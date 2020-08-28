Биография Синдзо Абэ

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

Происхождение, образование

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Токио. Его отец - Синтаро Абэ - в 1982-1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской лини - Нобусукэ Киси - в 1957-1960 годах возглавлял правительство.

В 1977 году Синдзо Абэ окончил юридический факультет университета Сэйкэй в Токио. В 1978-1979 годах учился в Высшей школе государственной политики при Университете Южной Калифорнии (США). Вернувшись в Японию, три года проработал в сталелитейной компании Kobe Steel. Затем поступил на госслужбу, заняв в ноябре 1982 года пост помощника министра иностранных дел (в это время ведомством руководил его отец).

Партийная деятельность

С конца 1980-х годов Синдзо Абэ работал в аппарате секретариата Либерально-демократической партии (ЛДП).

В июле 1993 года он впервые был избран депутатом Палаты представителей (нижней палаты парламента). В общей сложности девять раз становился депутатом, в последний раз - в 2017 году.

В октябре 1999 года Абэ был назначен директором отдела ЛДП по социальным делам, также возглавил комитет по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Палаты представителей. В 2003-2006 годах занимал пост генерального секретаря ЛДП. В 2006 году стал председателем партии. В 2012 году вновь был избран на этот пост, переизбирался в 2015 и 2018 годах (последнее переизбрание позволяло ему возглавлять правительство до 2021 года при условии большинства ЛДП в парламенте).

Премьер-министр в 2006-2007 годах

26 сентября 2006 года как лидер победившей на выборах партии Абэ занял пост премьер-министра, став самым молодым главой кабинета Японии со времен Второй мировой войны. Начал реформы, направленные на стимулирование экономического роста, выступил за более тесное военное сотрудничество с США, а также за изменение 9-й статьи конституции 1947 года. Она запрещает Японии иметь военный потенциал и прибегать к силе для решения международных споров (при этом в Японии существуют Силы самообороны; с 1992 года им было разрешено участвовать в миротворческих операциях ООН, не связанных с ведением боевых действий).

В середине 2007 года популярность кабинета Синдзо Абэ резко упала, что было связано с неспособностью правящей коалиции (ЛДП и партии Новая Комэйто)договориться с оппозицией по поводу участия страны в антитеррористических операциях в Афганистане, а также коррупционные скандалы, в которых фигурировали некоторые министры. 12 сентября 2007 года Синдзо Абэ объявил об отставке.

На посту премьер-министра с 2012 года

26 декабря 2012 года Синдзо Абэ вновь был утвержден парламентом на должность премьер-министра. Вступив на пост, обещал восстановить пошатнувшееся за годы правления Демократической партии (2009-2012) доверие между США и Японией, придерживаться более жесткого курса в отношении Китая, улучшить отношения с Россией. В 2013 году он представил экономическую стратегию, которая в японских и мировых СМИ получила название "абэномика". Она предполагала расширение госрасходов на крупные проекты и поощрение частных инвестиций, создание особых экономических зон с льготным режимом, а также привлечение женщин к трудовой деятельности.

21 ноября 2014 года на фоне экономической рецессии и снижения рейтинга правящей коалиции (в составе ЛДП и партии Новая Комэйто) Абэ распустил парламент. После победы ЛДП на выборах в декабре 2014 года он сформировал новый кабинет. Заручившись поддержкой населения для продолжения реформ, он добился принятия законов, изменивших трактовку 9-й статьи конституции и расширивших полномочия Сил самообороны Японии. В частности, было закреплено право на "коллективную самооборону", снят запрет на применение оружия в ходе миротворческих операций за рубежом.

Абэ неоднократно заявлял, что намерен решить проблему заключения мирного договора между Россией и Японией до истечения срока полномочий на посту главы правительства (в н. в. страны не имеют мирного договора; вопрос о заключении этого документа обсуждается со времен окончания Второй мировой войны; основным препятствием для достижения соглашения является спор вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды - все в составе Сахалинской области; в Японии их называют "северными территориями").

В 2016 году Абэ выдвинул предложение о создании зоны открытой и свободной торговой зоны в Тихом и Индийском океанах. Инициатива направлена на развитие качественной инфраструктуры и обеспечение безопасного судоходства (находится в стадии разработки). В сентябре 2019 года Абэ произвел перестановки в правительстве с целью придания импульса проводимым реформам.

20 ноября 2019 года Синдзо Абэ стал национальным рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера в истории Японии.

С 2012 года, когда Абэ возглавил кабинет во второй раз, рейтинг его одобрения почти всегда оставался высоким (50-70%). Только в марте 2018 года он упал до 31%. Это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией "Моритомо гакуэн", к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.

Личные сведения

Жена Синдзо Абэ - Акиэ - дочь бывшего президента крупной кондитерской компании "Моринага". Детей у них нет.

Премьер известен как активный пользователь социальной сети Facebook - на его страницу подписаны почти 600 тыс. человек.

Владеет английским языком.