Миллиардер и филантроп. Джорджу Соросу исполняется 90 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 августа исполняется 90 лет американскому финансисту и филантропу Джорджу Соросу.

Он родился 12 августа 1930 года в Будапеште (Венгрия) в еврейской семье среднего достатка, настоящее имя - Дьёрдь Шварц. В 1936 году члены семьи сменили фамилию Шварц на венгерскую Шорош. В 1947 году они эмигрировали в Великобританию, где стали Соросами.

В 1949 году Джордж Сорос поступил в Лондонскую школу экономики, которую окончил через три года. В это время там преподавал Карл Поппер. Этот философ, основоположник критического рационализма и концепции развития человечества как "отрытого общества" (общество, для которого характерны инновации, критицизм, индивидуализм и демократическая плюралистическая идеология), оказал большое влияние на взгляды Сороса. В годы учебы Джордж Сорос вынужден был подрабатывать на галантерейной фабрике, был коммивояжером, официантом в ресторане, сборщиком яблок и носильщиком на вокзале. Получив диплом, он устроился в инвестиционную компанию Singer & Friedlander.

Финансовая деятельность

В 1956 году Сорос переехал в США и начал работать в небольшой нью-йоркской брокерской фирме, в 1959-1963 годах был аналитиком в компании Wertheim & Company. В 1963 году начал работать в Arnhold and S. Bleichroeder, известной инвестиционной компании, специализировавшейся на европейских фондовых рынках, в которой дослужился до вице-президента. В 1967 году в структуре этой компании им был создан офшорный инвестиционный фонд First Eagle. В 1969 году он стал совладельцем хеджевого фонда Double Eagle.

В 1973 году на основе этого фонда в партнерстве с Джимом Роджерсом им была создана ставшая впоследствии знаменитой сеть инвестиционных фондов Quantum Group. В результате рискованных операций с ценными бумагами, а также на товарных и валютных рынках, за первые 10 лет существования доходность Quantum Group составила 3365%. В 2010 году исследовательская компания Leveraged Capital Holdings назвала Quantum Group наиболее эффективным инвестиционным фондом в мире за последние 40 лет.

Из всех финансовых операций Сороса наиболее известны его валютные спекуляции. Одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта 16 сентября 1992 года, которая принесла ему $1 млрд. Тогда Сороса стали называть "человеком, обрушившим банк Англии". Ряд финансовых аналитиков считает, что фонды Сороса сыграли значительную роль в экономическом кризисе 1997 года, когда произошел обвал валюты ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Малайзию, Индонезию, Сингапур и Филиппины, и в кризисе 1998 года в России.

Свои успехи в финансовой сфере Сорос объясняет интуицией и успешным применением "теории рефлексивности фондовых рынков", созданной им на основе философии Поппера (описана в его книге "Алхимия финансов", 1987 год). Согласно этой теории, трейдеры принимают решения о покупках и продажах ценных бумаг, исходя из ожиданий цен в будущем. Поскольку ожидания - категория психологическая, на них можно оказать информационное воздействие через СМИ и аналитические издания в сочетании с реальными действиями валютных спекулянтов, расшатывающих финансовый рынок. Однако многие эксперты уверены, что в принятии важных решений финансист использовал инсайдерскую информацию. В 2002 году Парижский суд признал Сороса виновным в получении конфиденциальных сведений, благодаря которым в 1988 году он заработал около $2 млн на акциях французского банка Societe Generale. Тогда Сорос был приговорен к штрафу в €2,2 млн (позднее сокращен до 0,9 млн).

В 2011 году Джордж Сорос заявил о завершении 40-летней работы в сфере управления хедж-фондами. В основном это решение было связано с изменениями в американском законодательстве, в соответствии с которыми с 2012 года хедж-фонды обязаны раскрыть информацию о своих инвесторах и активах.

Благотворительная деятельность

В 1979 году Сорос создал в США благотворительный фонд "Открытое общество" (Open Society Fund), а затем сеть подобных организаций (известны под названием Фонд Сороса), инициирующих и поддерживающих гуманитарные программы и проекты. Их целью он назвал содействие в создании "открытого общества в тоталитарных государствах". Его фонды являются финансовой опорой ряда международных организаций, в частности Amnesty International, Human Rights Watch, Международной кризисной группы (International Crisis Group).

В США через структуры его фондов осуществляется целый ряд проектов, самым масштабным из которых является борьба за легализацию наркотиков и внедрение в медицинскую практику марихуаны. По данным журнала Forbes, в 1994-2014 годах Сорос потратил на продвижение реформ в этой области около $200 млн. Он также финансирует движения за эвтаназию и сексуальное просвещение, является сторонником "гендерной идеологии", предполагающей свободу гендерной идентичности.

В 2017 году Джордж Сорос передал Фонду большую часть своего состояния - почти $18 млрд, что сделало "Открытое общество" вторым по величине активов ($19 млрд) благотворительным фондом в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс ($51,8 млрд по состоянию на 2017 год). Всего, по данным Forbes, в 1984-2017 годах Сорос пожертвовал в свой фонд более $32 млрд.

Политическая деятельность

Джордж Сорос известен лоббистской деятельностью. Во время избирательной кампании 2004 года в США он потратил $26 млн на поддержку групп, выступавших против переизбрания республиканца Джорджа Буша - младшего на второй срок. Политические обозреватели высказывали предположение, что демократ Барак Обама стал кандидатом в президенты благодаря содействию Сороса. В президентской кампании 2016 года Сорос пожертвовал $25 млн кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон, в 2020 году выделил не менее $500 тыс. наиболее вероятному кандидату от демократов Джо Байдену.

В разные годы Сорос спонсировал оппозиционные группы в ряде стран, в частности в Восточной Европе в период, предшествовавший развалу социалистического лагеря, а также при подготовке "революции роз" в Грузии и "евромайдана" на Украине. Согласно Фонду Сороса, на цели "демократического развития" в восточноевропейских странах и на территории бывшего СССР было потрачено $1,6 млрд.

Некоторые политики обвиняют Сороса в создании продолжающегося с 2015 года миграционного кризиса в Европе. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Сорос планирует "наполнить Венгрию мигрантами и уничтожить нацию". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил его в попытках "вызвать разногласия" между государствами. В 2018 году Венгрия и Турция закрыли представительства "Открытого общества". Ранее деятельность этой организации была объявлена нежелательной в Белоруссии, Узбекистане, а также в России (в РФ филиал "Открытого общества" и другие созданные Фондом Сороса организации работали в 1995-2015 годы).

В январе 2020 года Сорос объявил о намерении учредить всемирный университет, работа которого будет направлена на борьбу с "авторитарными правительствами" и климатическими проблемами (на его создание он выделил $1 млрд).

Звания, награды, личные сведения

Джордж Сорос - почетный доктор многих известных вузов, включая Оксфордский университет (Великобритания), Йельский университет (США), Университет Корвина (Венгрия). Награжден орденом Свободы (Украина, 2015).

Он является автором ряда книг, среди которых "Спасти демократию на Востоке" (1993), "Сорос, помноженный на Сороса" (1995), "Кризис глобального капитализма: открытое общество под угрозой" (1998), "Мыльный пузырь американского превосходства" (2004), "Трагедия Европейского союза" (2014).

Помимо венгерского и английского, он владеет французским, немецким, итальянским языками и эсперанто.

В 2020 году Forbes оценил его состояние в $8,6 млрд (56-е место в США, 162-е в мире).

В 1960-1983 годы Джордж Сорос был женат на Анне-Лизе Уитшак, в 1983-2005 годы его женой была Сьюзан Уэбер, искусствовед из Нью-Йорка, которая была моложе его на 25 лет. В 2013 году Сорос вновь женился. Его третья жена - Тамико Болтон, владеет компанией, предлагающей онлайн-занятия йогой, она младше мужа на 42 года.

У Сороса пятеро детей: Роберт, Андреа, Джонатан (от первого брака), Александр и Грегори (от второго).