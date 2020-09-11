История выборов и назначений главы Республики Коми

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2020 г. в Республике Коми начинается голосование на выборах высшего должностного лица - главы республики. Выборы пройдут в рамках единого дня голосования в РФ и продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования.

На пост руководителя Коми претендуют четыре кандидата, включая врио главы республики Владимира Уйбу. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Республики Коми.

Первые выборы главы республики в 1994 году

Должность главы Республики Коми была введена конституцией республики, принятой 17 февраля 1994 году Верховным советом Коми.

Первые выборы главы республики состоялись 8 мая 1994 года. Руководитель Коми избирался сроком на четыре года. В выборах участвовали четыре претендента, избранным считался кандидат, получивший наибольшее число голосов. Главой республики стал действующий председатель Верховного совета Коми Юрий Спиридонов, за него проголосовали 50,9% избирателей. Второе место занял председатель Совета министров республики Вячеслав Худяев, который набрал 33,14% голосов. Всего в голосовании приняли участие 36% избирателей. 7 июня Юрий Спиридонов официально вступил в должность.

Выборы в 1997 году

Следующие выборы главы Коми должны были пройти в мае 1998 года, однако 27 августа 1997 года в конституцию региона внесли изменения о возможности проведения досрочных выборов по инициативе главы Коми.

Досрочные выборы состоялись 30 ноября 1997 года, в них участвовали пять кандидатов, выдвинутых группами избирателей. Победу по итогам голосования одержал действующий глава республики Юрий Спиридонов, набравший 57,19% голосов. Второе место заняла депутат Госдумы РФ Рита Чистоходова, получив 19,83%. Против всех кандидатов проголосовали 5,43% избирателей, явка составила 48,47%. 30 декабря избранный глава Коми вступил в должность.

Выборы в 2001 году

16 декабря 2001 года состоялись очередные выборы главы Республики Коми. Срок полномочий руководителя республики составлял четыре года. На эту должность претендовали семь человек. Избранным считался кандидат, получивший наибольшее число голосов. Главой Коми стал председатель Государственного совета региона Владимир Торлопов, за которого проголосовали 39,75% избирателей. Его ближайший соперник, действующий руководитель республики Юрий Спиридонов, получил 34,92% голосов. Против всех проголосовали 9,64%. Явка избирателей составила 48,34%. 15 января 2002 года состоялась церемония инаугурации Владимира Торлопова.

Утверждение главы республики парламентом

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания руководителей субъектов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

4 декабря 2005 года Путин внес на рассмотрение Госсовета Республики Коми кандидатуру Владимира Торлопова для утверждения его на должность главы республики. 7 декабря того же года республиканский парламент Коми единогласно наделил Торлопова полномочиями главы Коми сроком на четыре года (вступил в должность 15 января 2006 года).

6 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев внес в республиканский Государственный совет кандидатуру заместителя главы Коми, министра финансов Вячеслава Гайзера для наделения его полномочиями руководителя региона. 15 января Гайзер утвердили в должности главы Коми (за - 25 депутатов, против - двое), и в тот же день он вступил в должность. Срок его полномочий составлял четыре года.

Возврат прямых выборов

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы губернаторов.

14 января 2014 года президент РФ Владимир Путин освободил Вячеслава Гайзера от должности главы республики в связи с истечением срока полномочий и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя региона.

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Коми прошли выборы главы республики. В них участвовали пять претендентов. Победу одержал врио главы региона, кандидат от партии "Единая Россия" Вячеслав Гайзер. За него проголосовали 78,97% избирателей. Второе место разделили депутат Госдумы РФ Андрей Андреев (КПРФ) и председатель комитета Госсовета Коми по социальной политике Михаил Брагин (ЛДПР) - оба по 6,85% голосов. Явка избирателей составила 59,06%. 19 сентября Гайзер официально вступил в должность.

Отставка Вячеслава Гайзера

18 сентября 2015 года в отношении Гайзера и нескольких региональных чиновников возбудили уголовное дело по обвинению в коррупции и мошенничестве. 20 сентября Гайзера арестовали. Позднее, в 2016 году, фигурантом уголовного дела стал также экс-глава Коми Владимир Торлопов (в июне 2019 года Гайзер приговорили к 11 годам лишения свободы, Торлопова - к 6,5 года).

30 сентября 2015 года Гайзера отстранили от должности главы Коми в связи с утратой доверия президента РФ. В тот же день врио главы Республики Коми был назначен Сергей Гапликов, бывший президент Госкорпорации "Олимпстрой".

Выборы в 2016 году

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Коми состоялись досрочные выборы главы республики. Кандидаты выдвигались политическими партиями. По итогам голосования победу одержал врио главы региона Сергей Гапликов, который получил 62,17% голосов (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Иван Филипченко, набрал 10,53%. Явка избирателей составила 40,67%. 22 сентября Сергей Гапликов вступил в должность сроком на пять лет.

Смена руководства республики в 2020 году

2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял добровольную досрочную отставку Сергея Гапликова. Врио руководителя республики был назначен Владимир Уйба, заместитель министра здравоохранения РФ.

Выборы 2020 года

Глава Республики Коми избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кандидаты выдвигаются от политических партий или в порядке самовыдвижения. Для регистрации претендентам на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 10% подписей муниципальных глав и депутатов. Самовыдвиженцы должны также собрать в свою поддержку 1% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории республики. Избранным считается кандидат, которого поддержат более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 года составляла 657 510 человек.

Вместе с врио главы республики Владимиром Уйбой (баллотируется в порядке самовыдвижения) в выборах принимают участие предприниматель Виктор Бетехтин (партия "Зеленая альтернатива"), предприниматель и депутат совета Усинского городского округа Андрей Никитин (ЛДПР), председатель территориальной избирательной комиссии №38 Сергей Пономарев (Коммунистическая партия социальной справедливости).