самоходные артиллерийские установки СУ-100, гвардейские реактивные минометы БМ-13 "Катюша"). Военнослужащие - участники исторической части парада - были одеты в форму периода Великой Отечественной войны.

В параде, состоявшемся спустя пять лет, 9 мая 1990 года, так же была задействована военная техника Великой Отечественной войны. В его исторической части по Красной площади проехал тягач с точной копией памятника воину-освободителю, установленного в Трептов-парке в Берлине.

Парады Победы в России

На 50-ю годовщину Победы, 9 мая 1995 года, на Красной площади был воспроизведен исторический Парад 1945 года. Сводными полками ветеранов были представлены все десять фронтов военных лет со своими боевыми знаменами. Также в шествии участвовали военнослужащие российской армии в военной форме периода Великой Отечественной войны. В полдень на Кутузовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад частей Московского гарнизона и курсантов военных учебных заведений с участием современной боевой техники.

С 1958 года ни в один из государственных праздников СССР и РФ воздушные парады над Красной площадью не проводились. В 1995 году было принято решение дополнить наземную часть парада авиационной - в честь 50-летия Победы строй из 79 самолетов и вертолетов (включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160) прошел над Поклонной горой.

19 мая 1995 года был принят федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В соответствии с документом, военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы стали проводиться ежегодно 9 мая в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В 2000 году на параде пешим строем в последний раз прошли ветераны. В 2005 году в день 60-летия Победы они проехали по площади на 130 автомобилях, стилизованных под грузовики ГАЗ-АА ("полуторки") 1940-х годов. В 2005 году было принято решение оборудовать на Красной площади для ветеранов специальные трибуны. В качестве гостей на параде в честь 60-летия Победы присутствовали бывшие военнослужащие вермахта, приехавшие в составе немецкой делегации во главе с канцлером Германии Герхардом Шредером.

В 2010 году в торжественном шествии на Красной площади впервые с 1945 года приняли участие иностранные военные из 13 государств, в том числе Великобритании, США, Франции, Польши и государств СНГ (по 75 человек от каждой страны).

В параде 2011 года было задействовано рекордное в новейшей истории России число военнослужащих - почти 20 тыс. человек.

Возвращение тяжелой техники, пролеты авиации

Важной особенностью парадов 9 мая, которые проходили с 2008 года, был проезд тяжелой военной техники.

9 мая 2008 года также начались ежегодные парадные пролеты авиации над Красной площадью - тогда над столицей пролетели 32 воздушных судна. Годом позже их численность выросла до 69, а в 2010 году - до 127 единиц. В 2011 и 2012 годах к авиационной программе парада привлекались только пять вертолетов Ми-8, которые несли крупные флаги родов Вооруженных сил РФ. В 2013, 2014 и 2016 годах число участвовавших в воздушной части парада самолетов и вертолетов соответствовало годовщине Победы. В 2017 году авиационная часть парада в Москве была отменена из-за плохой погоды.

В 2012-2014 годах в ходе парада Победы демонстрировались новые образцы наземной боевой техники: зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У", бронеавтомобили "Тайфун К-63968", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".

На юбилейном параде в честь 70-летия Победы в 2015 году широкой публике были впервые представлены перспективные модели военной техники - танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 на платформе "Армата", колесный бронетранспортер ВПК-7829 (платформа "Бумеранг"), БМП и гусеничный бронетранспортер на платформе "Курганец-25", десантный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка", самоходная гаубица калибра 152 мм "Коалиция-СВ", бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-У", дистанционно управляемые универсальные боевые модули "Эпоха" и др. В юбилейном параде в 2015 году было задействовано наибольшее количество техники: 194 единицы колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вертолетов.

В параде 2019 года приняли участие 13 тыс. 83 человека и 132 единицы боевой техники. Планировалось, что над Красной площадью пролетят 74 самолета и вертолета ВКС России, однако авиационная часть была отменена из-за облачной погоды. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.