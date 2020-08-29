Биография народного артиста СССР Владимира Андреева

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2020 года на 91-м году жизни умер народный артист СССР, актер и режиссер Владимир Андреев.

Он родился 27 августа 1930 года в Москве.

Начал увлекаться театром в школьном возрасте. Первые роли сыграл в студии "Родник" московского Дома пионеров, где познакомился с Роланом Быковым.

Во время Великой Отечественной войны одновременно с учебой в школе работал на оборонном заводе.

В 1952 году Владимир Андреев окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Выпускник курса педагогов Андрея Лобанова и Андрея Гончарова.

После этого был принят в актерскую труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Дебютировал на его сцене в 1952 году, сыграв Тятина в спектакле "Достигаев и другие" по пьесе Максима Горького. Среди других ролей - Алешка ("В добрый час" по произведению Виктора Розова), Володя ("Вечно живые" по пьесе Виктора Розова), Алексей ("С новым счастьем" по произведению Михаила Светлова).

С 1970 по 1985 год Владимир Андреев был главным режиссером Театра им. М. Н. Ермоловой. В числе его постановок: "Завтра в семь" по роману Константина Симонова "Живые и мертвые", "Старший сын" и "Прошлым летом в Чулимске" по произведениям Александра Вампилова, "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого, "Батальоны просят огня" по произведению Юрия Бондарева.

В 1985 году Владимир Андреев был назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра. Там до 1988 года он поставил спектакли "Берег", "Выбор", "Игра" (все - по романам Юрия Бондарева), "Гости" по пьесе Леонида Зорина и другие.

В 1990 году Владимир Андреев по собственному желанию вернулся в Театр им. М. Н. Ермоловой, где до 2012 года был главным режиссером и художественным руководителем, а также продолжал играть в спектаклях. В апреле 2012 года передал свои полномочия актеру и режиссеру Олегу Меньшикову, стал президентом театра.

В разное время Владимир Андреев работал за рубежом, ставил спектакли в Болгарии, Германии, Финляндии.

В кино дебютировал в 1954 году в фильме "Аттестат зрелости" режиссера Татьяны Лукашевич. Впоследствии снялся в более чем 35 картинах. Среди наиболее известных ролей - Володя Бугров в "Битве в пути" (1961, режиссер Владимир Басов), царь в "Сказке о царе Салтане" (1966, Александр Птушко), калиф в "Калифе-аисте" (1968, Владимир Храмов).

С 1978 года Владимир Андреев являлся профессором ГИТИСа. Заведовал в вузе кафедрой мастерства актера.

Автор книг "Я вспоминаю, сердцем посветлев..." (2005) и "Один бесконечный сюжет" (2012).

Народный артист СССР (1985).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I степень - 2020, II степень - 2010, III степень - 2005, IV степень - 1995). Также был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1979), Дружбы народов (1991), Почета (2000).

Лауреат государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского 1980 года, премии Москвы в области литературы и искусства 2019 года.

Обладатель международной премии им. К. С. Станиславского (1993), театральной премии "Золотая маска" (2018).

Был женат на народной артистке РФ Наталье Селезневой (род. 1945). Сын - Егор (род. 1969, дипломат). Первой супругой Владимира Андреева была народная артистка РФ Наталья Архангельская (род. 1937).

Жизни и творчеству Владимира Андреева посвящен один из выпусков телевизионного цикла "Линия жизни" (2008, ГТРК "Культура").