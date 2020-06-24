Регламент парада Победы в Москве

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июня 2020 года в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Первоначально он должен был пройти 9 мая, однако был перенесен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (при этом над столицей пролетели военные самолеты и вертолеты). Проведение парада приурочено к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. ТАСС подготовил материал о регламенте парадов Победы в столице.

Общие правила проведения военных парадов в России регламентируются главой 10 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ (утвержден указом президента России Владимира Путина от 10 ноября 2007 года). Этот документ восходит к более ранним советским и российским военным церемониалам. Согласно пункту 371 действующего устава, в Москве и Санкт-Петербурге проведение парадов регламентируется дополнительными особыми инструкциями. В частности, в 2015 году сценарий юбилейного парада Победы в Москве был разработан совместно Министерством обороны РФ, Управлением протокола президента РФ, Управлением пресс-службы и информации президента РФ, Первым каналом и Федеральной службой охраны (ФСО) России. Как правило, полный сценарий не публикуется заранее и может уточняться вплоть до начала парада.

Решение о переносе парада 2020 года с 9 мая на более поздний срок президент РФ Владимир Путин принял 16 апреля. 26 мая на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу президент объявил, что парад пройдет 24 июня.

Подготовка к параду

По плану Минобороны РФ, в военном параде Победы будут участвовать свыше 13 тыс. военнослужащих, 216 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Музыкальное сопровождение обеспечит сводный оркестр оборонного ведомства. В период с 8 по 15 июня парадные расчеты и механизированные колонны прошли подготовку на площадке в Алабине (Московская область), 17 и 18 июня в центре Москвы были проведены вечерние репетиции с участием наземной техники, 20 июня состоялась генеральная репетиция парада.

В ходе подготовки парада военные медики приняли меры для противодействия коронавирусной инфекции: все участники парада были обеспечены индивидуальными средствами защиты, проходили регулярные медицинские обследования.

Начало парада

Парад Победы в Москве начинается в 10:00 мск, когда на Красную площадь вносят Знамя Победы и государственный флаг РФ. Одновременно из ворот Спасской башни Московского Кремля в открытом представительском автомобиле (с 2019 года используются кабриолеты российской марки Aurus) на площадь выезжает принимающий парад министр обороны России (с 2012 года - генерал армии Сергей Шойгу). Навстречу ему в таком же автомобиле направляется командующий парадом (с 2014 года - главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков). После доклада командующего министру о готовности войск оба военачальника проводят совместный объезд строя пеших расчетов под музыку патриотической песни "Священная война" композитора Александра Александрова.

После объезда оркестр традиционно исполняет мелодию патриотической песни "Славься" из оперы "Иван Сусанин" Михаила Глинки (звучала на историческом параде 24 июня 1945 года). Министр обороны направляется к трибунам, установленным параллельно Кремлевской стене близ Мавзолея В. И. Ленина (на время парада усыпальницу закрывают декоративными щитами), и докладывает о готовности войск президенту России (с 2012 года - Владимир Путин), который является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ. Президент произносит торжественную речь, после чего объявляет минуту молчания в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне. Рядом с президентом РФ на трибунах находятся гости - ветераны войны из России, стран ближнего и дальнего зарубежья; представители военного и политического руководства страны и др.

Торжественный марш

После минуты молчания начинается марш. По данным Минобороны, в 2020 году по Красной площади торжественным строем промаршируют более 13 тыс. человек - солдаты и офицеры Вооруженных сил России, а также служащие других ведомств и иностранные военные. Пешими колоннами пройдут: почетные караулы; исторические роты в униформе времен Великой Отечественной войны; расчеты иностранных военных; расчеты суворовских, нахимовских и кадетских училищ; полки Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск; рота Федеральной службы безопасности (ФСБ) России; рота инженерных войск; батальоны войск радиационной, химической и биологической защиты и войск связи; рота железнодорожных войск; батальоны МЧС России и Росгвардии; парадные расчеты Западного военного округа, а также сводный военный оркестр.

Свои делегации на парад направили оборонные ведомства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркмении.

Проезд военной техники

Далее перед трибунами проедут 216 единиц военной техники. Во главе колонн будут двигаться машины времен Великой Отечественной войны - средние танки Т-34-85 и противотанковые самоходные артиллерийские установки Су-100. За ними проследуют современные бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун" разных модификаций, боевые машины пехоты (БМП-2М "Бережок", БМП-3, "Курганец-25" и Т-15 "Армата"), боевые машины поддержки танков (БМПТ), танки (Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-14 "Армата", Т-90М), самоходные гаубицы ("Мста-СМ", "Коалиция-СВ"), реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы ("Тор-М2", "Бук-М3"), зенитные ракетные системы (С-300В4, С-350, С-400), боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А, ТОС-2), инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ), зенитные ракетно-пушечные комплексы ("Панцирь-С", "Панцирь-СМ", "Панцирь-СА"), береговые ракетные комплексы "Бал", бронеавтомобили "Урал" и "Патруль", а также автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс" и бронетранспортеры "Бумеранг".

Пролет авиации

Затем в едином воздушном строю на высоте от 150 до 400 м над центром Москвы и Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов различных типов, стоящие на вооружении Воздушно-космических сил России. Свое мастерство продемонстрируют экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Замыкать строй будет шестерка штурмовиков Су-25 с дымовой завесой в цветах государственного флага России.