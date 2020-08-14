Биография Валентины Легкоступовой

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2020 года на 55-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ певица Валентина Легкоступова.

Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске в семье Валерия Владимировича и Галины Ивановны Легкоступовых. Ее отец был композитором и баянистом. Мать - исполнительница русских народных песен. С трех лет проживала с родителями в Феодосии. В детстве занималась в музыкальной школе по классу скрипки.

В 1985 году Валентина Легкоступова окончила Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского по классу скрипки, в 1990 году - отделение эстрадно-джазового вокала Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных) под руководством народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В 1985 году в Херсоне дебютировала на эстраде, выступив с сольным концертом в сопровождении музыкального коллектива под управлением Семена Сона.

С 1986 по 1992 годы была солисткой Тульской областной филармонии.

В 1986 году стала обладательницей второй премии Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале. Представила песни "Берег счастья" (музыка Владимира Данилина и Семена Сона, слова Ильи Резника) и "Я все равно надеюсь" (музыка Криса Кельми, слова Маргариты Пушкиной).

В 1987 году Валентина Легкоступова исполнила песню "Ягода-малина" (музыка Вячеслава Добрынина, слова Михаила Пляцковского), которая принесла ей широкую известность.

В 1988 году стала дипломанткой международного фестиваля эстрадной песни в Сопоте (Польша). В конце 1980-х годов записала песни "Капля в море" (музыка Вячеслава Добрынина, слова Симона Осиашвили) и "Крымский пляж" (музыка Петра Теодоровича, слова Николая Зиновьева).

C 1993 по 1995 годы работала в Государственном театре эстрадных представлений "Музыкальное агентство" под руководством народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

В 1994 году певица выпустила музыкальный альбом "Ягода-малина".

В начале 2000-х годов была солисткой московского концертного объединения "Эстрада".

В 2001 году записала музыкальный альбом "Я улыбаюсь".

В середине 2000-х годов Валентина Легкоступова преподавала на отделении эстрадно-джазового вокала Российской академии музыки им. Гнесиных, в начале 2010-х годов - на кафедре эстрадно-джазового пения в Институте современного искусства (Москва).

В 2014-2017 годах проживала на острове Тенерифе. С 2016 года руководила работой продюсерского центра VL Music.

С февраля по сентябрь 2018 года возглавляла отдел по вопросам культуры администрации Феодосии.

В 2019 году была участницей четвертого сезона музыкального шоу "Три аккорда" (Первый канал).

Заслуженная артистка РФ (2001).

Первым супругом был Игорь Кушнарев, дочь - Анэтта. Второй муж - Алексей Григорьев, сын - Матвей. В июле 2020 года Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.