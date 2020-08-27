Трасса "Таврида". Хронология строительства и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках трассы "Таврида" в Крыму и проехал по одному из них за рулем представительского автомобиля Aurus.

Трасса "Таврида"

Трасса "Таврида" (маршрут Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь) - четырехполосная автомобильная дорога первой технической категории, главная автотранспортная артерия Крыма. Строительство трассы ведется с 2017 года, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога с асфальтобетонным покрытием проложена в обход крупных населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками. Проектом предусмотрена пропускная способность трассы в 43 тыс. автомобилей в сутки.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Ранее путь от Керчи до Симферополя в среднем можно было преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство было разбито на восемь участков, шесть из которых находятся на территории Республики Крым (237,2 км), еще два - севастопольские (13,5 км). Часть участков включают в себя ранее существовавшие дороги, которые были расширены с двух до четырех полос.

На этапе ввода участков в эксплуатацию предусмотрен скоростной режим 90 км/ч (за исключением мест, где действуют временные наземные пешеходные переходы). Однако максимальную скорость движения автомобилей по трассе могут увеличить до 110 км/ч после завершения строительства шести ее участков в Крыму. Расчетная скорость, предусмотренная проектом строительства, составляет 120 км/ч.

Проезд по автотрассе бесплатный.

Ход строительства

Торжественная церемония закладки памятного камня, давшая старт строительству, состоялась 12 мая 2017 года в Белогорском районе Крыма. В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов (ныне вице-губернатор Санкт-Петербурга), глава Республики Крым Сергей Аксенов, руководитель Росавтодора Роман Старовойт. Сергей Аксенов назвал автодорогу "стратегически важной" для Крыма.

Генеральным подрядчиком строительства выступает АО "ВАД" (Санкт-Петербург). На строительстве задействовано свыше 1 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Работы велись в круглосуточном режиме. Уже после фактического начала строительства, в октябре 2017 года, Главгосэкспертиза РФ выдала положительные заключения на проекты участков трассы.

29-31 декабря 2018 года была поэтапно открыта первая очередь автодороги протяженностью 190 км от развязки под Симферополем до автоподхода к Крымскому мосту.

30 июня 2020 года было запущено движение по четырехполосному участку от Керчи до Белогорска протяженностью 155 км.

20 июля 2020 года открылось движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя. На следующий день на встрече главы Минэкономразвития Максима Решетникова с Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым затрагивался вопрос решения проблем с мобильной связью и интернетом вдоль трассы. По словам Развожаева, там практически полностью отсутствовал сигнал сотовых вышек.

12 августа 2020 года представитель Росавтодора рассказал журналистам, что строительство трассы завершено на 95%, а рабочее движение по всем четырем полосам "Тавриды" будет запущено в сентябре. Он уточнил, что автомобилисты смогут проехать по новой трассе, но местами на ней будут продолжаться локальные ремонтные работы по благоустройству (в августе на нескольких участках дороги было открыто движение по двум полосам, некоторые развязки еще не функционировали).

Официальное открытие всей трассы было запланировано на декабрь 2020 года, однако министр транспорта Евгений Дитрих отмечал, что автодорога может быть сдана раньше срока.

Находки археологов

В 2017-2018 годах перед началом строительства в местах прохождения будущей автодороги были проведены крупномасштабные археологические и палеонтологические раскопки. В результате обнаружены более 80 тыс. артефактов и целая пещера с останками древних животных. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь) получил около 1,8 тыс. предметов, включая древнее оружие, ювелирные украшения и др. Ожидается, что после реставрации в 2021 году новая коллекция будет представлена на специальной выставке.