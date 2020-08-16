Биография актера Николая Губенко

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко умер 16 августа в возрасте 78 лет.

Он родился 17 августа 1941 года в Одессе, в катакомбах, где его мать (по национальности - русская) с четырьмя старшими детьми (сын и три дочери) пряталась вместе с другими жителями от бомбежки. В 1942 году, когда город был оккупирован, она была повешена за отказ сотрудничать с новыми властями. Отец (украинец) ушел на фронт в июле 1941 года, был летчиком, через год погиб под Луганском. Николай остался с дедом по материнской линии, его сестер и брата забрали соседи и дали им новые фамилии (об их существовании он узнал лишь в 16 лет).

В 1947 году одесский военкомат выделил для него место в закрытой спецшколе-интернате для мальчиков, в старших классах которой ряд предметов преподавался на английском языке. Учащихся готовили для поступления в Военный институт иностранных языков. Однако в подростковом возрасте Николай Губенко увлекся театром, записался в школьный драмкружок. В старших классах посещал танцевальный кружок Одесского клуба трамвайщиков, был участником молодежного ансамбля, занимался в театральной студии при Доме актера. После спецшколы, в 1958 году, поступил в труппу Одесского театра юного зрителя, где проработал два года, сыграв множество эпизодических ролей.

Театр и кино

В 1960 году приехал в Москву и поступил во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Параллельно некоторое время занимался с преподавателями из циркового училища, впоследствии полученные навыки он использовал как в кино, так и в театре (в частности, в поставленном им спектакле 2010 года "Арена жизни"). На втором курсе снимался в одной из главных ролей в фильме Марлена Хуциева "Застава Ильича" - Коли Фокина (фильм вышел на экраны в 1964 году). Эта роль открыла для Губенко путь в большой кинематограф. В том же году успешно сыграл Артуро Уи (Гитлер) в дипломном спектакле "Карьера Артуро Уи" по Бертольту Брехту. Актера заметил главный режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов и пригласил его в свою труппу.

На Таганке Губенко получил несколько заметных ролей: летчика ("Добрый человек из Сезуана" Брехта), Керенского ("Десять дней, которые потрясли мир" по мотивам книги Джона Рида), Пугачева (одноименный спектакль по поэме Есенина), Печорина ("Герой нашего времени" Лермонтова), Годунова ("Борис Годунов" Пушкина) и др. В 1968 году Губенко ушел из театра, чтобы продолжить образование на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа (окончил в 1969 году).

В качестве режиссера снял шесть полнометражных фильмов, пять из них - по собственному сценарию: "Пришел солдат с фронта" (1971; сценарий Василия Шукшина), "Если хочешь быть счастливым" (1974), "Подранки" (1976), "Из жизни отдыхающих" (1980), "И жизнь, и слезы, и любовь" (1983), "Запретная зона" (1988). По словам Губенко, эти ленты он создавал, основываясь на личном опыте, на том, что он "досконально изучил и прочувствовал". Например, для фильма "Из жизни отдыхающих" он месяц провел в одном из санаториев в Мисхоре, записывая на диктофон разговоры с разными людьми. Потом эти записи легли в основу сценария.

В 1980 году по просьбе Любимова Губенко вернулся в актерский состав театра. После отъезда в 1983 году Любимова из СССР и лишения его гражданства включился в борьбу за его возвращение в страну. В марте 1987 года после смерти Анатолия Эфроса, возглавлявшего театр вместо Любимова, худсовет "Таганки" единогласно избрал Губенко новым руководителем. Эту должность он покинул в ноябре 1989 года, когда был назначен на пост министра культуры СССР, оставшись при этом в труппе театра.

В начале 1990-х годов, после возвращения Любимова в театр, в коллективе сложилась конфликтная ситуация. В частности, недовольство вызвали намерения Любимова приватизировать театр и перейти на контрактную систему. В итоге в 1993 году 36 актеров труппы (в том числе Леонид Филатов, Зинаида Славина, Инна Ульянова, Нина Шацкая) во главе с Губенко основали новый театр - "Содружество актеров Таганки" (размещается в новом здании Театра на Таганке). Среди спектаклей, поставленных Губенко в "Содружестве", "Белые столбы" (по произведениям Салтыкова-Щедрина, 1994), "Четыре тоста за Победу" (1995), "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)" (1998), "Афган" (1999).

Параллельно с работой в театре и режиссурой снимался в кино. В разные годы сыграл порядка 20 ролей. Самые известные из них - Блюхер ("Пароль не нужен", 1967), лейтенант Голощёков ("Они сражались за Родину", 1975), Сергей Уваров ("Прошу слова", 1975).

Политическая деятельность

Николай Губенко - член КПСС с 1987 года, с 1990 года член ЦК КПСС. Депутат Госдумы в 1995-2003 годы, с 1999 года возглавлял комитет по культуре и туризму. В 1997-2002 годы - член Президиума ЦК КПРФ.

В 2004-2006 годы был членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

С 2005 года депутат Мосгордумы от КПРФ, с 2009 года являлся заместителем ее председателя.

Не раз Губенко выступал против правительственных и партийных решений. Так, будучи последним министром культуры СССР, противодействовал возвращению в США в рамках реституции культурных ценностей книг из так называемой коллекции Шнеерсона (собрание древнееврейских книг и рукописей; в 1927 году глава еврейского религиозного движения "Хабад" Йосеф-Ицхак Шнеерсон вывез часть собрания из СССР за границу, другая часть в н.в. хранится в Российской государственной библиотеке). В 2003 году Губенко препятствовал возвращению в Германию "Балдинской коллекции" (собрание произведений западноевропейского искусства, сохраненное и вывезенное в конце Второй мировой войны из Германии в СССР советским офицером Виктором Балдиным; в н.в. находится в московском Музее архитектуры им. Щусева). В мае 2002 года был исключен из партии за отказ выполнить решение пленума, согласно которому члены КПРФ должны были покинуть руководящие посты в Госдуме (этот шаг был предпринят в связи с несправедливым, по мнению партии, перераспределением постов глав думских комитетов). Через год членство в партии было восстановлено.

Награды и звания

За фильм "Пришел солдат с фронта" в 1972 году получил премию Ленинского комсомола, а в 1973 году - Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

В 1985 году Губенко было присвоено звание Народного артиста РСФСР, в 2015 году его деятельность была отмечена орденом Дружбы.

По словам Губенко, он дважды отказывался от правительственных наград: в 1991 году, накануне 50-летия, - от звания Народного артиста СССР и в 2001 году, перед 60-летним юбилеем, - от ордена "За заслуги перед Отечеством".

Был женат на актрисе Жанне Болотовой. Детей у супругов нет.