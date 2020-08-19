Биография президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 августа 2020 года стало известно, что на 102-м году жизни умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

Он родился 27 ноября 1918 года в Киеве. Отец - Евгений Оскарович Патон (1870-1953) - был специалистом в области сварки и мостостроения, организатором и первым директором Института электросварки (Киев), профессором Киевского политехнического института (впоследствии Киевский индустриальный институт), Героем Социалистического Труда (СССР).

Образование, ученые степени

В 1941 году Борис Патон окончил Киевский индустриальный институт (ныне Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского") по специальности "инженер-электрик".

Доктор технических наук. В 1945 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом", в 1952 году - докторскую (на тему "Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование"). Профессор (1954).

В 1951 году был избран членом-корреспондентом, в 1958 году - академиком Академии наук Украинской ССР (ныне Национальная академия наук, НАН, Украины), в 1962 году - академиком Академии наук СССР (ныне Российская академия наук, РАН).

Научная, государственная и общественная деятельность

После начала Великой Отечественной войны с 1941 года Борис Патон работал инженером электротехнической лаборатории судостроительного завода "Красное Сормово" в Горьком (ныне Нижний Новгород).

В 1942 году был переведен в Научно-исследовательский институт электросварки АН УССР, который возглавлял его отец. В то время киевский институт находился в эвакуации в Нижнем Тагиле Свердловской области. В институте занимал должности младшего, затем старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией и отделом. С 1950 года был заместителем директора НИИ, а после смерти отца в 1953 году возглавил институт. С тех пор являлся бессменным директором Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины.

В 1962 году Борис Патон был избран президентом АН УССР, которая впоследствии была преобразована в Национальную академию наук Украины. Впоследствии неоднократно переизбирался президентом академии, в последний раз - в 2015 году.

Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в апреле 1986 года.

Избирался депутатом Верховных советов УССР (1959-1988) и СССР (1962-1989), народным депутатом СССР (1989-1991). Был заместителем председателя Совета Союза ВС СССР (1966-1989), членом ЦК КПСС (1966-1991).

После распада Советского Союза Борис Патон выступил инициатором создания Международной ассоциации академий наук (МААН). На учредительном собрании МААН, которое состоялось в сентябре 1993 года, он был избран президентом ассоциации. В 1993-2016 годы базовой академией наук ассоциации была НАН Украины (с 2017 года - Национальная академия наук Белоруссии) и Борис Патон являлся ее руководителем. С 1995 года был председателем Научного совета по новым материалам МААН.

С 1992 по 1995 годы возглавлял Комитет по государственной премии Украины в области науки и техники.

В 1997-2005 годы был членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Являлся главным редактором "Вестника Национальной академии наук Украины", журналов ИЭС им. Е. О. Патона: "Автоматическая сварка", "Техническая диагностика и неразрушающий контроль", "Современная электрометаллургия", Paton Welding Journal ("Сварочный журнал Патона").

Борис Патон был специалистом в области металлургии, технологии металлов и электросварки. Ученый инициировал исследования в области применения сварки и родственных технологий в космосе. Создал принципиально новый способ сварки - электрошлаковый. Под его руководством была разработана новая технология соединения (сварки) живых тканей, которая нашла применение в хирургии.

Автор и соавтор свыше 1,2 тыс. публикаций (в том числе 20 научных монографий), более 720 изобретений (в том числе 500 иностранных патентов). Среди научных трудов - "Современная сварочная техника" (1957), "Электрошлаковая сварка" (1960), "Промышленные роботы для сварки" (1977), "Электрошлаковое литье" (1980), "Огонь сшивает металл" (1983), "Сварка и родственные технологии в космосе. Особенности и перспективы" (1998), "Электронно-лучевая плавка титана" (2006) и другие.

Награды, почетные звания

Дважды Герой Социалистического Труда СССР (1969, 1978). Герой Украины (1998).

Лауреат Сталинской (1950) и Ленинской (1957) премий СССР, премий Совета министров УССР (1984) и Совета министров СССР (1988), государственной премии Украины в области науки и техники (2004).

Был награжден четырьмя орденами Ленина (1967, 1969, 1975, 1978; СССР), орденами Трудового Красного Знамени (1943; СССР), Октябрьской Революции (1984; СССР), Дружбы народов (1988; СССР).

Имел украинские ордена князя Ярослава Мудрого I, IV и V степеней (2008, 2003, 1997), Державы (1998), Свободы (2012), "За заслуги" I степени (2013), российские ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2008, 1998) и Почета (2004), а также ордена и медали других государств.

Среди наград ученого - медаль имени С. И. Вавилова (1978), большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1980) АН СССР; золотая медаль имени С. П. Королёва РАН (2003); золотая медаль имени В. И. Вернадского НАН Украины (2003); международная энергетическая премия "Глобальная энергия" (2010) и другие.

Заслуженный деятель науки УССР (1968). Заслуженный изобретатель СССР (1983).

Почетный гражданин Киева (1982) и Мариуполя Донецкой области (1998) Украины.

Являлся членом ряда академий и научных обществ зарубежных стран, почетным доктором и профессором многих университетов мира.

Личные сведения

Был женат на Ольге Борисовне Патон (1921-2013), работавшей научным сотрудником в киевском Институте механики. Дочь - Евгения (1956-2009) - была известным ученым-биологом, членом-корреспондентом НАН Украины, возглавляла лабораторию генетической инженерии в Институте клеточной биологии и генетической инженерии.

В 1982 году в Киеве был установлен прижизненный памятник Борису Патону.