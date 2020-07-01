Биография Виктора Проскурина

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня 2020 года на 69-м году жизни скончался российский актер Виктор Проскурин.

Виктор Алексеевич Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Атбасаре (Акмолинская область Казахской ССР, ныне Республика Казахстан), куда был командирован из Москвы его отец. В подростковом возрасте посещал литературный кружок и театральную студию. Будучи школьником, снялся в роли юного чапаевца Витьки в фильме Юрия Победоносцева "Орлята Чапая" (1968). Среднее образование завершил в школе рабочей молодежи.

В 1973 году Виктор Проскурин окончил актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Выпускник мастерской педагога Татьяны Коптевой.

После окончания вуза был принят в Театр на Таганке, однако вскоре перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова"). Исполнял там роли в спектаклях: "Тиль" по роману Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", "В списках не значился" по повести Бориса Васильева, "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова, "Гамлет" по произведению Уильяма Шекспира, "Оптимистическая трагедия" по пьесе Всеволода Вишневского.

С 1988 года Виктор Проскурин играл в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой. Был задействован в постановках: "Прощай, Иуда…" по пьесе Ирениуша Иредыньского, "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова, "Бесноватая" по пьесе Николая Климонтовича. С 1994 года не выступал на его сцене, однако числился в труппе. Покинул театр в 2012 году.

В 2010 году в театральном зале Московского международного дома музыки представил моноспектакль "Жизнь - удача в лабиринтах".

Виктор Проскурин был широко известен в качестве киноактера. Среди его ролей: Петька в драме "Белорусский вокзал" (1970, режиссер Андрей Смирнов), учащийся вечерней школы Генка Ляпишев в фильме "Большая перемена" по повести Георгия Садовникова "Иду к людям" (1972-1973, Алексей Коренев), Кирилл Круглов в комедийной мелодраме "Однажды двадцать лет спустя" (1980, Юрий Егоров), Тадеуш Шолто в фильме "Сокровища Агры" из детективного цикла "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1983, Игорь Масленников), Новиков в мелодраме "Военно-полевой роман" (1983, Петр Тодоровский), Василий Данилович Вожеватов в фильме "Жестокий романс" по пьесе Александра Островского "Бесприданница" (1984, Эльдар Рязанов), пограничник Александр Блинов в мелодраме "Выйти замуж за капитана" (1985, Виталий Мельников). Последняя роль - профессор Борис Панин в остросюжетном телефильме "Черное море" (2020, Сергей Щербин). В общей сложности Виктор Проскурин снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.

Принимал участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов ("Вредный совет", "Уважаемый леший", "Записки Пирата" и других).

В первой половине 2010-х годов являлся руководителем мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".

Был членом Союза кинематографистов России.

Заслуженный артист РСФСР (1982).

В 2001 году на российском кинофестивале "Литература и кино" (Гатчина, Ленинградская область) был удостоен приза за лучшую мужскую роль второго плана (Сергей Важенин в фильме Валерия Пендраковского "Два товарища" по мотивам повести Владимира Войновича).

Несколько раз был женат. Последней супругой актера была Ирина Хонда. У Виктора Проскурина осталась дочь Александра (род. 1974) от первого брака с актрисой Ольгой Гаврилюк.

Жизни и карьере Виктора Проскурина посвящен один из выпусков телевизионного цикла "Линия жизни" (2011, ГТРК "Культура").