"Вы хотите свободы? Скажите, какой". Цитаты Лукашенко о ситуации в Белоруссии

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что не допустит перевыборов в стране. Ситуация в республике обострилась после объявления 9 августа ЦИК результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко был переизбран на шестой срок. Жители страны уже девятый день выходят на протесты.

Встреча с работниками МЗКТ 17 августа

"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

"Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу. Конечно, я когда-то уйду. Или через год, или через два. Но нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что это будет беда. Я этого больше всего боюсь".

Выступление на митинге своих сторонников в Минске 16 августа

"Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, своих жен, сестер и детей. Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов, но увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь".

"Я хочу обратиться, называя их на "вы", к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован, и, может быть, к тем, кого нет на площади. Я хочу спросить: чего вы хотите сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой. Вы хотите реформ? Скажите, каких - завтра начнем".

"Натовские [танки] лязгают гусеницами у наших ворот, идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина, ее руководство приказывают нам провести новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них - мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль, мы погибнем как народ, как государство, как нация. Мы не должны стать санитарной зоной между востоком и западом, мы не должны стать отхожим местом для Европы".

"Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то этого хочет - без меня. Мы станем Брестской крепостью, страну не отдадим. Белорусы, думайте своей головой, или завтра за вас будут думать другие".

"Если кто-то хочет отдать страну - даже когда я буду мертвым, я этого не позволю вам".

"Я стою как перед богом. Выборы состоялись. Не может быть более 80% фальсификаций, не может быть. Если провести новые выборы, то мы окунемся в это болото. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы - а работать кто будет? Пойдем на выборы - погибнем, и этого хотят там, за границей".

"Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться, и помните - загубите Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого! Как учит история, будущего никогда не построите, будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы сейчас можем сами найти, сами вырастить".

Совещание в Центре стратегического управления в Минобороны 15 августа

"Вы, наверное, заметили, что руководители Литвы, Латвии, Польши и, к сожалению, зазвучали голоса из Украины, присоединились к ним, выработав определенную позицию, предложили властям Беларуси некое посредничество. Когда я это услышал, я долго думал: посредничество между кем и кем? Я так понимаю, недавно они там создали то ли комитет спасения, то ли [белорусское] правительство в изгнании. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите".

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно".

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним (Владимиром Путиным. - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь".

Совещание во Дворце Независимости 15 августа

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства".

"Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда".

"Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны".

Совещание с членами Совета безопасности 14 августа

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда".

Совещание с членами правительства 12 августа

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам".

Встреча с председателем Исполнительного комитета СНГ 10 августа

"Понимаете, это праздник (выборы). Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять".

"Вы видите, что там (на акциях протеста) и школьники есть: 16, 17, 18 лет - разные. Ведь их эти кукловоды просто бросают на штыки, а сами прячутся за спину. Мы задержали этих организаторов, которые прятались, - около 3 тыс. по Беларуси, из них почти половина - в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками - ужас. Поэтому мы очень жестко реагируем, чтобы, не дай бог, не допустить пожара".

Встреча с журналистами в Минске 10 августа