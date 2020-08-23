Курская битва. Ход и итоги сражения

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа ежегодно в России отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он установлен в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года.

Фронт накануне битвы

В ходе зимнего наступления Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 км и шириной до 200 км, обращенный в западную сторону - так называемая Курская дуга. Германское командование приняло решение провести стратегическую операцию по окружению и уничтожению советских частей на Курском выступе. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием "Цитадель".

Для ее проведения были привлечены наиболее боеспособные соединения - в общей сложности 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, а также большое число отдельных частей, входивших в 9-ю и 2-ю полевые армии группы армий "Центр" (командующий генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге), в 4-ю танковую армию и оперативную группу "Кемпф" группы армий "Юг" (командующий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн).

Группировка германских войск насчитывала свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, 2 245 танков и штурмовых орудий, 1 781 самолет.

К началу Курской битвы в составе советских Центрального, Воронежского и Степного фронтов насчитывалось более 1,9 млн человек, более 26 тыс. орудий и минометов, свыше 4,9 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тыс. самолетов. Войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского обороняли северный фас (обращенный к противнику участок) Курского выступа, а войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина - южный. Войска, занимавшие выступ, опирались на Степной фронт в составе стрелкового, трех танковых, трех моторизованных и трех кавалерийских корпусов (командующий - генерал-полковник Иван Конев). Советские части располагали мощной эшелонированной обороной, насыщенной противотанковыми средствами. Координировали действия фронтов представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.

Ход битвы

5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. 12 июля в ходе оборонительной фазы Курской битвы (Курская стратегическая оборонительная операция 5-23 июля) на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории войны танковое сражение. В нем с обеих сторон одновременно участвовали до 1 200 танков и самоходных орудий. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли до 400 танков и штурмовых орудий, перешли к обороне, а 16 июля начали отводить свои силы. 12 июля начался второй этап Курской битвы, контрнаступление советских войск: Орловская стратегическая наступательная операция "Кутузов" (12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" (3-23 августа). В период Курской битвы в тылу немецкий войск партизанскими соединениями была проведена операция "Рельсовая война". Ее целью были масштабные диверсии на объектах железной дороги для затруднения переброски немцами снабжения и подкреплений, а также оттягивания части сил для охраны путей подвоза и противодействия партизанам.

5 августа в результате операций "Кутузов" и "Румянцев" были освобождены Орел и Белгород. Вечером того же дня в Москве в честь этого события впервые в годы войны был произведен артиллерийский салют. 23 августа был освобожден Харьков. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр. Немецкое командование окончательно утратило стратегическую инициативу и было вынуждено перейти к обороне на всем фронте.

В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих сторон принимали участие более 4 млн человек, были задействованы около 70 тыс. орудий и минометов, более 10 тыс. танков и самоходных орудий, около 11 тыс. боевых самолетов.

Итоги сражения

После победы в Курской битве стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону РККА, немцы лишились возможности проводить наступательные операции. В ходе Курской битвы советские войска разгромили 30 немецких дивизий (в том числе семь танковых). Потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными (по данным Большой российской энциклопедии, 2010). Согласно подсчетам исследовательского коллектива под руководством консультанта Военно-мемориального центра ВС РФ генерал-полковника Григория Кривошеева, суммарные безвозвратные потери советских вооруженных сил в Курской, Орловской и Белгородско-Харьковской операциях в период с 5 июля по 23 августа 1944 года составили 254 470 человек, суммарные санитарные потери - 608 833 человека.

Увековечение памяти

За подвиги в Курской битве звания Героя Советского Союза были удостоены более 180 солдат и офицеров, свыше 100 тыс. человек были награждены орденами и медалями. Около 130 соединений и частей получили гвардейское звание, более 20 были удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских.

За вклад в победу в Великой Отечественной войне Курская область была награждена орденом Ленина, а город Курск - орденом Отечественной войны I степени. В 1983 году в Курске был увековечен подвиг советских воинов на Курской дуге - 9 мая открыт Мемориал памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2000 года в честь 55-летия победы в битве был открыт мемориальный комплекс "Курская дуга". 27 апреля 2007 года указом президента РФ Владимира Путина Курску было присвоено почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы".