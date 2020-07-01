Как снимаются ограничения на российских курортах

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июля 2020 года в России начинается полноценный летний туристический сезон. Отменяется часть защитных мер, введенных ранее в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. В частности, туристов из других регионов начнут принимать отели в Крыму.

О том, как в России снимались ограничения в сфере туризма - в материале ТАСС.

В конце марте 2020 года в результате введения правительством РФ ограничений на пропуск через госграницу и объявления региональными властями режима самоизоляции туристическая отрасль в России перестала функционировать. С началом лета правительство России и субъекты Федерации приступили к поэтапному снятию карантинных ограничений для внутреннего туризма. С 1 июня было разрешено возобновить деятельность санаториев с медицинской лицензией, по состоянию на 29 июня они работали в 21 регионе. Чтобы заселиться в них, отдыхающий должен был предоставить санитарно-курортную путевку и справки, включая отрицательные результаты анализов на COVID-19.

В течение июня в 46 субъектах РФ вернулись к работе гостиницы, пансионаты и базы отдыха. Роспотребнадзор и Ростуризм выработали рекомендации для работы отелей, курортов, пляжей, круизов и др. в текущих условиях. В частности, рекомендуется в закрытых помещениях надевать маски и сохранять социальную дистанцию в 1,5 м.

29 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 июля туристов смогут принимать более 70 регионов страны, но загрузка гостиниц и других объектов размещения пока колеблется от 20% до 30%. Ожидается, что летний туристический сезон в текущем году продлится до октября - ноября, на отечественных курортах отдохнут 20-22 млн россиян.

Крым

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов своим указом распорядился открыть для жителей региона с 15 июня санатории и гостиницы с медицинской лицензией. Также с 15 июня в Крыму был отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан и обязательный двухнедельный карантин (обсервация) для приезжающих из других регионов РФ. При этом, как и везде в России, сохранилась обсервация для приезжающих из-за рубежа. 26 июня Крым возобновил автобусное сообщение с другими регионами. На Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах проводилась термометрия, приезжающих проверяли на внешние признаки ОРВИ. С 1 июля туристов из других регионов начнут принимать более 300 отелей полуострова. Кроме того, откроются кинотеатры и детские лагеря.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на крымских пляжах можно будет отдыхать без масок, но между шезлонгами должна соблюдаться дистанция от 1,5 м, а весь инвентарь должен дезинфицироваться.

Краснодарский край

Как и в ряде других регионов, с 1 июня посетителей вновь стали принимать краевые санатории с медицинской лицензией. С 8 июня сочинский курорт "Роза Хутор" начал поэтапно открывать летний сезон - снова стали доступны маршруты горных прогулок, были запущены канатные дороги. Кроме того, в Краснодарском крае открылись парки, набережные и места общего пользования. 21 июня заработали более 700 краевых гостиниц. 22 июня авиакомпания "Россия" первым из отечественных авиаперевозчиков вернулась к выполнению туристических рейсов в Сочи. С 1 июля начнут принимать гостей отели в Красной Поляне (для прогулок и экскурсий курорт работал с начала июня).

Калининградская область

С 8 июня в регионе открылись променады и пляжи, с 22 июня - музеи и летние кафе (при этом для жителей области старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 10 июля). Также 22 июня отменили обсервацию для граждан РФ, прибывающих в калининградский аэропорт Храброво. С 1 июля восстанавливается прерывавшееся из-за пандемии движение пассажирских поездов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга, следующих транзитом через Белоруссию и Литву.

Другие регионы

По информации министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александра Трухачева, к концу июня в регионе снова заработали около 30 здравниц региона Кавказских Минеральных Вод (города Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск). Еще около 30 санаториев готовятся к открытию до 15 июля, 62 санатория планируют возобновить функционирование после полного снятия ограничений.

В Карелии с 10 июня открылись для посещения природный парк "Валаамский архипелаг" и парк "Кижи". 15 июня был снят запрет на водные экскурсии до Соловецких островов.

Власти Алтая с 27 июня сняли запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, турбазах, домах и базах отдыха.

28 июня открылась круизная навигация по водным путям Санкт-Петербурга. Городские судоходные компании подтвердили свою готовность к выполнению всех необходимых противоэпидемиологических мер при эксплуатации судов.

В июне в Кемеровской обл. для жителей региона вновь заработали гостиницы и туристические базы, в том числе курорт Шерегеш. Однако туристов из других субъектов РФ в Кузбассе пока не принимают.

Летний сезон 2020 года на курортах "Архыз" (Карачаево-Черкесия) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) будет ориентирован на индивидуальный туризм, все массовые мероприятия отменены.

Федеральное агентство по туризму анонсировало запуск в 2020 году более десяти новых пакетных туристических предложений, включая туры в Калининградскую область, в Хакасию и Бурятию (озеро Байкал). На вторую половину июля назначен старт круизов по Енисею с возможностью посетить труднодоступное плато Путорана.

Ростуризм запустил интернет-портал russia.travel, где, в частности, можно уточнить правила посещения туристами различных регионов РФ.