Хронология предотвращенных вооруженных нападений на учебные заведения в 2020 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 сентября 2020 года в ФСБ сообщили о задержании в ряде регионов РФ 13 человек, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них состояли в закрытом интернет-сообществе в соцсети. Один из задержанных молодых людей планировал совершить теракт в школе на линейке 1 сентября.

24 января в российских СМИ появилась информация о том, что в школе №125 Снежинска (Челябинская область) был предотвращен теракт. По информации "Комсомольской правды", двое девятиклассников намеревались устроить взрыв и стрельбу в учебном заведении. Нападение удалось предотвратить благодаря бдительности родителей и педагогов. Правоохранительные органы официально эти сведения не комментировали. Выявление и пресечение подготовки к теракту подтвердила изданию "Южноуральская панорама" секретарь регионального Минобрнауки Светлана Платонова.

27 января пресс-служба Управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Костромской области сообщила, что трое подростков в Костроме планировали устроить стрельбу в школе. По данным ведомства, сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по Костромской области получили информацию о 15-летнем подростке, который публиковал у себя на странице в социальной сети запрещенные материалы и "проявлял интерес к движению "Колумбайн" ("Колумбайн" - школа в американском штате Колорадо, где в 1999 году произошло массовое убийство - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Согласно публикации МВД, подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми отрабатывал стрельбу в гаражах из пневматического пистолета. По данным полиции, причинами такого поведения стали конфликты в классе, обида за якобы несправедливо поставленную учителем оценку. Со школьниками и их родителями были проведены профилактические беседы, семьи подростков взяты на особый контроль. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

18 февраля ФСБ задержала в Керчи (Крым) двух подростков по подозрению в причастности к подготовке терактов в образовательных учреждениях этого города. В сообщении ведомства они были названы последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, когда погибли 20 человек. По месту жительства подростков в Керчи были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По версии ФСБ, молодые люди 2003 и 2004 годов рождения разделяли "молодежную экстремистскую идеологию применения насилия в школах" и наряду с подготовкой терактов администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти. 20 февраля 2020 года Киевский районный суд Симферополя арестовал обоих фигурантов уголовного дела, им предъявлено обвинение в подготовке к совершению террористических актов.

26 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. По информации ФСБ, подростки "состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида". Следственным управлением СК РФ по Саратовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц"). 12 марта Саратовский областной суд изменил подросткам меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест для одного и запрет определенных действий для второго.

23 марта ФСБ сообщила о задержании на Сахалине двух студентов 2002 и 2003 гг. рождения по подозрению в подготовке нападения на учебное заведение. По данным ФСБ, они причастны к пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида. В ходе обысков у студентов были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор; предположительно, самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение. В связи с тем, что один из молодых людей является несовершеннолетним, председатель Следственного комитета поручил Следственному управлению по Сахалинской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела для дальнейшего расследования следственными органами СК РФ.

16 апреля в пресс-службе СК РФ сообщили журналистам о возбуждении уголовного дела в отношении подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске. По информации ФСБ, у 14-летнего подростка были изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.

22 апреля в ФСБ сообщили о предотвращении в Тюменской области вооруженного нападения на школу. Задержанному было 18 лет, у него изъяли гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Следственным управлением СК РФ по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ.

15 июня в ЦОС ФСБ сообщили журналистам о задержании 14-летнего жителя Волгограда, готовившего нападение на школу. По информации СК РФ, появившейся в тот же день, он был арестован. У подростка 2005 года рождения были изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. Также у него обнаружили рукописные записи с инструкциями по изготовлению самодельных бомб и вооруженных нападений на образовательные учреждения. Сам он пояснил, что хотел использовать их ради развлечения. Следствие считает, что его целью было учебное заведение, а жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. Подростку предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ"), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева 17 июня рассказала журналистам, что, по словам отца арестованного подростка, фигурант уголовного дела страдал заболеванием, которое отражалось на его поведенческих особенностях. Школьник в силу состояния своего здоровья находился на индивидуальном домашнем обучении.