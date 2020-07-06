Биография Эннио Морриконе

6 июля стало известно о смерти Эннио Морриконе. Композитор умер в возрасте 91 года.

Он родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был профессиональным музыкантом, играл на трубе в джазовом ансамбле, мать вела домашнее хозяйство. Был старшим из пятерых детей. Первую музыкальную композицию сочинил в шестилетнем возрасте.

Обучался в римской государственной Консерватории Санта-Чечилия, одном из лучших музыкальных вузов страны. В 1946 году получил диплом по классу игры на трубе, в 1954 году - по классу композиции (его преподавателем был Гоффредо Петрасси, которого причисляют к наиболее значительным итальянским композиторам середины XX века).

В юности был участником музыкальных групп, исполняющих джаз, выступал в ночных клубах. Позже играл в оркестре одного из римских театров, затем писал музыку к спектаклям. В конце 1950-х годов начал заниматься аранжировкой, работал на радиостанциях RAI и RCA-Italy, сотрудничал с такими звездами эстрады, как Марио Ланца, Джанни Моранди, Шарль Азнавур и Пол Анка.

В 18 лет также начал сочинять симфонии, кантаты, оркестровые концерты и др.

Всемирную популярность Морриконе принесла работа над вестерном Серджо Леоне "За пригоршню долларов" (1964). Затем последовали не менее успешные их фильмы "На несколько долларов больше" (1965), "Хороший, плохой, злой" (1966), "Однажды на Западе" (1968), "За пригоршню динамита" (1971) и "Однажды в Америке" (1984). Этот творческий дуэт стал одним из самых известных в кинематографе, он продолжался до смерти режиссера в 1989 года. По словам композитора, Леоне придавал музыке в своих картинах первостепенное значение - Морриконе сначала создавал музыкальный фон к задуманному фильму, а Леоне снимал под него эпизоды.

Морриконе работал с такими режиссерами, как Бернардо Бертолуччи, Лилиана Кавани, Пьер Пазолини, Франко Дзеффирелли, Брайан де Пальма, Джон Карпентер, Оливер Стоун, Педро Альмодовар, Роман Полански. В 2004 году написал музыку к фильму-катастрофе российского режиссера Владимира Хотиненко "72 метра".

Неоднократно Эннио Морриконе отказывался от предложений Квентина Тарантино по совместной работе, объясняя свою позицию тем, что режиссер "дает ему слишком мало времени" и "использует музыку необдуманно". В итоге в фильмах Тарантино - в их числе "Бесславные ублюдки" (2009) и "Джанго освобожденный" (2012) - с согласия композитора звучала музыка, сочиненная им ранее. Впоследствии Морриконе все же откликнулся на очередную просьбу режиссера и создал композицию для вестерна "Омерзительная восьмерка" (2015). Фильм принес композитору первый "Оскар", до этого он номинировался на эту награду пять раз.

Всего Морриконе написал разную по стилям и жанрам музыку к 450 фильмам. Он говорил, что, получая заказ, он сначала обсуждает с режиссером замысел будущего фильма, а потом, "не ожидая вдохновения, просто садится и работает, музыка приходит сама". Морриконе не считал свои саундтреки исключительно коммерческим продуктом, он стремился передать через них то, что "невозможно донести до зрителя посредством видеоряда". В композициях он часто использовал нестандартные сочетания инструментов (например, оркестр с губной гармошкой), а также различные звуки (выстрелы, звон колоколов, свист). На счету композитора 27 золотых и семь платиновых дисков.

Морриконе известен и как дирижер, в последние годы часто выступал с Чешским национальным симфоническим оркестром. Он много гастролировал, неоднократно давал концерты в России. В январе 2016 года стартовало его мировое турне "60 лет музыки", посвященное юбилею творческой деятельности. В рамках турне в 2018 году концерты состоялись в "Ледовом Дворце" в Санкт-Петербурге (5 ноября) и в Государственном Кремлевском дворце в Москве (7 ноября).

Награды

Помимо "Оскара" за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка", в 2007 году получил Почетного "Оскара". Также получил музыкальные награды Британской академии (1980, 1985, 1987, 1988, 1991, 2016); "Золотой глобус" (1987, 2000, 2016); Grammy (в 2009 году саундтрек к ленте "Хороший, плохой, злой" был включен в Зал славы премии; в 2014 году был отмечен за общий вклад в развитие музыки); Шведскую Полярную музыкальную премию (2009); испанскую премию принцессы Астурийской в области искусств (2020, за "фундаментальный вклад в создание музыки для кино").

В 2009 году был награжден французским орденом Почетного легиона.

Личные сведения

С 1956 года был женат. Супруга - Мария Травия, она написала много стихов на музыку Морриконе к кинофильмам. В семье трое сыновей - Марко (1957; специалист по авторскому праву), Андреа (1964; дирижер и композитор) и Джованни (1966; кинорежиссер), а также дочь Алессандра (1961; врач).

Морриконе увлекался шахматами.

В 1996 году вышла его книга о Риме с работами итальянского фотографа Аугусто Де Луки.