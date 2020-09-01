Биография Бориса Клюева

1 сентября стало известно о смерти народного артиста России Бориса Клюева. Он умер на 77-м году жизни.

Родился 13 июля 1944 года в Москве в семье Владимира Федоровича и Валентины Семеновны Клюевых. Отец, актер по образованию, в 1941-1943 годах сражался на фронтах Великой Отечественной войны, затем выступал в составе военных концертных бригад. Мать работала бухгалтером во Всесоюзном доме композиторов.

В подростковом возрасте Борис Клюев работал грузчиком и строителем.

В 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Учился в мастерской заслуженного деятеля искусств РСФСР Вениамина Цыганкова и народного артиста РСФСР Леонида Волкова.

С 1969 года - актер Государственного академического Малого театра России. Исполнил на его сцене различные роли в более чем 60 спектаклях. Среди них: Кудряш в "Грозе" по пьесе Александра Островского, Молчалин в "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, герцог Бургундский в "Короле Лире" по пьесе Уильяма Шекспира, Гуляр в "Дельце" по пьесе Оноре де Бальзака, маршал Бертран в "Корсиканке" по комедии Иржи Губача, Людовик Великий в "Мольере" по произведению Михаила Булгакова, Чекалинский в "Пиковой даме" по повести Александра Пушкина и Арбенин в "Маскараде" по драме Михаила Лермонтова.

Борис Клюев широко известен в качестве киноактера. В студенческие годы снялся в эпизодических ролях в фильмах "Конец "Сатурна" (1967, режиссер Виллен Азаров) и "Каратель" (1968, Манос Захариас). К числу наиболее известных работ относятся: граф Рошфор в музыкальном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979, Георгий Юнгвальд-Хилькевич), Майкрофт Холмс в серии телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986, Игорь Масленников), Григорий Орлов в многосерийном телефильме "Михайло Ломоносов" (1984-1986, Александр Прошкин), Сергей Дубов (агент иностранной разведки Трианон) в многосерийном политическом детективе "ТАСС уполномочен заявить…" (1984, Владимир Фокин), пенсионер Николай Петрович в комедийном телесериале "Воронины" (2009-2019, Александр Жигалкин и др.), митрополит Дионисий в историческом сериале "Годунов" (2018-2019, Алексей Андрианов).

В общей сложности Борис Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах.

Принимал участие в дублировании нескольких десятков иностранных фильмов. В их числе: "Сонная лощина" (1999, режиссер Тим Бертон, США), "Властелин колец. Братство кольца" (2001, Питер Джексон, США - Новая Зеландия), "Властелин колец. Две крепости" (2002, Питер Джексон, США - Новая Зеландия), "Терминал" (2004, Стивен Спилберг, США) и др.

С 1969 года (с перерывами) преподавал в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина. Был заведующим кафедрой мастерства актера, руководителем актерской мастерской. Профессор. Среди его учеников - актеры Егор Бероев, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Кристина Асмус и др. В 2009 году в качестве режиссера-педагога поставил спектакль "Волки и овцы" по комедии Александра Островского, в 2012 году - "Дачники" по пьесе Максима Горького.

В мае 2018 года стало известно, что у актера онкологическое заболевание.

Член Союза кинематографистов РФ, член правления Гильдии актеров кино России.

Народный артист РФ (2002).

Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015).

Лауреат премии ТЭФИ в номинации "Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале" (2012, за роль в телесериале "Воронины").

Был женат третьим браком. Супруга - Виктория Клюева. Сын от первого брака - Алексей - скончался от сердечной недостаточности в 1993 году в возрасте 24 лет.

Жизни и карьере актера посвящен документальный фильм "Египетская сила Бориса Клюева" (2019, режиссер Ольга Иванова).