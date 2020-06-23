История подоходного налога в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил ввести с 1 января 2021 года повышенную ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) для граждан с доходами более 5 млн рублей в год - 15% вместо стандартной 13%. При этом дополнительно будет облагаться только часть дохода, превышающая 5 млн рублей.

ТАСС подготовил материал об истории НДФЛ в современной России.

История

После распада СССР в России действовала прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц: чем больше доход получал россиянин в год, тем больше он платил.

В соответствии с законом РСФСР от 7 декабря 1991 года, подписанным президентом Борисом Ельциным, устанавливалась минимальная ставка НДФЛ на доходы до 42 тыс. рублей. При официальном курсе доллара в 57 копеек это соответствовало месячной зарплате, приблизительно, в $6 тыс. При превышении этой суммы налог возрастал: так, с годовых доходов от 42 тыс. до 84 тыс. рублей необходимо было заплатить 5 тыс. 40 рублей и 15% от суммы, превышающей 42 тыс. Максимальная ставка была установлена для доходов более 420 тыс. рублей - 144 тыс. 540 рублей и 60% от суммы, превышающей 420 тыс. рублей.

Уже 16 июля 1992 года в закон были внесены поправки - ставка в 12% была установлена для годовых доходов размером менее 200 тыс. рублей. К тому времени в России уже был введен свободный курс рубля, и эта сумма соответствовала месячной зарплате в $127.

В 1992 году в закон были внесены поправки, уменьшающие или освобождающие от НДФЛ некоторые виды доходов, в том числе "северные надбавки".

В 1993 году лимит для минимальной ставки в 12% был повышен до 1 млн рублей, в 1994 году - до 10 млн рублей, в 1996 году - до 12 млн рублей. С 1998 года 12% налога взимались с годового дохода размером до 20 тыс. деноминированных рублей. В 1999 году минимально облагаемый уровень был поднят сначала до 30 тыс., а затем до 50 тыс. рублей.

К концу 2000 года закон предусматривал три варианта НДФЛ. Получавшие в год до 50 тыс. рублей (в 4,2 тыс. рублей, $150 в месяц) уплачивали 13%. Годовые зарплаты от 50 тыс. до 150 тыс. рублей облагались налогом в 6 тыс. рублей и дополнительно 20% с суммы, превышающей 50 тыс. рублей. Максимальный налог платили те, кто получал доход более 150 тыс. рублей в год (42 тыс. рублей, $1,5 тыс. в месяц) - с них взимали 26 тыс. рублей и 30% с суммы, превышающей 150 тыс. рублей. Средняя месячная заработная плата в то время составляла 3,2 тыс. рублей.

С 1 января 2001 года в России вступила вторая часть Налогового кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу НДФЛ - 13%, которая действует до сих пор. При этом существуют увеличенные или, наоборот, уменьшенные ставки для доходов, полученных от специфических видов деятельности (с крупных денежных призов, дивидендов и так далее). Освобождаются от налогообложения государственные пособия, пенсии, некоторые спортивные призы и так далее.

Дискуссии о возвращении прогрессивной шкалы

Плоская шкала НДФЛ вводилась в начале 2000-х годов для повышения собираемости налогов. Предполагалось, что она поспособствует исчезновению "черных" зарплат, и люди даже с большими доходами будут декларировать их целиком. Вопрос о возврате прогрессивной шкалы начал звучать в начале 2010-х годов: соответствующие законопроекты неоднократно вносили в Госдуму депутаты от КПРФ и "Справедливой России", но все они не получили одобрения правительства или были отклонены.

14 июня 2013 года президент РФ Владимир Путин на гражданском саммите "Группы двадцати" в Ново-Огарево заявил, что плоская шкала НДФЛ не введена "на века", хотя и позволила увеличить доходы бюджета.

Также в июне 2013 года первый вице-премьер Игорь Шувалов сказал, что считает целесообразным отмену плоской шкалы НДФЛ, но не ранее 2018 года.

30 ноября 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалам заявлял, что никаких решений об изменений ставки НДФЛ нет, и плоская шкала этого налога "оказалась очень удачной".

В начале 2018 года в Госдуме начали обсуждать возможность введения прогрессивной шкалы НДФЛ с небольшим повышением для больших зарплат - до 15%. В частности, такой вариант в марте 2018 года озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

7 июня 2018 года в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что переход к прогрессивной шкале налогообложения нецелесообразен: "фискальный результат почти нулевой, а шума много, и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно".

20 февраля 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК заявлял, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ возможно будет после 2024 года.