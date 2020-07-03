Биография премьер-министра Франции Жана Кастекса

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июля 2020 года президент Франции Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Жана Кастекса и поручил ему сформировать правительство.

Происхождение, образование

Жан Кастекс родился 25 июня 1965 года в городе Вик-Фезансак на юге Франции. Его отец занимался продажей сельскохозяйственного оборудования и возглавлял клуб регби. Дед был мэром Вик-Фезансака (1971-1989) и сенатором (1980-1989).

В 1986 году Жан Кастекс окончил Институт политических исследований (Sciences Po), а в 1991 году - Национальную школу администрации - престижные вузы, выпускниками которых были несколько президентов Франции.

Профессиональная деятельность и работа в местных органах власти

После окончания обучения он был аудитором в Счетной палате Франции.

В 1999-2001 годах работал в префектуре Воклюз (юго-восток Франции). В 2001-2005 годах возглавлял отделение Счетной палаты в Эльзасе (до 2016 регион на востоке страны).

В марте 2008 года Кастекс был избран мэром небольшого городка Прад на юге страны (6 тыс. жителей; регион Окситания) от партии "Союз за народное движение" (с 2015 года "Республиканцы"). За него проголосовали 50,37% избирателей. Был переизбран в 2014 году (70,19% голосов) и в 2020 году (76%).

В 2010-2015 годах занимал пост регионального советника в Лангедок-Руссильоне (до 2016 года регион на юге Франции). С 2015 года был советником в департаменте Восточные Пиренеи в Лангедок-Руссильоне, центром которого является город Прад.

Государственная деятельность

В 2005-2006 годах Кастекс возглавлял управление по госпитализации и организации медицинской помощи в Министерстве солидарности и социальной сплоченности.

В 2006-2007 годах руководил канцелярией Министерства здравоохранения и солидарности, а в 2007-2008 годах - канцелярией в Министерстве труда в правительстве Франсуа Фийона.

С 2010 года работал в администрации президента Франции Николя Саркози сначала в качестве советника по социальным вопросам, а с 2011 года как заместитель генерального секретаря. В 2012 году, когда президентом был избран социалист Франсуа Олланд, на этом посту Кастекса сменил Эмманюэль Макрон (президент Франции с 2017 года, основатель центристской партии "Республика на марше").

В сентябре 2017 года Кастекс был назначен делегатом на 131 сессию Международного олимпийского комитета (в Лиме) для поддержки кандидатуры Парижа на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году (было решено, что игры пройдут в столице Франции). В апреле 2019 года он стал президентом Национального спортивного агентства.

В марте 2020 года, после введения во Франции карантина и чрезвычайного санитарного положения в связи с пандемией коронавируса (тогда было ограничено передвижение граждан, закрыты предприятия, магазины, школы и др.), Кастексу было поручено разработать стратегию выхода страны из режима сдерживания. В апреле он возглавил межведомственную комиссию из 18 человек по организации постепенного снятия эпидемиологических ограничений (первая фаза стартовала 11 мая, вторая - 2 июня, третья - 22 июня; 3 июля законопроект о выходе из режима чрезвычайного санитарного положения был одобрен парламентом).

Личные сведения

Владеет каталанским языком.

Жан Кастекс женат, супруга Сандра. В семье четыре дочери.