Биография губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

9 июля 2020 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в рамках уголовного дела об организации убийств и покушения на убийства.

Сергей Иванович Фургал родился 12 февраля 1970 года в селе Поярково Михайловского района Амурской области. Был десятым ребенком в семье.

В 1992 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт (ныне - Амурская государственная медицинская академия) по специальности "лечебное дело", в 2010 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), где получил степень магистра по специальности "государственное и региональное управление".

В 1992-1999 годах работал терапевтом, неврологом в Поярковской центральной районной больнице.

С 1999 года занимался предпринимательской деятельностью в Хабаровском крае. В 2000-х годах был генеральным директором компаний "Алькума" (торговля лесоматериалами) и "Миф-Хабаровск" (сбор лома черных металлов).

В 2006 году возглавлял Дальневосточный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС России.

В 2005-2007 годах - депутат Законодательной думы Хабаровского края IV созыва. Был избран 11 декабря 2005 года по списку ЛДПР. Депутатские полномочия исполнял на непостоянной основе.

В 2005-2011 годах - координатор Хабаровского регионального отделения ЛДПР. Затем вошел в состав координационного совета регионального отделения партии.

С 2007 по 2018 годы - депутат Государственной думы Федерального собрания РФ.

В 2007-2011 годах - депутат Госдумы РФ V созыва. Был избран 2 декабря 2007 года в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР (региональная группа №79, Хабаровский край). В Думе занял пост заместителя председателя комитета по делам Федерации и региональной политике. Член фракции ЛДПР.

В 2011-2016 годах - депутат Государственной думы VI созыва. Избран 4 декабря 2011 года по федеральному списку ЛДПР (региональная группа №55, Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область). С 16 октября 2015 года по 5 октября 2016 года - председатель комитета по охране здоровья (сменил на посту главы комитета Сергея Калашникова). Входил во фракцию ЛДПР.

В 2013 году Сергей Фургал был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост губернатора Хабаровского края. По итогам голосования 13 июля 2013 года занял второе место с результатом 19,14%, уступив действующему главе региона Вячеславу Шпорту (63,92%; баллотировался от "Единой России").

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 (Хабаровский край). За него проголосовали 39,71% избирателей (баллотировался от ЛДПР). С 5 октября 2016 года был первым заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Входил во фракцию ЛДПР. Депутатские полномочия были прекращены досрочно 9 октября 2018 года в связи с переходом на государственную службу.

9 сентября 2018 года вновь участвовал в выборах губернатора Хабаровского края как кандидат от ЛДПР. По итогам голосования получил 35,81%, незначительно опередив действующего главу региона Вячеслава Шпорта от "Единой России" (35,62%). Поскольку никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (более 50%), в крае был назначен второй тур выборов. По итогам повторного голосования 23 сентября Сергей Фургал одержал победу, за него проголосовали 69,57% избирателей. Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов. 28 сентября того же года Сергей Фургал официально вступил в должность губернатора. Одновременно является председателем правительства Хабаровского края.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 5 млн 465 тыс. рублей, супруги - 735 тыс. рублей.

Имеет благодарность правительства РФ (2016).

Женат, супруга - Лариса Павловна Стародубова. Имеет троих детей.