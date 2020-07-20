Биография врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2020 года президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члена фракции ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Прежний руководитель региона Сергей Фургал, арестованный 10 июля по обвинению в организации убийств и покушения на убийство, отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Михаила Дегтярева.

Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в Куйбышеве (ныне Самара) в семье врачей. Отец - Владимир Иванович Дегтярев (род. 1949) - заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог Самарского областного клинического кардиологического диспансера, кандидат медицинских наук. Мать - Светлана Михайловна (род. 1953) - врач-гастроэнтеролог, дочь Михаила Козлова, второго секретаря Ульяновского обкома КПСС, председателя комитета народного контроля Ульяновской области. Раннее детство Михаил Дегтярев провел у деда в Ульяновской области (родители работали по контракту в Уганде). В 1994 году с родителями жил в Йемене. С семи лет занимался фехтованием.

В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей.

В 2004 году окончил факультет двигателей летательных аппаратов, а в 2005 г. - факультет экономики и управления Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королева (СГАУ; ныне Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева), получив специальности инженера, менеджера и переводчика. В 2012 году окончил факультет современного права в Институте мировых цивилизаций по специальности "юриспруденция". Прошел обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2015), выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2018).

Кандидат юридических наук. В 2020 году в РАНХиГС защитил диссертацию на тему "Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте".

С 1999 году работал агентом радиостанции, туристическим агентом, инженером ОАО "Билайн-Самара", инженером кафедры "Автоматические системы энергетических установок" (АСЭУ) СГАУ.

В 2001 году возглавил самарское региональное отделение молодежного движения "Идущие вместе". С сентября 2003 году входил в движение "Молодежное Единство". В том же году вступил в партию "Единая Россия".

В 2004 году стал аспирантом кафедры АСЭУ СГАУ.

Принимал участие в молодежных объединениях Самарской области. В 2003 г. стал членом Молодежного парламента при Самарской губернской думе, с 2004 году был заместителем председателя Молодежного парламента.

4 июля 2004 году в возрасте 22 лет был избран депутатом Самарской городской думы от Октябрьского избирательного округа №9. Баллотировался в порядке самовыдвижения, на выборах получил 33,3% голосов избирателей. Депутатские полномочия исполнял на неосвобожденной основе, совмещая их с работой в СГАУ.

В том же году стал заместителем председателя, а затем председателем Самарского городского отделения движения "Молодежное Единство" и заместителем секретаря Октябрьского отделения "Единой России" города Самара.

В декабре 2005 года вступил в ряды Либерально-демократической партии России (ЛДПР), стал помощником депутата Государственной думы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.

В феврале 2006 года назначен и.о. координатора Самарского регионального отделения ЛДПР. С апреля 2006 года по февраль 2012 года - координатор Самарского регионального отделения ЛДПР.

8 октября 2006 года принимал участие в выборах мэра Самары от ЛДПР. Набрал 1,71% голосов избирателей, занял восьмое место из 18 кандидатов.

11 марта 2007 года был избран депутатом Самарской губернской думы IV созыва по общеоблстному избирательному округу от регионального отделения партии ЛДПР. Занимал пост заместителя председателя комитета Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, был членом комитета по культуре, спорту и молодежной политике.

2 декабря 2007 года баллотировался в Государственную думу РФ V созыва от партии ЛДПР под вторым номером в региональной группе №57 от Самарской области. По итогам распределения мандатов в Госдуму не прошел.

С 2009 года состоит в списке резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ (в 2016 и 2018 годах вошел в обновленный список).

4 декабря 2011 года участвовал в выборах в Самарскую губернскую думу V созыва от ЛДПР. Был вторым номером общей части регионального списка (список возглавлял лидер партии Владимир Жириновский), после избрания отказался от мандата.

В 2011-2016 годах - депутат Государственной думы РФ VI созыва. Был избран в Госдуму 4 декабря 2011 года по общефедеральному округу. Баллотировался от ЛДПР, на выборах возглавлял региональную группу №64 (Самарская область). В верхней палате парламента входил во фракцию ЛДПР, занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям.

В 2011-2013 годах - член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЛДПР.

С 2013 по 2017 годы входил в высший совет ЛДПР. С 2014 года - куратор блока агитации и пропаганды ЛДПР, ответственный за работу со СМИ.

В 2013 года был выдвинут партией на выборы мэра Москвы. По итогам голосования 8 сентября 2013 года получил 2,86% голосов, занял пятое место из шести кандидатов.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от ЛДПР в составе общефедеральной части партийного списка (баллотировался под шестым номером). Одновременно был выдвинут партией по Центральному одномандатному избирательному округу №208 (Москва), однако занял пятое место из десяти с результатом 7,54% голосов.

С 5 октября 2016 года - председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С февраля 2017 года - член президиума фракции ЛДПР.

В 2018 году был выдвинут ЛДПР кандидатом на пост мэра Москвы. На выборах 9 сентября 2018 года занял четвертое место среди пяти кандидатов, получив 6,72% голосов избирателей.

Член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта (с 2017 года), глава рабочей группы совета по совершенствованию законодательства в области физической культуры и спорта (с 2018 года).

Член Комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно - информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС (ранее - Комиссия по вопросам развития авиации общего назначения; с 2013 года).

Входит в состав Общественного совета при Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".

Президент Федерации фехтования Самарской области (с 2009 года). Член правления Федерации хоккея России (с 2018 года).

Вице-президент Российского союза инженеров (с 2014 года). Член попечительского совета Российского научного фонда (с 2013 года).

Член президиума Всемирного русского народного собора (с 2019 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 года составила 4 млн 813 тыс. рублей, супруги - 2 млн 33 тыс. рублей.

Отмечен Почетной грамотой и благодарностью президента РФ (2014), благодарностью правительства РФ (2017).

Мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию.

Автор нескольких научных работ, статей, а также книг "Пророк в своем Отечестве" (2015), "От самодержавия личности к самодержавию императора" (2019) и других.

Владеет английским языком.

Женат, супруга - Галина Викторовна Дегтярева (род. 1984). Согласно декларации о доходах 2018 года, в семье трое несовершеннолетних детей.