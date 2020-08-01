Как Россия регулировала транспортное сообщение через границу в период пандемии

31 января 2020 года вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила об ограничении с 1 февраля авиасообщения с Китаем, где впервые произошла вспышка заболевания. Из числа российских авиакомпаний регулярные полеты продолжил только "Аэрофлот", выполнявший рейсы из московского аэропорта Шереметьево в четыре города: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С китайской стороны в Москву продолжали выполнять полеты четыре авиаперевозчика. Все рейсы из Китая принимались в терминале F Шереметьево, в котором была организована проверка прибывающих авиапассажиров на наличие симптомов коронавирусной инфекции. Регулярное авиасообщение с Китаем не прерывалось до конца марта.

ТАСС-ДОСЬЕ. С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, прерванное в связи с пандемией COVID-19. В число доступных для посещения стран вошли Великобритания, Турция,Танзания и Абхазия.

С 7 марта 2020 года РФ закрыла границу с Ираном, где также был зафиксирован быстрый рост случаев заболевания. На следующий день "Аэрофлот" сократил количество рейсов в Иран с пяти до одного в неделю. С 13 марта было ограничено авиасообщение РФ с Италией, Германией, Испанией и Францией. Российские авиакомпании могли выполнять прямые рейсы только из терминала F аэропорта Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.

27 марта РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. Исключение было сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, перегонов пустых самолетов для техобслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ. По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с начала пандемии по 15 июля 2020 г. вывозными рейсами вернулись домой более 266 тыс. россиян.

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения, при этом было объявлено, что первоначально летать можно будет только в Великобританию, Турцию и Танзанию.

31 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ сообщили о возобновлении пассажирского сообщения с Абхазией с 1 августа.

Ограничения пересечения госграницы

Отдельные участки границы России с Китаем (16 пунктов пропуска, в т. ч. автомобильные и железнодорожные) были закрыты распоряжением правительства РФ еще 31 января. Кроме того, было ограничено пересечение границы РФ с Монголией для граждан КНР.

С 20 февраля был приостановлен въезд в РФ граждан Китая в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности.

С 15 марта правительство РФ приостановило пропуск иностранцев через российско-польские и российско-норвежские сухопутные участки государственной границы. 16 марта российские власти закрыли для перемещения людей границу с Белоруссией.

18 марта был введен временный запрет на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (с рядом исключений).

С 30 марта правительство РФ временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Из распоряжения правительства следовало, что границу могли пересекать дипломатические работники и члены их семей, водители грузовых автомобилей, экипажи речных судов, международных поездов, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций, курьеры дипломатической связи при условии предъявления документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, под исключение подпадали граждане РФ и иностранцы, которые выезжали в связи со смертью близкого родственника. Также границу не запрещали пересекать и жителям Калининградской области, следовавшим железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории РФ в Калининградскую область и обратно (при наличии у пассажира отметки в паспорте о регистрации по месту жительства в Калининградской обл.). Помимо этого границу могли пересечь при наличии паспорта и граждане РФ, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой областей Украины.

Российские железные дороги (РЖД) первоначально сообщали, что ограничения на пересечение границы РФ, вступившие в силу 30 марта, не повлияют на расписание поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и Минск. Однако уже 6 апреля было приостановлено курсирование транзитных поездов между Калининградом, Москвой и Петербургом. Всего РЖД отменили поезда в сообщении с 20 странами - Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Германией, Италией, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией.

В целом наземные автомобильные и пешеходные пункты пропуска на границе свою работу не прекращали, они перешли в режим работы с учетом введенных ограничений.

8 июня было подписано распоряжение правительства РФ, разрешающее россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, а также для работы, учебы и лечения. Иностранцы тоже получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.

17 июня глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила в интервью телеканалу РБК, что власти РФ не собираются "искусственно ограничивать выезд" граждан страны за рубеж, а действующие ограничения продиктованы исключительно эпидемиологической ситуацией.

25 июня премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением правительства разрешил однократный въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим действующий трудовой договор.

Курсирование пассажирских поездов РЖД из Калининграда в Москву и Петербург возобновилось с 1 июля. При следовании поездов транзитом через территорию Литвы и Белоруссии на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки - посадка и высадка пассажиров не осуществляются.

7 июля главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, согласно которому иностранцы при въезде в РФ должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса. Россияне же при возвращении в Россию обязаны будут предъявить такую справку, полученную за рубежом, или пройти тестирование в России в течение трех дней после прилета.