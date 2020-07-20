Биография телеведущего Александра Беляева

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 июля 2020 года стало известно, что на 72-м году жизни скончался телеведущий Александр Беляев.

Александр Вадимович Беляев родился 5 января 1949 года в Москве. Его отец, Вадим Михайлович Коростелев, работал в Министерстве автомобильной промышленности СССР, занимал руководящие посты на Брянском автозаводе. Мать была работником культуры. В подростковом возрасте Александр Беляев занимался в шахматном кружке.

В 1972 году окончил географический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "Гидрология суши". В студенческие годы играл в факультетском самодеятельном театре.

Кандидат географических наук. В 1980 году в Институте географии Академии наук СССР (ныне Институт географии Российской академии наук) защитил диссертацию на тему "Зональные комплексные зависимости и их использование для воднобалансового картографирования".

После окончания вуза Александр Беляев работал по распределению в проектно-изыскательском институте "Союзводоканалпроект", затем, с 1973 года, - в Институте географии Академии наук СССР. С 1987 года до середины 2010-х годов был заместителем директора института по научным вопросам. Руководил лабораторией экспериментальных исследований геосистем. Был автором около ста научных работ.

В конце 1980-х годов в Институте географии Академии наук СССР стал одним из создателей и руководителей группы "Меркатор", которая занималась разработкой метеорологической инфографики для СМИ. В 1990-х годах группа начала разрабатывать компьютерные карты для телевизионных информационных выпусков, а также сотрудничать с телекомпанией "Метео-ТВ".

С 1998 года Александр Беляев работал ведущим прогноза погоды на телеканале НТВ. В 2007-2008 годах также вел детскую интеллектуальную телеигру "Сразись с нацией" на телеканалах "Россия" и "Бибигон". В 2011 году у Александра Беляева было диагностировано онкологическое заболевание. С осени 2017 года по февраль 2018 года он приостанавливал работу на телевидении в связи с лечением. В 2018 году на несколько месяцев вернулся в эфир.

Был женат на Нине Беляевой (архитектор, скончалась в 2017 году). Сын - Илья (род. 1974, выпускник географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова).

Александр Беляев увлекался филателией, имел большую коллекцию марок.