Случаи высылки российских дипломатов из разных стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 августа стало известно, что власти Словакии высылают из страны трех российских дипломатов. По информации братиславских СМИ, дипломаты были объявлены персонами нон грата 6 августа. Посольство РФ в Словакии не комментирует эту информацию. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о высылке российских дипломатов из разных стран с 2019 года.

13 марта 2019 года МИД Швеции потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну. Поводом стали контакты российского дипломата с гражданином Швеции, который был задержан 26 февраля по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. 21 декабря 2018 года МИД РФ принял решение о высылке шведского дипломата (по данным шведской газеты Expressen, - пресс-атташе посольства Швеции Калле Книивиля).

В марте 2019 г. Польша выслала российского вице-консула в Познани. По сведениям польского Агентства внутренней безопасности, россиянин занимался не соответствующей дипломатическому статусу деятельностью. Об этом стало известно лишь 16 апреля, когда Россия объявила персоной нон грата вице-консула Польши в Иркутске Камиля Лещняка.

13 августа 2019 года Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове "за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица". В тот же день Москва приняла ответные меры в отношении сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

29 октября 2019 года в Болгарии был объявлен персоной нон грата сотрудник российского посольства за деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом. 30 октября он покинул страну. 5 декабря Россия в качестве зеркального ответа объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве.

4 декабря 2019 года МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ "с немедленным вступлением решения в силу". Поводом стало расследование германской Генпрокуратуры убийства 23 августа в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В качестве подозреваемого по делу был задержан россиянин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными подозрения в том, что РФ может иметь отношение к преступлению. 12 декабря Москва приняла ответные меры в отношении двух сотрудников дипмиссии ФРГ.

24 января 2020 года власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура ранее завела дело о шпионаже. В посольстве РФ в Софии заявили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Об ответных мерах со стороны РФ не сообщалось.

5 июня 2020 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что и.о. главы Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник учреждения по фамилии Рыбаков объявлены персонами нон грата. Это решение было связано с разразившимся в конце апреля скандалом о якобы перевозке в Прагу яда рицина для отравления местных политиков, которые имели отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Эти слухи оказались вымышленным, однако Чехия не отменила решение. 7 июня россияне покинули страну. 15 июня Москва приняла ответные меры, выслав двух сотрудников посольства Чехии.