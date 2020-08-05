Крупнейшие взрывы аммиачной селитры с 2000 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута (Ливан) произошел мощный взрыв, жертвами которого, по предварительным данным, стали не менее 100 человек. Тысячи человек получили ранения. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. т конфискованной таможенными службами в 2013 году аммиачной селитры. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев крупнейших взрывов аммиачной селитры с 2000 года.

Аммиачная селитра (нитрат аммония) - аммониевая соль азотной кислоты. Является высокоэффективным минеральным удобрением, также используется в качестве компонента взрывчатых веществ.

21 сентября 2001 года в промышленной зоне юго-западнее гор. Тулузы (Франция) на заводе удобрений Azote Fertilisant (AZF) компании Grande Paroisse взорвался склад с 300 т аммиачной селитры. Взрыв вызвал сотрясение почвы, сопоставимое с землетрясением магнитудой 3,4. В радиусе 700 м от эпицентра были полностью уничтожены все строения. В результате погиб 31 человек (из них 21 работник завода), ранения получили более 10 тыс. человек, из них 2,5 тыс. были тяжело ранены. Общее число пострадавших и временно лишившихся жилья превысило 85 тыс. человек. Следствие по данному делу продолжалось почти восемь лет. Следователи пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате небрежного хранения химикатов на складе предприятия. В 2012 году апелляционный суд Тулузы признал бывшего директора завода AZF Сержа Бьешлена виновным в непредумышленном убийстве и непредумышленном разрушении объектов и приговорил к трем годам тюремного заключения, а также к штрафу в размере €45 тыс. На компанию Grande Paroisse был наложен штраф в размере €225 тыс. Однако в 2015 году кассационный суд постановил, что приговор Бьешлену не был беспристрастным, и отменил его.

22 апреля 2004 года в городе Рёнчхон (север КНДР) на железнодорожной станции при маневрах произошел обрыв электрического кабеля под напряжением в 2,6 тыс. вольт, который упал на товарный вагон с аммиачной селитрой. Произошло возгорание и взрыв, в результате чего сдетонировали соседние четыре вагона с селитрой и бензином. Второй мощнейший взрыв привел к гибели 161 человека, в т. ч. 76 детей, более 1 тыс. 300 человек получили ранения. Прилегающая к вокзалу часть города была в значительной степени разрушена. К концу 2004 года в Рёнчхоне были восстановлены более 5 тыс. жилых домов и др. построек.

24 мая 2004 года в городе Михайлешти (70 км от Бухареста, Румыния) в результате взрыва грузовика с аммиачной селитрой погибли 18 человек, еще 13 получили ранения. Взрыв произошел в тот момент, когда к загоревшемуся автомобилю прибыли несколько пожарных расчетов и телевизионная съемочная группа. В числе погибших были семеро пожарных, два журналиста и двое полицейских. На месте ЧП образовалась воронка глубиной 6,5 м, в округе были повреждены около 20 жилых домов.

17 апреля 2013 года в городе Уэст (Техас, США) произошел пожар на заводе минеральных удобрений компании West Fertilizer. Когда прибывшие по вызову пожарные тушили возгорание, сдетонировали 60 т аммиачной селитры. Взрывной волной были повреждены или практически полностью разрушены более 150 соседних строений, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажное жилое здание. В результате ЧП погибли 15 человек (большинство - пожарные и медики), около 160 получили ранения. По оценкам страховых компаний, ущерб от взрыва превысил $230 млн. 11 мая 2016 года представитель Бюро по регулированию оборота табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сообщил журналистам, что причиной пожара на заводе был поджог. Американские власти объявили награду в 50 тыс. долларов за информацию о лицах, причастных к поджогу предприятия.

12 августа 2015 года в портовом городе Тяньцзинь (Северный Китай) в результате возгорания на складе логистической компании Ruihai произошли два взрыва мощностью в 3 и 21 т в тротиловом эквиваленте соответственно, возник сильный пожар. Погибли 173 человека, восемь человек пропали без вести, 797 человек получили ранения. Несколько жилых зданий получили повреждения, взрывная волна ощущалась на расстоянии нескольких десятков километров. Были уничтожены или повреждены более 300 зданий, почти 12,5 тыс. автомобилей, более 7,5 тыс. грузовых контейнеров. Согласно докладу следственной комиссии, причиной ЧП стала детонация взрывоопасных химических веществ, которые хранились на предприятии ненадлежащим образом или нелегально (пожар начался в результате самовозгорания нитроцеллюлозы в результате испарения из-за жаркой погоды увлажняющего ее реагента, после чего огонь распространился на другие химикаты, в т. ч. взрывоопасную аммиачную селитру). Ущерб от взрыва был оценен в 6,87 млрд юаней (около $1,1 млрд). 9 ноября 2016 года муниципальные суды Тяньцзиня по делу о серии взрывов приговорили к разным срокам лишения свободы 49 человек - чиновников и руководителей предприятий.

Крупнейшее ЧП по числу жертв

Крупнейшим по числу жертв взрывом минеральных удобрений считается детонация французского судна с грузом 2,1 тыс. т аммиачной селитры в порту города Тексас-Сити (Техас, США) 16 апреля 1947 года. Тогда в результате цепной реакции (взрывов и пожаров на двух соседних судах с аналогичным грузом, в портовых нефтехранилищах и расположенных поблизости от порта химических предприятиях) погиб в общей сложности 581 человек, более 5 тыс. пострадали.