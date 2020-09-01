Биография Владислава Крапивина

ТАСС-ДОСЬЕ. Советский и российский писатель Владислав Крапивин умер 1 сентября в Свердловской областной клинической больнице.

Он родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов Петра Федоровича (1905-1976) и Ольги Петровны (1905-1988) Крапивиных.

Отец участвовал в Великой Отечественной войне (1941-1945) . После ее окончания родители расстались. Воспитанием Владислава Крапивина занимались мать и отчим.

В 1961 году Владислав Крапивин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. А. М. Горького (ныне - в составе Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина) в Свердловске (ныне - Екатеринбург). В студенческие годы занимался в литературном кружке под руководством редактора журнала "Уральский следопыт" Владимира Шустова.

В 1959 году в газете "Вечерний Свердловск" был опубликован первый рассказ Владислава Крапивина - "Восьмая звезда".

В 1961-1962 годах работал корреспондентом газеты "Вечерний Свердловск".

В 1962-1965 годах был литературным сотрудником, заведующим отдела журнала "Уральский следопыт" (Свердловск).

В 1962 году Свердловское книжное издательство выпустило первую книгу Владислава Крапивина - сборник рассказов "Рейс "Ориона".

В 1964 году Крапивин вступил в Союз писателей СССР.

Он известен как автор произведений для детей и юношества. С середины 1960-х до начала 1980-х годов в его творчестве преобладало реалистическое направление. Среди наиболее известных произведений этого периода: повести "Оруженосец Кашка" (1965), "Та сторона, где ветер" (1966), "Тень Каравеллы" (1970), "Колыбельная для брата" (1978), "Трое с площади Карронад" (1979), трилогия "Мальчик со шпагой" (1974), роман "Журавленок и молнии" (1981).

Ряд более поздних книг писателя относится к сказочно-фантастическому жанру. В их числе - трилогия "В ночь большого прилива" (1969-1977), роман-трилогия "Голубятня на желтой поляне" (1983), цикл повестей "В глубине Великого Кристалла" (1987-1991).

Наиболее объемным произведением Владислава Крапивина стала художественно-историческая трилогия "Острова и капитаны" (1987), в которой описана кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна.

Среди заметных произведений 1990-х - "Лето кончится не скоро" (1994), "Полосатый жираф Алик" (1998), "Лужайки, где пляшут скворечники" (1999). В 1999 году вышел сборник стихов и песен "Синий краб".

К числу поздних реалистических произведений Крапивина принадлежат романы "Давно закончилась осада…" (1999), "Семь фунтов брамсельного ветра" (2003), "Воздух той давней ночи" (2004).

Рассказы и повести мемуарного характера входят в сборники "Шестая бастионная" и "Золотое колечко на границе тьмы".

В 2007-2013 годах Крапивин проживал в Тюмени, куда вернулся по приглашению правительства Тюменской области. Преподавал в Тюменском государственном университете, получил ученое звание профессора. В 2013 году вернулся в Екатеринбург.

Его произведения переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, чешский, японский и другие языки.

Крапивин также известен в качестве педагога. В 1961 году он организовал в Свердловске детский отряд "Каравелла", которым впоследствии руководил на протяжении 30 лет. Его участники осваивали основы журналистской деятельности и киносъемки, фехтования и плавания под парусом. В настоящее время "Каравеллу" возглавляют выпускники отряда.

В 1980-е годы в "Учительской газете" был опубликован цикл статей Владислава Крапивина о задачах современной педагогики.

По его произведениям и сценариям сняты фильмы: "Мальчик со шпагой" (1975, режиссер Ваграм Кеворков), "Та сторона, где ветер" (1979, Ваграм Кеворков), "Колыбельная для брата" (1982, Виктор Волков), "Трое с площади Карронад" (2008, Виктор Волков), "Бегство рогатых викингов" (2018, Илья Белостоцкий) и др.

Крапивин награжден орденами Трудового Красного Знамени (1984), Дружбы народов (1989), Почета (2009), был удостоен премий Ленинского комсомола (1974) и президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества (2013). Он также является обладателем литературных премий "Аэлита" (1983), "Малая Урания" (2001) и др., отличником народного просвещения РСФСР (1980), почетным гражданином Екатеринбурга (1993) и Тюмени (2014), Свердловской области (2013).

Был женат на Ирине Васильевне Крапивиной. Имел сыновей Павла (поэт, иллюстратор) и Алексея (писатель, музыкант).

В честь Владислава Крапивина назван астероид главного пояса 407243 Krapivin.

С 2006 году регулярно вручается Международная детская литературная премия имени Владислава Крапивина.

Жизни и творчеству писателя посвящена книга Андрея Щупова "Владислав Крапивин" (2015).