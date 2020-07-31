Декларации госслужащих России о доходах

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2020 года истекает срок подачи российскими госслужащими деклараций о своих доходах. Период декларационной кампании для чиновников был продлен до 1 августа включительно указом президента РФ Владимира Путина от 17 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о правилах предоставления государственными служащими РФ сведений о своих доходах, расходах и имуществе.

Кто подает декларации

Декларации о доходах и имуществе ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставляются государственными служащими и прочими публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. Сведения подаются также в отношении членов их семей: супруга(-и) и несовершеннолетних детей. В декларациях указываются данные за предшествующий год: информация о доходах и расходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера.

Первые антикоррупционные законы в РФ

Впервые требование предоставлять сведения о доходах и имуществе в отношении госслужащих в России было введено в 1995 году. Согласно ст. 12 федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 1995 года, госслужащие должны были подавать соответствующие данные в органы налоговой службы. Однако все эти сведения получали статус служебной тайны, и их проверка проводилась только налоговой службой.

В 2006 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 года В ст. 8 документа говорится, что государства - участники Конвенции должны "устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов".

Правила подачи деклараций

Требование к должностным лицам и членам их семей декларировать свои доходы, имущество и обязательства имущественного характера было установлено федеральным законом от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". 29 декабря того же года в ст. 10 федерального конституционного закона "О правительстве РФ" были внесены поправки, обязывающие членов кабинета министров представлять в налоговые органы сведения о своих доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем по праву собственности им и членам их семей.

18 мая 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал пакет антикоррупционных указов, которыми, в частности, был регламентирован круг чиновников и членов их семей, подающих декларации. В него попали не только президент, сотрудники его администрации, члены правительства, но и парламентарии, судьи, сотрудники правоохранительных органов, а также военнослужащие, занимающие командные и управленческие должности в российской армии. С 2012 года отчитываться стали руководители Центробанка РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, их супруги и несовершеннолетние дети.

В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции" и указом президента от 8 июля 2013 года "Вопросы противодействия коррупции", список лиц, обязанных обнародовать сведения о своих доходах и имуществе, был расширен. В него были включены руководители госкомпаний и госкорпораций. В марте 2015 года правительство РФ освободило руководство ряда компаний с госучастием от публикации таких сведений (ОАО "РЖД", ПАО "Роснефть" и др.). Требование публичной декларации касается лишь сотрудников некоммерческих и бюджетных организаций, фондов, корпораций и компаний, которые на 100% принадлежат государству и руководители которых назначаются правительством РФ. Коммерческие компании (акционерные общества) должны предоставлять сведения о доходах своих руководителей в правительство, но не обязаны их публиковать.

С 1 января 2013 года российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая расходы жен (мужей) и детей. Проверке подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны источники средств, за счет которых были заключены сделки. 19 августа 2013 года вступил в силу запрет для чиновников иметь счета в зарубежных банках. За невыполнение приведенных выше требований предусматривается административное наказание, вплоть до увольнения с формулировкой "в связи с утратой доверия". Государственные служащие, согласно законодательству, не имеют права заниматься коммерческой или предпринимательской деятельностью. При этом они могут безвозмездно работать в органах управления некоммерческих организаций.

4 ноября 2015 года вступил в силу закон, который предусматривает возможность досрочного лишения мандатов парламентариев, если они или члены их семей не предоставили в срок декларации о доходах. Ранее ответственность за непредставление или несвоевременное представление деклараций в законодательстве отсутствовала.

В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в действующее законодательство, согласно которым временно исполняющие обязанности глав регионов и атаманы войсковых казачьих обществ также обязаны отчитываться о своих доходах и расходах.

В августе 2018 года президент подписал закон о контроле за соответствием расходов бывших чиновников их доходам, полученным во время работы на государственных постах. Документом установлено, что такой контроль осуществляется в течение 6 месяцев со дня освобождения от должности или увольнения лиц, "замещавших (занимавших) одну из должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей". Речь идет о сделках по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций и др.

С 2020 года, согласно методическим рекомендациям Минтруда, чиновники должны раскрывать в своих декларациях сведения об активах, разделенных при разводе или в результате брачного договора.

Публикация деклараций

Сведения о доходах и имуществе публикуются на официальных сайтах соответствующих ведомств и в СМИ с 2010 года. Однако публичная версия деклараций чиновников значительно отличается от той, которую должностное лицо подает в кадровую службу. В "открытой" версии отсутствует информация о счетах и долговых обязательствах, не сообщается точное местонахождение декларируемой недвижимости и год выпуска автомобиля, нет информации о расходах, не сообщаются имена и фамилии супругов и несовершеннолетних детей. При наличии недвижимости за рубежом, как правило, указывается только страна, где она находится.

Проверки деклараций

Декларации о доходах ежегодно подают порядка 1,6 млн госслужащих. Полученные сведения проходят проверку в Управлении по вопросам противодействия коррупции администрации президента РФ.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон, согласно которому создан публичный реестр лиц, уволенных с госслужбы или лишенных полномочий в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. В открытом доступе сроком на пять лет публикуются ФИО чиновников, сведения о госоргане, откуда они были уволены, дата внесения сведений в реестр и реквизиты правового акта об увольнении. Реестр ведет Департамент государственной службы и кадров Аппарата правительства РФ. По состоянию на 24 июля 2020 года, в нем содержатся данные о 2 тыс. 233 чиновниках и депутатах.