Уголовные дела в отношении высокопоставленных российских чиновников

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2020 года сотрудники Следственного комитета задержали заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

ТАСС подготовил материал о том, как в России с 2015 года задерживали и привлекали к уголовной ответственности бывших и действующих высокопоставленных чиновников федерального уровня.

Всего за это время уголовные дела были возбуждены в отношении двух министров (одного действующего и одного бывшего), одного бывшего главы ведомства, а также четырех заместителей министра (трех действующих и одного бывшего).

Дело экс-руководителя ФСИН Александра Реймера (2015)

31 марта 2015 года Пресненский суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера (занимал должность в 2009-2012 годах). В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, экс-чиновник присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для находящихся под домашним арестом. 24 сентября 2015 года Реймеру предъявили новое обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Реймер отказался признать свою вину. 14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ к восьми годам лишения свободы. Обвинения по ч. 3 ст. 285 были сняты. Двое других фигурантов дела, замглавы ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" Виктор Определенов, получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапова досрочно освободили. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с осужденных свыше 2,2 млрд рублей. 25 февраля 2020 года Центральный районный суд Калининграда освободил Александра Реймера условно-досрочно.

Дело замминистра культуры Григория Пирумова (2016)

16 марта 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова. 24 марта 2016 года ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли его подчиненные и руководители коммерческих фирм-подрядчиков Минкультуры. Они заключали госконтракты на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам, а излишки средств присваивали себе. Всего участники группы в период с 2012 по 2016 год похитили более 116 млн рублей. 6 декабря 2016 года Григорий Пирумов был уволен из Минкультуры. Свою вину он полностью признал. В июне 2017 года экс-чиновник и его сообщники в полном объеме возместили причиненный ущерб. 9 октября 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 года лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа. Бывшего замминистра освободили в зале суда в связи с отбытием срока наказания. Однако прокуратура обжаловала приговор. 19 декабря 2017 года Мосгорсуд пересмотрел предыдущее решение, назначив Пирумову штраф в размере 1 млн рублей, а также лишив его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 18 мая 2018 года Григорий Пирумов был вновь арестован Басманным судом Москвы и заключен под стражу по новому уголовному делу о мошенничестве и хищении свыше 900 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. 24 января 2019 года Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову по первому уголовному делу, увеличив срок заключения с 1,5 до трех лет колонии. 12 августа 2019 года экс-чиновника перевели под домашний арест. Рассмотрение дела по существу на данный момент не начиналось.

Дело министра экономического развития Алексея Улюкаева (2016)

14 ноября 2016 года глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководителя нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина. 15 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра в связи с утратой доверия. В тот же день экс-главу Минэкономразвития поместили под домашний арест. Алексею Улюкаеву предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Кроме того, согласно приговору, Улюкаеву было запрещено занимать должности в органах государственной власти и госкорпорациях в течение восьми лет после отбывания наказания. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, снял с бывшего министра ограничение на занятие государственных должностей. В остальной части приговор суда первой инстанции остался без изменений. 12 февраля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества экс-министра Алексея Улюкаева после того, как бывший чиновник выплатил назначенный ему штраф.

Дело замглавы МЧС Владимира Артамонова (2017)

В марте 2017 года в отношении статс-секретаря - замглавы МЧС РФ Владимира Артамонова, его супруги Галии Артамоновой и бывшего начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России генерал-майора Валерия Акимова Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В дальнейшем его переквалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Во время расследования все подозреваемые находились под подпиской о невыезде. По версии следствия, в 2013 году по просьбе Артамонова Акимов фиктивно устроил его супругу Галию научным сотрудником своего института. В течение трех лет жена замминистра, не появляясь на службе, получила зарплату на общую сумму 1 млн 315 тыс. рублей. В ходе разбирательства подозреваемые полностью признали свою вину, а также возместили причиненный ущерб. 1 мая 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Артамонов был освобожден от должности. 25 августа 2017 года Хамовнический суд Москвы приговорил Владимира Артамонова и других обвиняемых к трем годам лишения свободы условно. Замминистра и его супруге назначили испытательный срок три года, генералу Акимову - два года.

Дело бывшего первого замглавы МЧС Сергея Шлякова (2018)

26 июля 2018 года Тверской суд Москвы арестовал по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере бывшего первого заместителя главы МЧС Сергея Шлякова (занимал должность в 2013-2015 годах). По версии следствия, в 2015-2016 годах Шляков участвовал в мошеннической схеме по продаже должности губернатора одного из российских регионов. Преступная группа, в которой помимо него состояли еще три человека: Сергей Онищенко, Юрий Кузнецов и Александр Казарцев, обещала содействие бывшему замгубернатора Ярославской области и бывшему члену Совета Федерации РФ Юрию Удалову в получении губернаторского поста. В качестве оплаты за организацию назначения Удалов передал Кузнецову 50 млн рублей. Сергей Шляков свою вину не признает. Рассмотрение дела по существу в Хамовническом суде Москвы началось в январе 2020 года В апреле текущего года процесс был прерван в связи с пандемией коронавируса.

Дело экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова (2019)

26 марта 2019 года в Московской области в своем загородном доме задержали Михаила Абызова, бывшего министра по вопросам Открытого правительства (2012-2018). На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Абызов вместе с сообщниками (по его делу позднее были арестованы еще девять человек) путем обмана акционеров компаний из Новосибирской области (Сибирская энергетическая компания, "Региональные электрические сети") похитил 4 млрд рублей и вывел их за рубеж. Преступление было совершено в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Абызов свою вину не признал, от сотрудничества со следствием отказался. Суд арестовал его активы на общую сумму в 1 млрд рублей. Кроме того, против Абызова возбудили уголовные дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, экс-министр "в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства", в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял коммерческую деятельность на сумму 32 млрд рублей. 24 июня 2020 года суд продлил арест Абызову до 25 сентября текущего года.

Дело экс-замминистра науки и высшего образования РФ Марины Лукашевич

3 июля 2020 года в Москве была задержана статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич. 6 июля Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство о ее аресте. В отношении чиновницы Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств путем мошенничества (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году, возглавляя коммерческую организацию, Лукашевич, получила бюджетные средства и заключила договоры с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ. При этом она заведомо не планировала выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Министерству был причинен ущерб в размере 50,3 млн рублей. Вместе с Лукашевич по делу арестован начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, в 2016 году бывший руководителем департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. Лукашевич и Попов не признают себя виновными. 16 июля 2020 года распоряжением правительства Марина Лукашевич была освобождена от должности. Срок ее ареста был продлен Тверским судом Москвы до 16 октября 2020 года.